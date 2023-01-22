"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах - 22.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230122/1042843768.html
"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах
"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах - 22.01.2023 Украина.ру
"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву современные танки и ракеты большой дальности
2023-01-22T09:50
2023-01-22T10:00
новости
оружие
олаф шольц
турция
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101815/51/1018155102_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_3b69722ba55d528522d432310de8c3f2.jpg
"Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут все делать для затягивания конфликта", "Запад заставляет союзников причинять боль друг другу", "По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней?", "США будут поставлять оружие, пока Украина воюет на их стороне", — предупредили читатели.ФРГ пока воздерживается от поставок танков Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца значительно усилилось, несколько глав государств ЕС публично призвали его дать согласие по этому вопросу.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101815/51/1018155102_104:0:1817:1285_1920x0_80_0_0_e20c162e82b8fcb67ecfc40c8c7e1234.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оружие, олаф шольц, турция, владимир зеленский
Новости, оружие, Олаф Шольц, Турция, Владимир Зеленский

"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах

09:50 22.01.2023 (обновлено: 10:00 22.01.2023)
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Public Domain
Читать в
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву современные танки и ракеты большой дальности
"Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут все делать для затягивания конфликта", "Запад заставляет союзников причинять боль друг другу", "По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней?", "США будут поставлять оружие, пока Украина воюет на их стороне", — предупредили читатели.

ФРГ пока воздерживается от поставок танков Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца значительно усилилось, несколько глав государств ЕС публично призвали его дать согласие по этому вопросу.

На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 10:05
Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.
 
НовостиоружиеОлаф ШольцТурцияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:52"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина
10:48Хризантемы и любовь Николая Харито. Три киевские парадоксы романсеро
10:20Политик из США резко высказалась о голоде на Украине
10:11Сватовское направление, спор о Leopard 2, истребители. Главное на Украине на утро 22 января
10:03В доме Байдена нашли новые секретные документы – адвокат
09:51Когда "непопулярные решения" приводят к победе. Кутузов и нынешние генералы России
09:50"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах
09:39Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву
09:25Ведущий Fox News высмеял "редкостный дебилизм" заявлений Байдена
09:12Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС
08:59Британский актёр обвинил страны Запада в поддержке нацистов на Украине
08:12В ЛНР сообщили о переброске бронетехники киевского режима под Сватово
07:00Военный эксперт Крамник рассказал, когда у России закончатся боеприпасы
05:37Непослушные мадьяры. Почему в Закарпатье усиливается давление на венгерское меньшинство
05:21Кадавры украинской пропаганды
04:48Первосортные и второсортные украинцы. День соборности во Львове
04:47Прощайте, школы! Украинские учителя готовятся к увольнениям
04:46Владимир Корнилов: 105 лет первой независимости Украины - от IV Универсала до "Акта Злуки"
04:44"Вокруг Булгакова": Воланд и Сталин
04:42Сценарии будущего. Прежней Украины не будет, считают украинские эксперты
Лента новостейМолния