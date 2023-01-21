Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторону
Погибшие за киевский режим запорожцы — это результат принуждения к продолжению бессмысленной братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских", считает лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Об этом он рассказал изданию Украина.ру
- Владимир, одним из главных событий недели стала трагедия в Броварах. Разбился вертолет Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. На борту было все высшее руководство МВД, но, что самое страшное, он упал на детский сад, погибли и пострадали дети, воспитатели. Мы приносим соболезнования родным и близким погибших, соболезнуем пострадавшим.
Какие последствия будет иметь эта катастрофа? Россию, хоть и пытаются приплести, но обвинить ее здесь никак не получится. Это либо внутреннее дело, либо провокация, либо случайность. Главный вопрос – к чему это может привести? К возвращению Авакова?
– Я думаю, что возвращение Авакова в данной ситуации невозможно, потому что Зеленский все-таки зачищает поле, прежде всего, под себя и для себя. И Аваков совсем не из банды Зеленского, в пищевой цепочке это достаточно опытный и тяжелый игрок, тяжелый по весу, прежде всего, и по манере игры, чтобы Зеленский допустил себе вариант подобного конкурента на столь значимой должности.
31 октября 2022, 15:18Владимир Рогов: кто он
Надо понимать, что глава МВД это не просто какая-то номинальная должность – это, все-таки, и Нацгвардия, которая туда же входит, и десятки, сотни тысяч людей, которые под твоим контролем, и многие из них вооружены, имеют власть на местах.
По сути, если мы посмотрим на количество сотрудников МВД, то их больше в той же армии, на территориях, подконтрольных режиму Зеленского. Поэтому должен быть абсолютно свой человек, подконтрольный, каковым по сути и являлся (погибший в катастрофе глава МВД Украины — Ред.) Монастырский, но он слишком много знал, был вовлечен во многие процессы и, естественно, рано или поздно мог начать говорить.
Это было риском для Зеленского, для шайки наркоманов и нацистов - в прямом смысле. Ну и почему бы ему просто не потеряться. С учетом того, что именно Монастырский имел прямое отношение к фальсификации событий в Буче и Ирпене. Уже многие об этом забыли, об этих событиях. Но я напомню, там Россия обвинялась во всем, в чем только можно. И думать, что не начнет тот же Монастырский или кто-то еще говорить, как минимум, было бы самоуверенно.
Плюс, опять же, через МВД проходили колоссальные суммы денег, которые воровались непосредственно под контролем того же Монастырского в интересах Зеленского. Понятное дело, что сейчас, когда в США набирает обороты скандал по поводу украденных десятков миллиардов долларов бюджетных средств, выведенных с территории Украины через криптобиржу FTX, вопросов возникает еще больше. Поэтому тут Монастырский мог быть очень рискованным.
А так – это чисто традиции политического украинства, этой секты, когда были убиенными тот же бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко, который дважды в рот застрелился, представляете? Один раз выстрелил, потом подумал, что недостаточно, выстрелил второй раз в рот – по официальной версии именно так он себя убивал.
Смерть того же Кирпы, бывшего министра транспорта, по сути - это шире, чем транспорт – инфраструктуры и всего остального, человека, через которого проходили десятки миллиардов долларов бюджетных средств.
– На охоте?
– На охоте погиб тот же Евгений Кушнарев, человек, которого пророчили в премьер-министры Украины, в лидеры той же Партии регионов и других политических объединений. "Умри ты сегодня, а я завтра" - это абсолютная формула поведения политической элитки украинской. Они себя ведут так постоянно.
– Помимо трагедии в Днепре-Днепропетровске, о которой высказался Арестович, есть еще и цирковая часть представления. Есть трагедия, есть комедия. Здесь у нас отставка Алексея Арестовича. К чему весь этот цирк с Арестовичем, и почему к нему столь пристальное внимание?
– Арестович - ньюсмейкер в режиме Зеленского, он дурачит людей как хочет и особо не стесняется. Раз в год-два он говорит – да, я вас обманывал, обманываю и буду обманывать, потому что вы идиоты. Людям это нравится - это и есть феномен политического украинства, когда подобные вещи происходят.
Надо понимать, что Арестович действительно почему-то поломал игру по Днепропетровску, потому что на мероприятии Рамштайн, на постоянных сборах средств для режиме Зеленского именно события в Днепропетровске (должны были сыграть роль — Ред.), когда ПВО режима Зеленского убило большое количество людей, и оно еще растет, это количество, во времени, потому что кто-то в тяжелом состоянии, кого-то из-под завалом находят, откапывают, кто-то считается пропавшим без вести и т.д.
