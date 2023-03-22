Шойгу назвал долю современных образцов вооружения ВКС РФ
14:27 22.03.2023 (обновлено: 14:41 22.03.2023)
© РИА Новости . Андрей Станавов / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ и Су-35С пилотажной группы "Русские витязи"
Доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил (ВКС) к концу нынешнего года достигнет 85%. Эту информацию 22 марта озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии Минобороны
Глава оборонного министерства отметил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС. Кроме того, по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц современной техники.
"Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях", - подчеркнул Шойгу.
22 марта, 13:44"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураномПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА