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Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе

Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе - 23.01.2023 Украина.ру

Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе

Большинство жителей Европы выступают за прекращение военных действий на Украине, в то время как среди политических партий преобладают "ястребиные" настроения, подогреваемые США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне российский писатель Владимир Видеманн

2023-01-23T04:00

2023-01-23T04:00

2023-01-23T04:00

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Он отметил, что настроения в пользу мира разделяют и те жители Европы, которые считают, что ответственным за конфликт является "российский империализм", и те, которые обвиняют в нём США.В то же время большинство политических партий Европы находятся "в фарватере" политики США, рассказал он. Исключениями являются некоторые небольшие партии, такие, как правая "Альтернатива для Германии" и "Левые" в Германии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, владимир видеманн, европа, сша, германия