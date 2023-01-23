Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе - 23.01.2023 Украина.ру
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Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе
Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе - 23.01.2023 Украина.ру
Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе
Большинство жителей Европы выступают за прекращение военных действий на Украине, в то время как среди политических партий преобладают "ястребиные" настроения, подогреваемые США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне российский писатель Владимир Видеманн
2023-01-23T04:00
2023-01-23T04:00
новости
спецоперация
владимир видеманн
европа
сша
германия
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Он отметил, что настроения в пользу мира разделяют и те жители Европы, которые считают, что ответственным за конфликт является "российский империализм", и те, которые обвиняют в нём США.В то же время большинство политических партий Европы находятся "в фарватере" политики США, рассказал он. Исключениями являются некоторые небольшие партии, такие, как правая "Альтернатива для Германии" и "Левые" в Германии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, владимир видеманн, европа, сша, германия
Новости, Спецоперация, Владимир Видеманн, Европа, США, Германия

Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе

04:00 23.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Германии против политики в отношении России
Акция в Германии против политики в отношении России - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Большинство жителей Европы выступают за прекращение военных действий на Украине, в то время как среди политических партий преобладают "ястребиные" настроения, подогреваемые США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне российский писатель Владимир Видеманн
Он отметил, что настроения в пользу мира разделяют и те жители Европы, которые считают, что ответственным за конфликт является "российский империализм", и те, которые обвиняют в нём США.

Партия мира – это большинство населения Запада, обычные обыватели. Они против войны, и они всегда двумя руками проголосуют за остановку военных действий. Это общественное мнение, они все за мир

Видеманн владимир
Владимир Видеманн
Писатель
В то же время большинство политических партий Европы находятся "в фарватере" политики США, рассказал он. Исключениями являются некоторые небольшие партии, такие, как правая "Альтернатива для Германии" и "Левые" в Германии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияВладимир ВидеманнЕвропаСШАГермания
 
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04:00Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе
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