https://ukraina.ru/20230121/1042833993.html

Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторону

Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторону - 21.01.2023 Украина.ру

Владимир Рогов: Украинцы умирать не хотят, они ищут, как перейти на мирную сторону

Погибшие за киевский режим запорожцы — это результат принуждения к продолжению бессмысленной братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских", считает лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

2023-01-21T14:31

2023-01-21T14:31

2023-01-21T14:31

интервью

украина

спецоперация

запорожье

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Об этом он рассказал изданию Украина.ру- Владимир, одним из главных событий недели стала трагедия в Броварах. Разбился вертолет Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. На борту было все высшее руководство МВД, но, что самое страшное, он упал на детский сад, погибли и пострадали дети, воспитатели. Мы приносим соболезнования родным и близким погибших, соболезнуем пострадавшим.Какие последствия будет иметь эта катастрофа? Россию, хоть и пытаются приплести, но обвинить ее здесь никак не получится. Это либо внутреннее дело, либо провокация, либо случайность. Главный вопрос – к чему это может привести? К возвращению Авакова?– Я думаю, что возвращение Авакова в данной ситуации невозможно, потому что Зеленский все-таки зачищает поле, прежде всего, под себя и для себя. И Аваков совсем не из банды Зеленского, в пищевой цепочке это достаточно опытный и тяжелый игрок, тяжелый по весу, прежде всего, и по манере игры, чтобы Зеленский допустил себе вариант подобного конкурента на столь значимой должности.Надо понимать, что глава МВД это не просто какая-то номинальная должность – это, все-таки, и Нацгвардия, которая туда же входит, и десятки, сотни тысяч людей, которые под твоим контролем, и многие из них вооружены, имеют власть на местах.По сути, если мы посмотрим на количество сотрудников МВД, то их больше в той же армии, на территориях, подконтрольных режиму Зеленского. Поэтому должен быть абсолютно свой человек, подконтрольный, каковым по сути и являлся (погибший в катастрофе глава МВД Украины — Ред.) Монастырский, но он слишком много знал, был вовлечен во многие процессы и, естественно, рано или поздно мог начать говорить.Это было риском для Зеленского, для шайки наркоманов и нацистов - в прямом смысле. Ну и почему бы ему просто не потеряться. С учетом того, что именно Монастырский имел прямое отношение к фальсификации событий в Буче и Ирпене. Уже многие об этом забыли, об этих событиях. Но я напомню, там Россия обвинялась во всем, в чем только можно. И думать, что не начнет тот же Монастырский или кто-то еще говорить, как минимум, было бы самоуверенно.Плюс, опять же, через МВД проходили колоссальные суммы денег, которые воровались непосредственно под контролем того же Монастырского в интересах Зеленского. Понятное дело, что сейчас, когда в США набирает обороты скандал по поводу украденных десятков миллиардов долларов бюджетных средств, выведенных с территории Украины через криптобиржу FTX, вопросов возникает еще больше. Поэтому тут Монастырский мог быть очень рискованным.А так – это чисто традиции политического украинства, этой секты, когда были убиенными тот же бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко, который дважды в рот застрелился, представляете? Один раз выстрелил, потом подумал, что недостаточно, выстрелил второй раз в рот – по официальной версии именно так он себя убивал.Смерть того же Кирпы, бывшего министра транспорта, по сути - это шире, чем транспорт – инфраструктуры и всего остального, человека, через которого проходили десятки миллиардов долларов бюджетных средств.– На охоте?– На охоте погиб тот же Евгений Кушнарев, человек, которого пророчили в премьер-министры Украины, в лидеры той же Партии регионов и других политических объединений. "Умри ты сегодня, а я завтра" - это абсолютная формула поведения политической элитки украинской. Они себя ведут так постоянно.– Помимо трагедии в Днепре-Днепропетровске, о которой высказался Арестович, есть еще и цирковая часть представления. Есть трагедия, есть комедия. Здесь у нас отставка Алексея Арестовича. К чему весь этот цирк с Арестовичем, и почему к нему столь пристальное внимание?– Арестович - ньюсмейкер в режиме Зеленского, он дурачит людей как хочет и особо не стесняется. Раз в год-два он говорит – да, я вас обманывал, обманываю и буду обманывать, потому что вы идиоты. Людям это нравится - это и есть феномен политического украинства, когда подобные вещи происходят.