https://ukraina.ru/20230323/1044655041.html
Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными
Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными - 23.03.2023 Украина.ру
Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными
Москва отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай"
2023-03-23T08:19
2023-03-23T08:19
2023-03-23T08:33
рябков
сша
москва
дснв
договор
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"Это полностью лишено и политического смысла, и практической цели в этом не может быть. Даже то, что нами объявлено как приверженность к центральным количественным ограничениям на СНВ по договору, это сугубо добровольная мера с нашей стороны. Говоря об этом с правовой точки зрения, договор приостановлен нами целиком, без каких бы то ни было изъятий", — сказал он.По его словам, условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России. Замминистра отметил, что эта область не ограничивается украинским конфликтом, поскольку Вашингтон осуществляет враждебные действия против Москвы во всех сферах.Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В американском Госдепартаменте также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.
https://ukraina.ru/20230310/1044261516.html
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рябков, сша, москва, дснв, договор
Рябков, США, Москва, ДСНВ, договор
Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными
08:19 23.03.2023 (обновлено: 08:33 23.03.2023)
Москва отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай"
"Это полностью лишено и политического смысла, и практической цели в этом не может быть. Даже то, что нами объявлено как приверженность к центральным количественным ограничениям на СНВ по договору, это сугубо добровольная мера с нашей стороны. Говоря об этом с правовой точки зрения, договор приостановлен нами целиком, без каких бы то ни было изъятий", — сказал он.
По его словам, условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России.
Замминистра отметил, что эта область не ограничивается украинским конфликтом, поскольку Вашингтон осуществляет враждебные действия против Москвы во всех сферах.
Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В американском Госдепартаменте также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.