Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными - 23.03.2023 Украина.ру
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Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными
Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными - 23.03.2023 Украина.ру
Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными
Москва отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай"
2023-03-23T08:19
2023-03-23T08:33
рябков
сша
москва
дснв
договор
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"Это полностью лишено и политического смысла, и практической цели в этом не может быть. Даже то, что нами объявлено как приверженность к центральным количественным ограничениям на СНВ по договору, это сугубо добровольная мера с нашей стороны. Говоря об этом с правовой точки зрения, договор приостановлен нами целиком, без каких бы то ни было изъятий", — сказал он.По его словам, условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России. Замминистра отметил, что эта область не ограничивается украинским конфликтом, поскольку Вашингтон осуществляет враждебные действия против Москвы во всех сферах.Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В американском Госдепартаменте также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.
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рябков, сша, москва, дснв, договор
Рябков, США, Москва, ДСНВ, договор

Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными

08:19 23.03.2023 (обновлено: 08:33 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Москва отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай"
"Это полностью лишено и политического смысла, и практической цели в этом не может быть. Даже то, что нами объявлено как приверженность к центральным количественным ограничениям на СНВ по договору, это сугубо добровольная мера с нашей стороны. Говоря об этом с правовой точки зрения, договор приостановлен нами целиком, без каких бы то ни было изъятий", — сказал он.
По его словам, условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России.
Замминистра отметил, что эта область не ограничивается украинским конфликтом, поскольку Вашингтон осуществляет враждебные действия против Москвы во всех сферах.
Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В американском Госдепартаменте также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта, 14:45
Замглавы МИД РФ оценил шансы расширить ДСНВ за счет Франции и БританииПариж и Лондон теоретически могли бы стать часть Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но веры в конструктивный подход Франции и Британии у РФ нет. Такое заявление 10 марта сделал в интервью телеканалу RT Arabic замглавы МИД России Сергей Рябков
 
РябковСШАМоскваДСНВдоговор
 
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