Надо понимать, что Арестович действительно почему-то поломал игру по Днепропетровску, потому что на мероприятии Рамштайн, на постоянных сборах средств для режиме Зеленского именно события в Днепропетровске (должны были сыграть роль — Ред.), когда ПВО режима Зеленского убило большое количество людей, и оно еще растет, это количество, во времени, потому что кто-то в тяжелом состоянии, кого-то из-под завалом находят, откапывают, кто-то считается пропавшим без вести и т.д.Эту игру Арестович поломал, почему – это другой вопрос. Может быть, разные центры влияния и еще что-то. Но в том, что Арестовича ведут англосаксы, никакого сомнения у меня нет. И в том, что из Арестовича будут делать оппозиционного лидера, который как бы Православие почти защищает и как бы говорит о правах человека, начинает говорить правду о том, кто виновен в смерти жителей Днепропетровская, царствие им небесное.Это все говорит о том, что необходимо оседлать оппозиционную тему, а персонажи, которые раньше изображали ее, нынешние легальные оппозиционные деятели, естественно, уже с этим не справляются.Мы сейчас увидим, что в ближайшем будущем из Арестовича будут лепить главную адекватную и чуть ли не пророссийскую силу в этой политической радуге, в плохом смысле этого слова, современного режима, который держит власть в Киеве.– Сейчас основное внимание событий на фронте приковано к Соледару и к событиям вокруг Артёмовска. Насколько я понимаю, в Запорожье скапливаются огромные силы ВСУ, говорят о наступлении на Мелитополь. В противовес этому, наши силы возводят дополнительные линии обороны, копают траншеи вблизи линии соприкосновения. Многие километры укреплений уже построены. Когда ждать наступления на Мелитополь, можно ли прогнозировать?– В этом вопросе прогнозы – дело неблагодарное. На самом деле ждем мы всего и все время, тут тоже немаловажный момент. А так, если говорить о происходящем, то я бы сказал, что сейчас... не в целях самоуспокоения, но - риски наступления режима Зеленского на запорожском направлении значительно меньше, чем были буквально еще несколько недель назад.Связано это, прежде всего, с событиями на Восточном фронте, как Зеленский называет линию боевого соприкосновения вдоль ДНР и ЛНР. События в Соледаре, вокруг Бахмута-Артемовска, если посмотрим по тем новостям, которые приходят - на Новый год была освобождена Дорожнянка в Запорожской области, а потом уже пошел небольшой населенный пункт Бахмутское, это еще до Соледара, потом уже Соледар.И масса других небольших населенных пунктов, которые освобождаются один за другим. Буквально сейчас освобождена Клещеевка, о чем заявил Евгений Пригожин.Здесь интересен момент такой – туда перебрасываются силы, причем, это силы немалые, но Залужный, сколько бы его ни заставлял Зеленский, не распаковывает свою заначку в виде последней группы военнослужащих, имеющих хорошее боевое слаживание и обеспечение, и т.д. Потому что он понимает - если он последний свой запас бросит, то ничего не останется.Поэтому идут перегруппировки на линии фронта. Мы видим, что та же 55-я артбригада Запорожская - это позор Запорожской области, потому что именно из запорожцев она большей частью сформирована – отправляется под Курахово, откуда отрабатывают в сторону Старомихайловки, Александровки, Марьинки и т. д.Туда же перебрасывается значительная часть 79-й аэромобильной бригады, 72-й механизированной. Тут большое количество подразделений, о которых можно говорить. Чего стоят хотя бы 128-я горная или 35-я морская бригады. Это происходит потому, что надо как-то удержать, как-то не давать возможности фронту так быстро обвалиться, к чему это все идет, они это прекрасно понимают - и дождаться поставок от Запада.Поэтому на Запорожском направлении оставляют егерей из 68-й бригады, оставляют часть 72-й, оставляют 108-ю территориальной обороны и 110-ю. Что показательно, еще и 102-я бригада теробороны - это вообще из Ивано-Франковска, они уже идут второй линией после запорожцев. Потому что именно запорожскую тероборону кидают на передок, на верную смерть.Люди умирать не хотят, часто бегут с линии боевого соприкосновения. Когда бегут или отказываются выполнять преступные приказы, тогда их в прямом смысле расстреливают.За месяц, начиная с середины декабря - а я уверен, что мне далеко не все известно в этом вопросе, но только мне известно, как минимум, о десяти боестолкновениях, в результате которых семь бойцов теробороны были убиты и восемнадцать ранены своими же.Причем это не только боестолкновения, но и принуждения, пытки, угрозы и избиения – в прямом смысле. Известно о нескольких случаях, когда людям простреливали коленные чашечки на ногах, когда людей били, резали.