18 января, 07:05Ошибка резидента: эксперты об отставке АрестовичаАлексей Арестович написал заявление о своей отставке с поста советника Офиса президента. И неважно, что он не состоял в штате, а советником целого учреждения быть вообще нельзя. Тем не менее ход сделан: главный военный комментатор украинского эфира публично признал, что ошибся и за это должен понести наказание.
Эту игру Арестович поломал, почему – это другой вопрос. Может быть, разные центры влияния и еще что-то. Но в том, что Арестовича ведут англосаксы, никакого сомнения у меня нет. И в том, что из Арестовича будут делать оппозиционного лидера, который как бы Православие почти защищает и как бы говорит о правах человека, начинает говорить правду о том, кто виновен в смерти жителей Днепропетровская, царствие им небесное.
Это все говорит о том, что необходимо оседлать оппозиционную тему, а персонажи, которые раньше изображали ее, нынешние легальные оппозиционные деятели, естественно, уже с этим не справляются.
Мы сейчас увидим, что в ближайшем будущем из Арестовича будут лепить главную адекватную и чуть ли не пророссийскую силу в этой политической радуге, в плохом смысле этого слова, современного режима, который держит власть в Киеве.
19 января, 14:34Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по РоссииСША не могут восполнить недостаток Украины в оружии и боеприпасах по простой причине: Штаты никогда не были заточены на ведение полномасштабной сухопутной войны. Они предпочитают действовать точечными методами
– Сейчас основное внимание событий на фронте приковано к Соледару и к событиям вокруг Артёмовска. Насколько я понимаю, в Запорожье скапливаются огромные силы ВСУ, говорят о наступлении на Мелитополь. В противовес этому, наши силы возводят дополнительные линии обороны, копают траншеи вблизи линии соприкосновения. Многие километры укреплений уже построены. Когда ждать наступления на Мелитополь, можно ли прогнозировать?
– В этом вопросе прогнозы – дело неблагодарное. На самом деле ждем мы всего и все время, тут тоже немаловажный момент. А так, если говорить о происходящем, то я бы сказал, что сейчас... не в целях самоуспокоения, но - риски наступления режима Зеленского на запорожском направлении значительно меньше, чем были буквально еще несколько недель назад.
Связано это, прежде всего, с событиями на Восточном фронте, как Зеленский называет линию боевого соприкосновения вдоль ДНР и ЛНР. События в Соледаре, вокруг Бахмута-Артемовска, если посмотрим по тем новостям, которые приходят - на Новый год была освобождена Дорожнянка в Запорожской области, а потом уже пошел небольшой населенный пункт Бахмутское, это еще до Соледара, потом уже Соледар.
И масса других небольших населенных пунктов, которые освобождаются один за другим. Буквально сейчас освобождена Клещеевка, о чем заявил Евгений Пригожин.
Здесь интересен момент такой – туда перебрасываются силы, причем, это силы немалые, но Залужный, сколько бы его ни заставлял Зеленский, не распаковывает свою заначку в виде последней группы военнослужащих, имеющих хорошее боевое слаживание и обеспечение, и т.д. Потому что он понимает - если он последний свой запас бросит, то ничего не останется.
Поэтому идут перегруппировки на линии фронта. Мы видим, что та же 55-я артбригада Запорожская - это позор Запорожской области, потому что именно из запорожцев она большей частью сформирована – отправляется под Курахово, откуда отрабатывают в сторону Старомихайловки, Александровки, Марьинки и т. д.
Туда же перебрасывается значительная часть 79-й аэромобильной бригады, 72-й механизированной. Тут большое количество подразделений, о которых можно говорить. Чего стоят хотя бы 128-я горная или 35-я морская бригады. Это происходит потому, что надо как-то удержать, как-то не давать возможности фронту так быстро обвалиться, к чему это все идет, они это прекрасно понимают - и дождаться поставок от Запада.
Поэтому на Запорожском направлении оставляют егерей из 68-й бригады, оставляют часть 72-й, оставляют 108-ю территориальной обороны и 110-ю. Что показательно, еще и 102-я бригада теробороны - это вообще из Ивано-Франковска, они уже идут второй линией после запорожцев. Потому что именно запорожскую тероборону кидают на передок, на верную смерть.
Люди умирать не хотят, часто бегут с линии боевого соприкосновения. Когда бегут или отказываются выполнять преступные приказы, тогда их в прямом смысле расстреливают.
За месяц, начиная с середины декабря - а я уверен, что мне далеко не все известно в этом вопросе, но только мне известно, как минимум, о десяти боестолкновениях, в результате которых семь бойцов теробороны были убиты и восемнадцать ранены своими же.
Причем это не только боестолкновения, но и принуждения, пытки, угрозы и избиения – в прямом смысле. Известно о нескольких случаях, когда людям простреливали коленные чашечки на ногах, когда людей били, резали.
