Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации - 22.03.2023 Украина.ру
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Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации
Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации - 22.03.2023 Украина.ру
Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации
До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации. Об этом заявил 22 марта на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу
2023-03-22T14:52
2023-03-22T14:52
сергей шойгу
россия
новости
авиация
сво
опыт
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"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.Министр напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны президент страны Владимир Путин отметил важную роль авиации в СВО, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.Еще прошлым летом военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру отмечал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою. По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению. Он также рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.
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сергей шойгу, россия, новости, авиация, сво, опыт
Сергей Шойгу, Россия, Новости, авиация, СВО, опыт

Шойгу рассказал о боевом опыте экипажей российской авиации

14:52 22.03.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации. Об этом заявил 22 марта на заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу
"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.
Министр напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны президент страны Владимир Путин отметил важную роль авиации в СВО, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.
Еще прошлым летом военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру отмечал, что квалификация украинских пилотов ниже, чем у российских, поэтому это сказывается на потерях авиационной техники, которые понесла Украина в бою.
По его словам, авиация у России применяется в зависимости от поставленных боевых задач, и они все выполняются на 100% эффективно и по назначению. Он также рассказал, что самолеты Украины сбиваются комплексами ПВО и ВВС.
Жасулан Дуйсембин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 09:17
Зерновая сделка, угрозы нациста из Казахстана, переброска авиации. Главное на Украине на утро 14 мартаМИД России заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Воюющий в рядах ВСУ казахстанский морпех рассказал об убийстве российских военнопленных и пригрозил "устроить ад" русским в Казахстане. ВСУ перебрасывают авиацию на Запорожское направление
 
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