Семь погибших запорожцев и восемнадцать раненых – это результаты принуждения к продолжению бессмысленных боевых действий, братоубийственной войны "до последнего украинца", по формуле "русские рубят русских".Здесь показательный момент – все раненые запорожцы, их 18, с разной степенью тяжести, находятся в Девятой горбольнице в Запорожье на правом берегу, на улице Счастливой, недалеко от "Запорожтрансформатора". Их родные знают, что произошло, также знают и их сослуживцы… и, естественно, боятся.Но это дало совершенно другой эффект, люди не просто запуганы, люди начали искать выход, потому что их загоняют на верную смерть. Они начали активно искать варианты, как перейти на мирную сторону. И количество людей, переходящих на мирную сторону - к нам, со стороны запорожской теробороны, увеличилось в разы. Буквально за месяц таких переходов больше, чем за квартал до этого суммарно.Я не говорю о сдаче в плен. Это не сдача в плен – это переход на мирную сторону, понимание, инстинкт самосохранения и включение мозговой деятельности. Таких случаев становится все больше.Они не хотят быть убитыми "Кракеном" или "Азовом", или ивано-франковскими, которые стоят в качестве заградотрядов.Если говорить о наступлении, я бы сейчас не ждал этого наступления. Я не призываю самоуспокоиться, но объективно - силы у противника совсем не те, что были две-три недели назад.Бахмутская мясорубка в прямом смысле отмясорубила большое количество украинских солдат. Даже 128-я бригада, которая имеет закарпатские корни, сначала была на Херсонском направлении, затем - на Запорожско-Криворожском. На Запорожском они толком не повоевали, были переброшены на восток, где их уже нигилизировали или оттериконили, как угодно говорите, то есть, отправили экспрессом к Бандере.Оперативное управление и инициатива сейчас однозначно в руках русской армии. Наши ребята активнее действуют, они нейтрализуют противника на направлениях именно запорожских, под Марганцем, под Томаковкой - это правый берег Днепра, откуда били по атомной станции.Сейчас наша тактика изменилась, теперь наши ребята накрывают противника в момент разворачивания тяжелой артиллерии или РСЗО и не дают возможность эти обстрелы осуществлять.Я бы говорил об очень слабой надежде, но, тем не менее - надежде на то, что скорее мы пойдем в атаку, чем на нас пойдут. И с этим связана срочная подготовка обороны со стороны режима Зеленского, причем, она ведется как вдоль линии боевого соприкосновения, так и непосредственно в ближайших пригородах Запорожья, в таких населенных пунктах как Балабино, Кушугум, Камышеваха и т.д., которые находятся на неком отдалении от линии фронта. И на запорожских машиностроительных предприятиях.Сейчас полным ходом идут работы по созданию инженерных сооружений, бункеров, складов с оружием и боеприпасами, по подготовке к уличным боям на улицах Запорожья.Если мы к этому добавим "Запорожсталь", "Запорожкокс", которые сегодня по уровню подготовки к обороне уже сравнялись, а то и превзошли "Азовсталь", то явно режим Зеленского прекрасно понимает, что Запорожье будет потеряно, в их сознании Запорожье уже отрезанный ломоть. Теперь дело за малым – освободить мой родной город, который пока, к сожалению, находится под контролем этих негодяев.Из свежих новостей - это то, что при огневой поддержке наши ребята – мотострелки и военная разведка, несколько подразделений Вооруженных сил РФ - провели разведку боем на рубеже Малой Щербаковки-Попово, Малой Токмачки-Нестерянки. Зашли, и вот сейчас - по перехватам, по информации из Запорожья от людей с той стороны, мы получаем информацию, что четыре населенных пункта они (ВСУ — Ред.) считают уже потерянными.Это тоже интересный момент. Разведка боем дала локальное наступление и освобождение немалой части территории на Запорожском направлении.– Попалось на глаза интервью главврача главной больница города Энергодара, там, где расположена и АЭС. Он рассказывал о том, что с момента прихода России идет колоссальное обновление, поставляют новую медицинскую технику, медикаменты, говорит, что такого обновления не было со времен Советского Союза. Какие еще положительные изменения, перестройку, принесла с собой Россия?– Я могу сказать одно - да, если уж мы заговорили о медицине, то по сути закупка оборудования и медикаментов – действительно, со времен СССР такого не было.Потому что Украина от слова "украсть", в прямом смысле - это формула поведения всех чиновников и оправдание того, почему Украина должна была как государство существовать. Именно для того, чтобы эти негодяи воровали все больше. Когда задаешь вопрос, где деньги, то сразу же начиналась истерика и обвинения в сепаратизме, терроризме, "нарративах из Кремля" и прочих вещах.