Семь погибших запорожцев и восемнадцать раненых – это результаты принуждения к продолжению бессмысленных боевых действий, братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских".
Здесь показательный момент – все раненые запорожцы, их 18, с разной степенью тяжести, находятся в Девятой горбольнице в Запорожье на правом берегу, на улице Счастливой, недалеко от "Запорожтрансформатора". Их родные знают, что произошло, также знают и их сослуживцы… и, естественно, боятся.
26 ноября 2022, 17:42Больше показать нечего. Военный эксперт о том, почему ВСУ не запугают мобилизованных расстрелами пленныхУкраинские медиа сейчас сокрушаются, что у них всего лишь 400 российских военнопленных, а в России – находится от 5 до 10 тысяч пленных всушников. Это говорит о том, что русские не сдаются и сражаются до последнего. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Но это дало совершенно другой эффект, люди не просто запуганы, люди начали искать выход, потому что их загоняют на верную смерть. Они начали активно искать варианты, как перейти на мирную сторону. И количество людей, переходящих на мирную сторону - к нам, со стороны запорожской теробороны, увеличилось в разы. Буквально за месяц таких переходов больше, чем за квартал до этого суммарно.
Я не говорю о сдаче в плен. Это не сдача в плен – это переход на мирную сторону, понимание, инстинкт самосохранения и включение мозговой деятельности. Таких случаев становится все больше.
Они не хотят быть убитыми "Кракеном" или "Азовом", или ивано-франковскими, которые стоят в качестве заградотрядов.
Если говорить о наступлении, я бы сейчас не ждал этого наступления. Я не призываю самоуспокоиться, но объективно - силы у противника совсем не те, что были две-три недели назад.
Бахмутская мясорубка в прямом смысле отмясорубила большое количество украинских солдат. Даже 128-я бригада, которая имеет закарпатские корни, сначала была на Херсонском направлении, затем - на Запорожско-Криворожском. На Запорожском они толком не повоевали, были переброшены на восток, где их уже нигилизировали или оттериконили, как угодно говорите, то есть, отправили экспрессом к Бандере.
Оперативное управление и инициатива сейчас однозначно в руках русской армии. Наши ребята активнее действуют, они нейтрализуют противника на направлениях именно запорожских, под Марганцем, под Томаковкой - это правый берег Днепра, откуда били по атомной станции.
Сейчас наша тактика изменилась, теперь наши ребята накрывают противника в момент разворачивания тяжелой артиллерии или РСЗО и не дают возможность эти обстрелы осуществлять.
Я бы говорил об очень слабой надежде, но, тем не менее - надежде на то, что скорее мы пойдем в атаку, чем на нас пойдут. И с этим связана срочная подготовка обороны со стороны режима Зеленского, причем, она ведется как вдоль линии боевого соприкосновения, так и непосредственно в ближайших пригородах Запорожья, в таких населенных пунктах как Балабино, Кушугум, Камышеваха и т.д., которые находятся на неком отдалении от линии фронта. И на запорожских машиностроительных предприятиях.
Сейчас полным ходом идут работы по созданию инженерных сооружений, бункеров, складов с оружием и боеприпасами, по подготовке к уличным боям на улицах Запорожья.
Если мы к этому добавим "Запорожсталь", "Запорожкокс", которые сегодня по уровню подготовки к обороне уже сравнялись, а то и превзошли "Азовсталь", то явно режим Зеленского прекрасно понимает, что Запорожье будет потеряно, в их сознании Запорожье уже отрезанный ломоть. Теперь дело за малым – освободить мой родной город, который пока, к сожалению, находится под контролем этих негодяев.
Из свежих новостей - это то, что при огневой поддержке наши ребята – мотострелки и военная разведка, несколько подразделений Вооруженных сил РФ - провели разведку боем на рубеже Малой Щербаковки-Попово, Малой Токмачки-Нестерянки. Зашли, и вот сейчас - по перехватам, по информации из Запорожья от людей с той стороны, мы получаем информацию, что четыре населенных пункта они (ВСУ — Ред.) считают уже потерянными.
Это тоже интересный момент. Разведка боем дала локальное наступление и освобождение немалой части территории на Запорожском направлении.
– Попалось на глаза интервью главврача главной больница города Энергодара, там, где расположена и АЭС. Он рассказывал о том, что с момента прихода России идет колоссальное обновление, поставляют новую медицинскую технику, медикаменты, говорит, что такого обновления не было со времен Советского Союза. Какие еще положительные изменения, перестройку, принесла с собой Россия?
– Я могу сказать одно - да, если уж мы заговорили о медицине, то по сути закупка оборудования и медикаментов – действительно, со времен СССР такого не было.
