Шойгу назвал долю современных образцов вооружения ВКС РФ - 22.03.2023 Украина.ру
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Шойгу назвал долю современных образцов вооружения ВКС РФ
Шойгу назвал долю современных образцов вооружения ВКС РФ - 22.03.2023 Украина.ру
Шойгу назвал долю современных образцов вооружения ВКС РФ
Доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил (ВКС) к концу нынешнего года достигнет 85%. Эту информацию 22 марта озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии Минобороны
2023-03-22T14:27
2023-03-22T14:41
новости
сергей шойгу
россия
вкс
вооружение
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Глава оборонного министерства отметил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС. Кроме того, по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц современной техники.
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новости, сергей шойгу, россия, вкс, вооружение
Новости, Сергей Шойгу, Россия, ВКС, вооружение

Шойгу назвал долю современных образцов вооружения ВКС РФ

14:27 22.03.2023 (обновлено: 14:41 22.03.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Станавов / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ и Су-35С пилотажной группы "Русские витязи"
Истребители Су-30СМ и Су-35С пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Андрей Станавов
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Доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил (ВКС) к концу нынешнего года достигнет 85%. Эту информацию 22 марта озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии Минобороны
Глава оборонного министерства отметил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС. Кроме того, по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц современной техники.
"Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях", - подчеркнул Шойгу.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 13:44
"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураномПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА
 
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