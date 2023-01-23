https://ukraina.ru/20230123/1042852052.html

Не ради России и не против Украины. Почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО

Не ради России и не против Украины. Почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО - 23.01.2023 Украина.ру

Не ради России и не против Украины. Почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО

Турецкая Республика отменила визит главы Министерства обороны Швеции Пола Йонсона, который собирался посетить Анкару 27 января – специально для того, чтобы обсудить дальнейшие шаги по ратификации вступления Швеции в НАТО

2023-01-23T05:12

2023-01-23T05:12

2023-01-23T05:12

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турция

швеция

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Как считают в Турции, отныне эта встреча "перестала иметь значение".Такая резкая реакция вызвана скандальной акцией, которая состоялась в субботу в Стокгольме, и поставила под угрозу развитие внешнеполитических контактов между двумя странами.Датский ультраправый политик Расмус Палудан, бывший член движения "Новые правые", лидер исламофобской партии "Жесткий курс", требующей выслать из Евросоюза "всех незападных лиц", демонстративно сжег возле турецкого посольства Коран.Эта провокация вызвала возмущение на всем Ближнем Востоке – и, прежде всего, в самой Турции.Глава министерства иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу немедленно назвал акцию в Стокгольме "подлой и расистской", предупреждая, что она может привести к последствиям в глобальном масштабе.А официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын охарактеризовал действия Палудана как "современное варварство", называя их преступлением на почве ненависти.Глава турецкого управления по делам религии Али Эрбаш организовал общенациональную акцию протеста против публичного сожжения Корана, которая прошла в воскресенье, 22 января, во всех турецких мечетях, с участием сотен тысяч верующих мусульман. Эксперты опасаются, что этот гнев выплеснется на улицы – как это было в 2005-2006 годах, после того, как одна из датских правых газет напечатала оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда.Такая общественная реакция вынуждает Реджепа Тайипа Эрдогана к жесткому ответу шведским властям, которые не стали мешать исламофобским действиям Полудана, несмотря на то, что он давно известен своим ксенофобским экстремизмом.Последствия публичного сожжения Корана легко просчитывались. Однако консервативный премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон представляет партию, которая когда-то носила название Национальная организация правых сил, и многие ее избиратели сочувственно относятся к антиэмигрантской риторике радикалов.Теперь за это придется заплатить очевидную цену. Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели уже объявил, что турецкие парламентарии не станут одобрять подписанный ранее меморандум о вступлении Швеции в НАТО."Сожжение Корана сводит на нет переговоры между Швецией и Турцией о вступлении в НАТО", – обрисовали сложившуюся ситуацию в Евроньюс.И действительно, скандал вокруг Полудана грозит надолго заблокировать евроатлантические устремления Стокгольма и Хельсинки – потому что финское правительство обещает присоединиться к военному альянсу только одновременно со шведами.Такое развитие событий происходит на фоне переговоров в Вашингтоне, где глава турецкого МИДа проводит переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.Турецкая сторона рассчитывает купить у Пентагона сорок новых истребителей F-16, а также получить новые детали для модернизации самолетов этого типа, которые уже давно используют турецкие вооруженные силы. Кроме того, Анкара просит Белый дом поставить ей 800 авиационных бомб и 900 ракет "воздух-воздух", чтобы вооружить этим арсеналом свои истребители.Однако влиятельный американский сенатор Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям от Демократической партии, буквально накануне выступил против этой сделки – мотивируя это тем, что она представляет угрозу для Греции, которая находится с Турцией в режиме жесткого противостояния, на грани боевых столкновений в акватории Эгейского моря.У Байдена понимают, что при таком раскладе голосование за поставку самолетов в Конгрессе США может обернуться провалом. В итоге вопрос о поставке самолетов пока висит в воздухе – хотя его решение также определяет турецкую позицию по поводу натовской перспективы Швеции и Финляндии. А в Турции убеждены, что американцы пытаются шантажировать Эрдогана поставками самолетов, чтобы склонить его к нужным для себя действиям.Больше того, сторонники Эрдогана подозревают США в попытках сместить действующего президента, которые могут произойти на предстоящих выборах. Как ожидается, они пройдут в середине мая, и оппозиционная коалиция из шести политических партий готовится выставить единого кандидата, которого наверняка поддержат в Брюсселе и Вашингтоне.Одновременно оппозиционеры атакуют Эрдогана на политическом фронте. Они заявляют, что президент Турции готовится использовать против них свою личную армию в лице частной военной компании SADAT, которая была основана его соратником Аднаном Танрыверди в 2012 году, принимая участие в конфликтах на территории Сирии, Ливии и Ирака.Однако провокация европейских правых отрывает для Эрдогана окно возможностей, потому что это позволит ему сплотить своих сторонников под лозунгами защиты чести и достоинства исламской общины. Политическая игра на Ближнем Востоке наверняка обострится накануне турецких выборов. И это может сыграть свою роль в ситуации на Украине.

https://ukraina.ru/20221203/1041465694.html

https://ukraina.ru/20220526/1034031774.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, турция, швеция, финляндия, нато, эрдоган, джо байден, энтони блинкен, сша