Теперь, что касательно непосредственно изменений. У нас свыше 110 тысяч полных медицинских осмотров детей проведено, у нас строятся дороги, перезапускаются школы, садики, идет обеспечение вузов.Хочу лично поблагодарить Сергея Евгеньевича Нарышкина, к которому я обратился с просьбой помочь нам на историческом направлении. Почему важно историческое направление? Потому, что история у нас была полностью дискредитирована в украинские годы, она стала политически мотивированной профанацией, рассказами о "древних украх" и прочих вещах, не имеющих ничего общего с реальностью, не то что с исторической наукой.Надо срочно реабилитировать историю, потому что это - гуманитарная составляющая войны. После моей просьбы к Сергею Евгеньевичу в рамках "Российского исторического общества" у нас высадился целый десант историков в наших вузах.Сейчас идет преподавание, идет восстановление исторической справедливости, и масса учащихся, студентов, получают качественные знания и узнают правду и историю, которая от них была в прямом смысле скрыта.Дальше – больше. Таких проблем достаточно много решается. Чего стоят наши "Каменные могилы", это очень важный заповедник, находящийся совсем рядом с Мелитополем. Заповедник, который местные элитки использовали для свадеб или каких-нибудь гулянок с женщинами заниженной социальной ответственностью…Сейчас у нас идут полным ходом работы по передаче заповедника "Каменные могилы" в ведение Федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический". Мы обратились к Нарышкину в рамках "Российского исторического общества", он - к президенту России Владимиру Путину, и было дано поручение по передаче.Почему это важно? Потому, что это совсем другой уровень науки, совсем другой уровень финансового обеспечения и прочих вещей. Подрастем, потом, может быть, сами станем музеем-заповедником именно федерального уровня. Это не то, что условный Севастополь отжал от Запорожья что-то, нет, это как раз помощь.Надо отдать должное и поблагодарить наши регионы, которые помогают нам, как в виде шефской помощи – и новгородцев особенно, и руководство Тверской губернии, и Пензы, и Севастополя.Всем миром в прямом смысле у нас идет приведение в порядок нашего некогда цветущего Запорожского края, который за тридцать лет украинства пришел в "занепад". То есть, пришла руина — во всех смыслах.Хочу поблагодарить всех простых жителей большой России, благодаря их помощи мы обеспечиваем наших защитников всем необходимым, начиная от тепловизоров, беспилотников, теплой обуви, заканчивая сапогами - потому что нужны сапоги резиновые в этой грязи, распутице. Очень тяжело служить в берцах или уставной обуви.У нас масса проектов, масса программ, которые реализуются. Например, программа "Вперед, к победе", в рамках которой мы передаем транспортные средства для воинских подразделений, и антидроновые ружья, которые защищают не только Запорожскую АЭС и Энергодар, но и линию фронта.Передаем радиостанции с шифрованием сигнала и даже снайперские винтовки, производства Лобаева, это лучшие, на мой взгляд, сегодня винтовки, и новейшие снайперские комплексы LAR-10 "Счетчик", что главное – российского производства. Сейчас они себя хорошо зарекомендовали.Всем миром, по принципу "русский русскому помоги" и "всё для фронта, всё для победы", это действительно работает. Например, "Союз армян России", спасибо большое непосредственно Аре Аршавировичу Абрамяну, присылает полторы тысячи сладких наборов детям, причем, не просто наборов, а каждый набор по два килограмма. Это лакомство не только для детей, а непосредственно для всей семьи, чьи дети получают эти подарки.Шаг за шагом - какие-то нормальные вещи делаются. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но перезапускается производство, малый и средний бизнес поднимает голову, приходит в чувство. Поверьте, южно-русские люди достаточно предприимчивые, они действительно народ-созидатель.И, когда будут возможности работать, мы результаты увидим достаточно быстро и в сельском хозяйстве, и в производстве.Причем, часто это производство, играющее важную роль в импортозамещении, для всей большой России те или другие запчасти или та и другая продукция Запорожской области крайне важны именно для того, чтобы все это обеспечивало производственную, технологическую безопасность России. И давало нам возможность смотреть уверенно в завтрашний день – всем нам, всей большой России.

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https://ukraina.ru/20230119/1042777194.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, спецоперация, запорожье