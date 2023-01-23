https://ukraina.ru/20230123/1042846489.html

Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске

Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске - 23.01.2023 Украина.ру

Рогов объяснил, почему Арестович сказал правду о трагедии в Днепропетровске

Заявив, что трагедия в Днепропетровске были вызвана действиями ПВО киевского режима, экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович стремится подать себя в качестве оппозиционного лидера. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2023-01-23T04:30

2023-01-23T04:30

2023-01-23T04:30

владимир рогов

новости

спецоперация

днепропетровск

всу

алексей арестович

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042723665_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_189a240aa94e56f9cd06f1e45920e2d2.jpg

Он отметил, что на Украине существует запрос на оппозицию, и что политики, которые "изображали её", перестали справляться со своей задачей.Рогов считает, что такие планы Арестовича пользуются поддержкой Вашингтона.14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепропетровске утром того же дня стало следствием попадания в здание российской ракеты, сбитой с курса действиями ПВО ВСУ, что противоречило официальной версии киевского режима. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его адрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Во вторник, 17 января Арестович в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке, пояснив, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В тот же день Офис президента принял его отставку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230120/1042825462.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир рогов, новости, спецоперация, днепропетровск, всу, алексей арестович, оппозиция