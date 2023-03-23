https://ukraina.ru/20230323/1044655512.html

ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг

ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг - 23.03.2023 Украина.ру

ВСУ используют больше боеприпасов, чем производит Запад - Столтенберг

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день используют от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Об этом 22 марта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с The Guardian

2023-03-23T08:49

2023-03-23T08:49

2023-03-23T08:53

боеприпасы

столтенберг

новости

всу

снаряды

производство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_3ff08cc7825753027b70a9495fd95472.png

"Темп расходов на боеприпасы выше, чем текущий темп производства", — сказал он.По его мнению, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны были быть готовы поддерживать киевский режим оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени.На днях в ежегодном отчете за 2022 год Столтенберг заявил, что НАТО согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружений. Он указал, что оружие не только отправят на Украину, но и оставят в резерве у стран — членов альянса.В начале недели страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.Совет Европейского союза увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины.Вместе с тем в феврале глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины должны научиться экономнее использовать боеприпасы, как это делают армии стран НАТО.

https://ukraina.ru/20230321/1044594824.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

боеприпасы, столтенберг, новости, всу, снаряды, производство