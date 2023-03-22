Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк - 22.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230322/1044625184.html
Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк
Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк - 22.03.2023 Украина.ру
Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк
Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка России и Африки для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости
2023-03-22T12:56
2023-03-22T13:38
новости
банк
россия
африка
буркина-фасо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044624154_0:77:3075:1808_1920x0_80_0_0_064c7c0ab6b644158f7091a0df9dfab8.jpg
В начале года премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела озвучил намерение сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений с Россией.Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.К сигналу скорого ослабления доллара, считают, экономисты, относится и закрытие ряда американских банков, в том числе Silicon Valley Bank. Так, Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так."Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.
https://ukraina.ru/20230316/1044393354.html
буркина-фасо
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044624154_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_aa561db07c4616ef4efdc99751ec4f6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, банк, россия, африка, буркина-фасо
Новости, банк, Россия, Африка, Буркина-Фасо

Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк

12:56 22.03.2023 (обновлено: 13:38 22.03.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународная парламентская конференция "Россия-Африка"
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка России и Африки для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости
"Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо, для облегчения банковских операций между двумя странами и финансирования проектов в нашей стране. При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций", - сказал он.
В начале года премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела озвучил намерение сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений с Россией.
Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.
К сигналу скорого ослабления доллара, считают, экономисты, относится и закрытие ряда американских банков, в том числе Silicon Valley Bank. Так, Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так.
"Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.
16 марта, 05:15
"Рейдерский захват". Эксперт рассказал о том, зачем американские банки "кладут" в технический дефолтЗакрытие американских банков отразится на мировой экономической ситуации, но не грозит серьёзными последствиями. В банковой сфере США происходит типичный рейдерский захват. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по конкурентной разведке, политтехнолог, кандидат экономических наук Евгений Ющук
 
НовостибанкРоссияАфрикаБуркина-Фасо
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
08:18Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкции
Лента новостейМолния