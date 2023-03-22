https://ukraina.ru/20230322/1044634842.html
Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации
Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации - 22.03.2023 Украина.ру
Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации
До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации. Об этом заявил 22 марта на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу
2023-03-22T14:52
2023-03-22T14:52
2023-03-22T14:52
сергей шойгу
россия
новости
авиация
сво
опыт
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"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.Министр напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны президент страны Владимир Путин отметил важную роль авиации в СВО, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.Еще прошлым летом военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру отмечал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою. По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению. Он также рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.
https://ukraina.ru/20230314/1044337979.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, россия, новости, авиация, сво, опыт
Сергей Шойгу, Россия, Новости, авиация, СВО, опыт
Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации
До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации. Об этом заявил 22 марта на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу
"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.
Министр напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны президент страны Владимир Путин
отметил важную роль авиации в СВО, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.
Еще прошлым летом военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру отмечал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою.
По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению. Он также рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.