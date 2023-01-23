Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске - 23.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230123/1042846489.html
Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске
Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске - 23.01.2023 Украина.ру
Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске
Заявив, что трагедия в Днепропетровске были вызвана действиями ПВО киевского режима, экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович стремится подать себя в качестве оппозиционного лидера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2023-01-23T04:30
2023-01-23T04:30
владимир рогов
новости
спецоперация
днепропетровск
всу
алексей арестович
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042723665_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_189a240aa94e56f9cd06f1e45920e2d2.jpg
Он отметил, что на Украине существует запрос на оппозицию, и что политики, которые "изображали её", перестали справляться со своей задачей.Рогов считает, что такие планы Арестовича пользуются поддержкой Вашингтона.14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепропетровске утром того же дня стало следствием попадания в здание российской ракеты, сбитой с курса действиями ПВО ВСУ, что противоречило официальной версии киевского режима. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его адрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Во вторник, 17 января Арестович в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке, пояснив, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В тот же день Офис президента принял его отставку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042825462.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042723665_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2a54e13b41fa91d6a3df290544ec7df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир рогов, новости, спецоперация, днепропетровск, всу, алексей арестович, оппозиция
Владимир Рогов, Новости, Спецоперация, Днепропетровск, ВСУ, Алексей Арестович, оппозиция

Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске

04:30 23.01.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Заявив, что трагедия в Днепропетровске были вызвана действиями ПВО киевского режима, экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович стремится подать себя в качестве оппозиционного лидера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он отметил, что на Украине существует запрос на оппозицию, и что политики, которые "изображали её", перестали справляться со своей задачей.

Из Арестовича будут делать оппозиционного лидера, который как бы православие почти защищает и как бы говорит о правах человека, начинает говорить правду о том, кто виновен в смерти жителей Днепропетровска

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Рогов считает, что такие планы Арестовича пользуются поддержкой Вашингтона.
14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепропетровске утром того же дня стало следствием попадания в здание российской ракеты, сбитой с курса действиями ПВО ВСУ, что противоречило официальной версии киевского режима. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его адрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Во вторник, 17 января Арестович в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке, пояснив, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В тот же день Офис президента принял его отставку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 19:48
Небензя: Киевский режим закрыл рот Арестовичу за неудобную правду о трагедии в ДнепропетровскеКиевский режим заставил замолчать бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как тот рассказал о том, что на самом деле случилось в Днепропетровске, где сбитая украинской ПВО ракета упала на жилой дом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
 
Владимир РоговНовостиСпецоперацияДнепропетровскВСУАлексей Арестовичоппозиция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00В Мелитополе рассказали, как киевский режим готовится к уличным боям в Запорожье
07:42Рогозин пригрозил уничтожением обстрелявшему его расчету
07:30Видеманн объяснил, почему Шольц не торопится передавать танки киевскому режиму
07:24Обещания западных стран Украине принесут разочарования - польский обозреватель
07:11Зеленский признал невозможность переломить ситуацию поставками западных танков
06:46Здесь вам не это. Авдеевка, Пятнашка
06:36Осетры для тыловых крыс. Коррупция доедает Минобороны Украины
06:30Пытки, угрозы, избиения и убийства: Рогов о том, как киевский режим заставляет запорожцев воевать
06:09Кто вы, мистер Арестович? Манипулятор, провокатор или новый политический проект Запада
05:12Не ради России и не против Украины. Почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО
05:00Общество другое: Ищенко рассказал о проблемах мобилизации в РФ, которых не было в СССР
04:30Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске
04:00Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе
18:45Обстановка под Сватово, убийство Киреева. Итоги 22 января на Украине
17:55Шольц прервал обращение к французам словами о Путине
17:16Ради танков: Польша может создать новую коалицию без Германии
16:00Буданов вспомнил об СБУ, возвращение Джонсона. Главное на Украине на 16:00 22 января
15:51"Заняли выгодные рубежи, сбили самолет": успехи российских военных в СВО
15:33"Сейчас все зависит от Залужного". Ростислав Ищенко о главном
15:09Борис Джонсон прибыл на Украину
Лента новостейМолния