Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банк
12:56 22.03.2023 (обновлено: 13:38 22.03.2023)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународная парламентская конференция "Россия-Африка"
Спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка России и Африки для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости
"Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо, для облегчения банковских операций между двумя странами и финансирования проектов в нашей стране. При совместной торговле и инвестициях очень полезно наличие финансовой системы или банка для облегчения операций", - сказал он.
В начале года премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела озвучил намерение сформировать совместный комитет по активизации торговых и экономических отношений с Россией.
Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.
К сигналу скорого ослабления доллара, считают, экономисты, относится и закрытие ряда американских банков, в том числе Silicon Valley Bank. Так, Телеграм-канал "Кримсон Дайджест" отметил, что события последних недель в США продемонстрировали довольно нетрадиционное протекание мини-кризиса: если раньше жители многих стран в ответ на что-то подобное бежали скупать доллар как защитный актив, то теперь все совсем не так.
"Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силен бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник еще сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткоину. Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся)", - говорится в публикации канала.
16 марта, 05:15"Рейдерский захват". Эксперт рассказал о том, зачем американские банки "кладут" в технический дефолтЗакрытие американских банков отразится на мировой экономической ситуации, но не грозит серьёзными последствиями. В банковой сфере США происходит типичный рейдерский захват. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по конкурентной разведке, политтехнолог, кандидат экономических наук Евгений Ющук