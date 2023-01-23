https://ukraina.ru/20230123/1042846489.html
Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске
Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске - 23.01.2023 Украина.ру
Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске
Заявив, что трагедия в Днепропетровске были вызвана действиями ПВО киевского режима, экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович стремится подать себя в качестве оппозиционного лидера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2023-01-23T04:30
2023-01-23T04:30
2023-01-23T04:30
владимир рогов
новости
спецоперация
днепропетровск
всу
алексей арестович
оппозиция
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Он отметил, что на Украине существует запрос на оппозицию, и что политики, которые "изображали её", перестали справляться со своей задачей.Рогов считает, что такие планы Арестовича пользуются поддержкой Вашингтона.14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепропетровске утром того же дня стало следствием попадания в здание российской ракеты, сбитой с курса действиями ПВО ВСУ, что противоречило официальной версии киевского режима. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его адрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Во вторник, 17 января Арестович в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке, пояснив, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В тот же день Офис президента принял его отставку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042825462.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир рогов, новости, спецоперация, днепропетровск, всу, алексей арестович, оппозиция
Владимир Рогов, Новости, Спецоперация, Днепропетровск, ВСУ, Алексей Арестович, оппозиция
Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске
Заявив, что трагедия в Днепропетровске были вызвана действиями ПВО киевского режима, экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович стремится подать себя в качестве оппозиционного лидера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он отметил, что на Украине существует запрос на оппозицию, и что политики, которые "изображали её", перестали справляться со своей задачей.
Из Арестовича будут делать оппозиционного лидера, который как бы православие почти защищает и как бы говорит о правах человека, начинает говорить правду о том, кто виновен в смерти жителей Днепропетровска
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Рогов считает, что такие планы Арестовича пользуются поддержкой Вашингтона.
14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепропетровске утром того же дня стало следствием попадания в здание российской ракеты, сбитой с курса действиями ПВО ВСУ, что противоречило официальной версии киевского режима. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его адрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Во вторник, 17 января Арестович в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке, пояснив, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В тот же день Офис президента принял его отставку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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