https://ukraina.ru/20230123/1042843646.html
Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе
Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе - 23.01.2023 Украина.ру
Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе
Большинство жителей Европы выступают за прекращение военных действий на Украине, в то время как среди политических партий преобладают "ястребиные" настроения, подогреваемые США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне российский писатель Владимир Видеманн
2023-01-23T04:00
2023-01-23T04:00
2023-01-23T04:00
новости
спецоперация
владимир видеманн
европа
сша
германия
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Он отметил, что настроения в пользу мира разделяют и те жители Европы, которые считают, что ответственным за конфликт является "российский империализм", и те, которые обвиняют в нём США.В то же время большинство политических партий Европы находятся "в фарватере" политики США, рассказал он. Исключениями являются некоторые небольшие партии, такие, как правая "Альтернатива для Германии" и "Левые" в Германии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040435392_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f25fe26bbf371420c9e15395f665ef5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир видеманн, европа, сша, германия
Новости, Спецоперация, Владимир Видеманн, Европа, США, Германия
Видеманн рассказал о "партии мира" и "партии войны" в Европе
Большинство жителей Европы выступают за прекращение военных действий на Украине, в то время как среди политических партий преобладают "ястребиные" настроения, подогреваемые США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне российский писатель Владимир Видеманн
Он отметил, что настроения в пользу мира разделяют и те жители Европы, которые считают, что ответственным за конфликт является "российский империализм", и те, которые обвиняют в нём США.
Партия мира – это большинство населения Запада, обычные обыватели. Они против войны, и они всегда двумя руками проголосуют за остановку военных действий. Это общественное мнение, они все за мир
Владимир Видеманн
Писатель
В то же время большинство политических партий Европы находятся "в фарватере" политики США, рассказал он. Исключениями являются некоторые небольшие партии, такие, как правая "Альтернатива для Германии" и "Левые" в Германии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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