Медведев: у России есть оружие лучше HIMARS - 23.03.2023 Украина.ру
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Медведев: у России есть оружие лучше HIMARS
Медведев: у России есть оружие лучше HIMARS - 23.03.2023 Украина.ру
Медведев: у России есть оружие лучше HIMARS
Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS - оружие достойное, однако Россия обладает аналогичным вооружением, имеющим большую точность и глубину поражения. Об этом в интервью ведущим российским СМИ 23 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-03-23T11:44
2023-03-23T11:44
новости
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РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США в 1996-2000 годах, массово производится с 2003 года. Установка может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.Коллективный запад уже поставил Киеву оружия на миллионы долларов. Среди переданных Киеву образцов есть и РСЗО HIMARS.В Кремле неоднократно подчеркивали, что снабжение киевского режима оружием, только затягивает конфликт на Украине. Однако в Вашингтоне и Европе действуют по полностью противоположному пути.Так, премьер Британии Риши Сунак на днях пообещал, что сделает все возможное, чтобы в 2023 году Украина получила еще больше военной помощи. Его подчиненная, заместитель министра обороны страны Аннабель Голди пошла дальше и заявила, что Британия передаст Украине в том числе боеприпасы с обедненным ураном.К слову, в том же интервью российским СМИ Медведев отметил, что российский военно-промышленный комплекс раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены, производя самые современные образцы вооружений.
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новости, дмитрий медведев, himars, оружие, россия
Новости, Дмитрий Медведев, HIMARS, оружие, Россия

Медведев: у России есть оружие лучше HIMARS

11:44 23.03.2023
 
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© Public domain
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Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS - оружие достойное, однако Россия обладает аналогичным вооружением, имеющим большую точность и глубину поражения. Об этом в интервью ведущим российским СМИ 23 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - сказал он.
РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США в 1996-2000 годах, массово производится с 2003 года. Установка может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Коллективный запад уже поставил Киеву оружия на миллионы долларов. Среди переданных Киеву образцов есть и РСЗО HIMARS.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что снабжение киевского режима оружием, только затягивает конфликт на Украине. Однако в Вашингтоне и Европе действуют по полностью противоположному пути.
Так, премьер Британии Риши Сунак на днях пообещал, что сделает все возможное, чтобы в 2023 году Украина получила еще больше военной помощи. Его подчиненная, заместитель министра обороны страны Аннабель Голди пошла дальше и заявила, что Британия передаст Украине в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
К слову, в том же интервью российским СМИ Медведев отметил, что российский военно-промышленный комплекс раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены, производя самые современные образцы вооружений.
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