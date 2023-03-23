ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг - 23.03.2023 Украина.ру
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ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг
ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг - 23.03.2023 Украина.ру
ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день используют от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Об этом 22 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с The Guardian
2023-03-23T08:49
2023-03-23T08:53
боеприпасы
столтенберг
новости
всу
снаряды
производство
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"Темп расходов на боеприпасы выше, чем текущий темп производства", — сказал он.По его мнению, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны были быть готовы поддерживать киевский режим оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени.На днях в ежегодном отчете за 2022 год Столтенберг заявил, что НАТО согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружений. Он указал, что оружие не только отправят на Украину, но и оставят в резерве у стран — членов альянса.В начале недели страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.Совет Европейского союза увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины.Вместе с тем в феврале глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО.
https://ukraina.ru/20230321/1044594824.html
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боеприпасы, столтенберг, новости, всу, снаряды, производство
боеприпасы, Столтенберг, Новости, ВСУ, снаряды, производство

ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг

08:49 23.03.2023 (обновлено: 08:53 23.03.2023)
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день используют от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Об этом 22 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с The Guardian
"Темп расходов на боеприпасы выше, чем текущий темп производства", — сказал он.
По его мнению, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны были быть готовы поддерживать киевский режим оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени.
На днях в ежегодном отчете за 2022 год Столтенберг заявил, что НАТО согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружений. Он указал, что оружие не только отправят на Украину, но и оставят в резерве у стран — членов альянса.
В начале недели страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.
Совет Европейского союза увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины.
Вместе с тем в феврале глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО.
Лондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 16:02
Британия пообещала Киеву боеприпасы с обедненным ураномЗаместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила 21 марта, что ее страна передаст Украине в том числе боеприпасы с обедненным ураном. Соответствующая публикация появилась на сайте британского парламента
 
боеприпасыСтолтенбергНовостиВСУснарядыпроизводство
 
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