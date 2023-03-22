https://ukraina.ru/20230322/1044625184.html

Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк

Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк - 22.03.2023 Украина.ру

Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк

Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка России и Африки для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости

2023-03-22T12:56

2023-03-22T12:56

2023-03-22T13:38

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В начале года премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела озвучил намерение сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений с Россией.Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.К сигналу скорого ослабления доллара, считают, экономисты, относится и закрытие ряда американских банков, в том числе Silicon Valley Bank. Так, Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так."Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.

https://ukraina.ru/20230316/1044393354.html

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новости, банк, россия, африка, буркина-фасо