Потому что Украина от слова "украсть", в прямом смысле - это формула поведения всех чиновников и оправдание того, почему Украина должна была как государство существовать. Именно для того, чтобы эти негодяи воровали все больше. Когда задаешь вопрос, где деньги, то сразу же начиналась истерика и обвинения в сепаратизме, терроризме, "нарративах из Кремля" и прочих вещах.
Теперь, что касательно непосредственно изменений. У нас свыше 110 тысяч полных медицинских осмотров детей проведено, у нас строятся дороги, перезапускаются школы, садики, идет обеспечение вузов.
Хочу лично поблагодарить Сергея Евгеньевича Нарышкина, к которому я обратился с просьбой помочь нам на историческом направлении. Почему важно историческое направление? Потому, что история у нас была полностью дискредитирована в украинские годы, она стала политически мотивированной профанацией, рассказами о "древних украх" и прочих вещах, не имеющих ничего общего с реальностью, не то что с исторической наукой.
Надо срочно реабилитировать историю, потому что это - гуманитарная составляющая войны. После моей просьбы к Сергею Евгеньевичу в рамках "Российского исторического общества" у нас высадился целый десант историков в наших вузах.
Сейчас идет преподавание, идет восстановление исторической справедливости, и масса учащихся, студентов, получают качественные знания и узнают правду и историю, которая от них была в прямом смысле скрыта.
Дальше – больше. Таких проблем достаточно много решается. Чего стоят наши "Каменные могилы", это очень важный заповедник, находящийся совсем рядом с Мелитополем. Заповедник, который местные элитки использовали для свадеб или каких-нибудь гулянок с женщинами заниженной социальной ответственностью…
Сейчас у нас идут полным ходом работы по передаче заповедника "Каменные могилы" в ведение Федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический". Мы обратились к Нарышкину в рамках "Российского исторического общества", он - к президенту России Владимиру Путину, и было дано поручение по передаче.
Почему это важно? Потому, что это совсем другой уровень науки, совсем другой уровень финансового обеспечения и прочих вещей. Подрастем, потом, может быть, сами станем музеем-заповедником именно федерального уровня. Это не то, что условный Севастополь отжал от Запорожья что-то, нет, это как раз помощь.
Надо отдать должное и поблагодарить наши регионы, которые помогают нам, как в виде шефской помощи – и новгородцев особенно, и руководство Тверской губернии, и Пензы, и Севастополя.
19 января, 14:34Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по РоссииСША не могут восполнить недостаток Украины в оружии и боеприпасах по простой причине: Штаты никогда не были заточены на ведение полномасштабной сухопутной войны. Они предпочитают действовать точечными методами
Всем миром в прямом смысле у нас идет приведение в порядок нашего некогда цветущего Запорожского края, который за тридцать лет украинства пришел в "занепад". То есть, пришла руина — во всех смыслах.
Хочу поблагодарить всех простых жителей большой России, благодаря их помощи мы обеспечиваем наших защитников всем необходимым, начиная от тепловизоров, беспилотников, теплой обуви, заканчивая сапогами - потому что нужны сапоги резиновые в этой грязи, распутице. Очень тяжело служить в берцах или уставной обуви.
У нас масса проектов, масса программ, которые реализуются. Например, программа "Вперед, к победе", в рамках которой мы передаем транспортные средства для воинских подразделений, и антидроновые ружья, которые защищают не только Запорожскую АЭС и Энергодар, но и линию фронта.
Передаем радиостанции с шифрованием сигнала и даже снайперские винтовки, производства Лобаева, это лучшие, на мой взгляд, сегодня винтовки, и новейшие снайперские комплексы LAR-10 "Счетчик", что главное – российского производства. Сейчас они себя хорошо зарекомендовали.
Всем миром, по принципу "русский русскому помоги" и "всё для фронта, всё для победы", это действительно работает. Например, "Союз армян России", спасибо большое непосредственно Аре Аршавировичу Абрамяну, присылает полторы тысячи сладких наборов детям, причем, не просто наборов, а каждый набор по два килограмма. Это лакомство не только для детей, а непосредственно для всей семьи, чьи дети получают эти подарки.
Шаг за шагом - какие-то нормальные вещи делаются. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но перезапускается производство, малый и средний бизнес поднимает голову, приходит в чувство. Поверьте, южно-русские люди достаточно предприимчивые, они действительно народ-созидатель.
И, когда будут возможности работать, мы результаты увидим достаточно быстро и в сельском хозяйстве, и в производстве.
Причем, часто это производство, играющее важную роль в импортозамещении, для всей большой России те или другие запчасти или та и другая продукция Запорожской области крайне важны именно для того, чтобы все это обеспечивало производственную, технологическую безопасность России. И давало нам возможность смотреть уверенно в завтрашний день – всем нам, всей большой России.