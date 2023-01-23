Не ради России и не против Украины. Почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО
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Турецкая Республика отменила визит главы Министерства обороны Швеции Пола Йонсона, который собирался посетить Анкару 27 января – специально для того, чтобы обсудить дальнейшие шаги по ратификации вступления Швеции в НАТО
Как считают в Турции, отныне эта встреча "перестала иметь значение".
Такая резкая реакция вызвана скандальной акцией, которая состоялась в субботу в Стокгольме, и поставила под угрозу развитие внешнеполитических контактов между двумя странами.
Датский ультраправый политик Расмус Палудан, бывший член движения "Новые правые", лидер исламофобской партии "Жесткий курс", требующей выслать из Евросоюза "всех незападных лиц", демонстративно сжег возле турецкого посольства Коран.
Эта провокация вызвала возмущение на всем Ближнем Востоке – и, прежде всего, в самой Турции.
Глава министерства иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу немедленно назвал акцию в Стокгольме "подлой и расистской", предупреждая, что она может привести к последствиям в глобальном масштабе.
"Мы ни в коем случае не согласны с тем, что этот исламофобский провокационный акт, направленный против мусульман и оскорбляющий наши священные ценности, разрешен под именем свободы слова. Потому что это преступление на почве ненависти", – говорится в заявлении МИД Турции.
А официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын охарактеризовал действия Палудана как "современное варварство", называя их преступлением на почве ненависти.
Глава турецкого управления по делам религии Али Эрбаш организовал общенациональную акцию протеста против публичного сожжения Корана, которая прошла в воскресенье, 22 января, во всех турецких мечетях, с участием сотен тысяч верующих мусульман. Эксперты опасаются, что этот гнев выплеснется на улицы – как это было в 2005-2006 годах, после того, как одна из датских правых газет напечатала оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда.
Такая общественная реакция вынуждает Реджепа Тайипа Эрдогана к жесткому ответу шведским властям, которые не стали мешать исламофобским действиям Полудана, несмотря на то, что он давно известен своим ксенофобским экстремизмом.
Последствия публичного сожжения Корана легко просчитывались. Однако консервативный премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон представляет партию, которая когда-то носила название Национальная организация правых сил, и многие ее избиратели сочувственно относятся к антиэмигрантской риторике радикалов.
3 декабря 2022, 08:25Удары по Швеции и Финляндии будут запланированы после их вступления в НАТО - журнал Минобороны РФПосле принятия Финляндии и Швеции в НАТО Россия нарастит войска на северном направлении и заранее распланирует удары высокоточным оружием по их территории, говорится в статье, опубликованной в российском журнале Министерства обороны для командиров "Военная мысль"
Теперь за это придется заплатить очевидную цену. Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели уже объявил, что турецкие парламентарии не станут одобрять подписанный ранее меморандум о вступлении Швеции в НАТО.
"Сожжение Корана сводит на нет переговоры между Швецией и Турцией о вступлении в НАТО", – обрисовали сложившуюся ситуацию в Евроньюс.
И действительно, скандал вокруг Полудана грозит надолго заблокировать евроатлантические устремления Стокгольма и Хельсинки – потому что финское правительство обещает присоединиться к военному альянсу только одновременно со шведами.
Такое развитие событий происходит на фоне переговоров в Вашингтоне, где глава турецкого МИДа проводит переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Турецкая сторона рассчитывает купить у Пентагона сорок новых истребителей F-16, а также получить новые детали для модернизации самолетов этого типа, которые уже давно используют турецкие вооруженные силы. Кроме того, Анкара просит Белый дом поставить ей 800 авиационных бомб и 900 ракет "воздух-воздух", чтобы вооружить этим арсеналом свои истребители.
Однако влиятельный американский сенатор Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям от Демократической партии, буквально накануне выступил против этой сделки – мотивируя это тем, что она представляет угрозу для Греции, которая находится с Турцией в режиме жесткого противостояния, на грани боевых столкновений в акватории Эгейского моря.
У Байдена понимают, что при таком раскладе голосование за поставку самолетов в Конгрессе США может обернуться провалом. В итоге вопрос о поставке самолетов пока висит в воздухе – хотя его решение также определяет турецкую позицию по поводу натовской перспективы Швеции и Финляндии. А в Турции убеждены, что американцы пытаются шантажировать Эрдогана поставками самолетов, чтобы склонить его к нужным для себя действиям.
"Понимание союзничества Соединенными Штатами заключается в том, чтобы другие страны действовали в соответствии интересам США. Если какое-нибудь из этих государств оказывается вынуждено выйти за эти рамки в силу собственных потребностей или даже из соображений безопасности, то союзничество остается лишь на словах", – возмущенно пишет об этом турецкое издание Yeni Çağ.
Больше того, сторонники Эрдогана подозревают США в попытках сместить действующего президента, которые могут произойти на предстоящих выборах. Как ожидается, они пройдут в середине мая, и оппозиционная коалиция из шести политических партий готовится выставить единого кандидата, которого наверняка поддержат в Брюсселе и Вашингтоне.
26 мая 2022, 06:45Крашенинникова рассказала, чего добивается Эрдоган от Швеции и ФинляндииВступление Швеции и Финляндии в США – очень неприятное для России событие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока что препятствует ему, надеясь решить свои проблемы. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
Одновременно оппозиционеры атакуют Эрдогана на политическом фронте. Они заявляют, что президент Турции готовится использовать против них свою личную армию в лице частной военной компании SADAT, которая была основана его соратником Аднаном Танрыверди в 2012 году, принимая участие в конфликтах на территории Сирии, Ливии и Ирака.
Однако провокация европейских правых отрывает для Эрдогана окно возможностей, потому что это позволит ему сплотить своих сторонников под лозунгами защиты чести и достоинства исламской общины. Политическая игра на Ближнем Востоке наверняка обострится накануне турецких выборов. И это может сыграть свою роль в ситуации на Украине.