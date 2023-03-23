Спецпроект - 23.03.2023 Украина.ру
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Спецпроект
Спецпроект - 23.03.2023 Украина.ру
Спецпроект
Мультимедийная конференция "От пробирки Пауэлла до "Северного потока": провокации и диверсии как инструмент внешней политики США"
2023-03-23T02:39
2023-03-23T14:47
новости
спецпроект
украинское досье
сша
диверсии
северный поток
провокации
украина.ру
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Начало 24 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"20 марта исполнилось 20 лет с начала американского вторжения в Ирак, главным поводом к которому стала демонстрация госсекретарём США Колином Пауэллом пресловутой пробирки, якобы свидетельствующей о наличии у Ирака биологического оружия.Участники:- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- американист, доктор юридических наук Александр ДОМРИН;- политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир МОЖЕГОВ;- первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей ПИНЧУК;- эксперт по вопросам комплексной безопасности, ветеран боевых действий, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман НАСОНОВ;- политолог, историк, профессор МГИМО Андраник МИГРАНЯНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецпроект, украинское досье, сша, диверсии, северный поток, провокации, украина.ру
Новости, спецпроект, Украинское Досье, США, диверсии, Северный поток, провокации, Украина.ру

Спецпроект

02:39 23.03.2023 (обновлено: 14:47 23.03.2023)
 
© Украина.руУкраинское досье. От пробирки Пауэлла до "Северного потока": провокации и диверсии как инструмент внешней политики США
Украинское досье. От пробирки Пауэлла до Северного потока: провокации и диверсии как инструмент внешней политики США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Украина.ру
Читать в
Мультимедийная конференция "От пробирки Пауэлла до "Северного потока": провокации и диверсии как инструмент внешней политики США"
Начало 24 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
20 марта исполнилось 20 лет с начала американского вторжения в Ирак, главным поводом к которому стала демонстрация госсекретарём США Колином Пауэллом пресловутой пробирки, якобы свидетельствующей о наличии у Ирака биологического оружия.
Участники:
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- американист, доктор юридических наук Александр ДОМРИН;
- политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир МОЖЕГОВ;
- первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей ПИНЧУК;
- эксперт по вопросам комплексной безопасности, ветеран боевых действий, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман НАСОНОВ;
- политолог, историк, профессор МГИМО Андраник МИГРАНЯН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
НовостиспецпроектУкраинское ДосьеСШАдиверсииСеверный потокпровокацииУкраина.ру
 
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