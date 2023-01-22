Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву
09:39 22.01.2023 (обновлено: 09:47 22.01.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
В случае поставок странами НАТО наступательного вооружения Киеву последуют ответные меры со стороны РФ, эскалация может закончиться трагедией мирового масштаба, заявил 22 января в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин
"Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе", - написал Володин.
По его словам, в случае поставок Вашингтоном и странами НАТО вооружения, "которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия".
По его словам, в случае поставок Вашингтоном и странами НАТО вооружения, "которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия".
"Члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством. <...>Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня", - отметил спикер Госдумы.
По его мнению, с учётом технологического превосходства российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, "необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны".
"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - отметил Володин.
"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - отметил Володин.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Сейчас Запад обсуждает возможность поставки Украине боевых танков Leopard. По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако немецкие танки Leopard 2 в него не были включены. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки.
О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждал также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вчера, 10:05Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.