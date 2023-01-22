https://ukraina.ru/20230122/1042843768.html

"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах

"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах - 22.01.2023 Украина.ру

"Разозлит Путина": турки раскритиковали просьбы Зеленского о танках и ракетах

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву современные танки и ракеты большой дальности

2023-01-22T09:50

2023-01-22T09:50

2023-01-22T10:00

новости

оружие

олаф шольц

турция

владимир зеленский

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"Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут все делать для затягивания конфликта", "Запад заставляет союзников причинять боль друг другу", "По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней?", "США будут поставлять оружие, пока Украина воюет на их стороне", — предупредили читатели.ФРГ пока воздерживается от поставок танков Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца значительно усилилось, несколько глав государств ЕС публично призвали его дать согласие по этому вопросу.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, олаф шольц, турция, владимир зеленский