https://ukraina.ru/20230322/1044634842.html

Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации

Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации - 22.03.2023 Украина.ру

Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации

До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации. Об этом заявил 22 марта на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу

2023-03-22T14:52

2023-03-22T14:52

2023-03-22T14:52

сергей шойгу

россия

новости

авиация

сво

опыт

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"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.Министр напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны президент страны Владимир Путин отметил важную роль авиации в СВО, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.Еще прошлым летом военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру отмечал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою. По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению. Он также рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.

https://ukraina.ru/20230314/1044337979.html

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сергей шойгу, россия, новости, авиация, сво, опыт