Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву - 22.01.2023 Украина.ру
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Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву
Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву - 22.01.2023 Украина.ру
Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву
В случае поставок странами НАТО наступательного вооружения Киеву последуют ответные меры со стороны РФ, эскалация может закончиться трагедией мирового масштаба, заявил 22 января в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин
2023-01-22T09:39
2023-01-22T09:47
оружие
вячеслав володин
киев
последствия
новости
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"Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе", - написал Володин.По его словам, в случае поставок Вашингтоном и странами НАТО вооружения, "которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия".По его мнению, с учётом технологического превосходства российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, "необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны"."Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - отметил Володин.Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.Сейчас Запад обсуждает возможность поставки Украине боевых танков Leopard. По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако немецкие танки Leopard 2 в него не были включены. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки. О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждал также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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оружие, вячеслав володин, киев, последствия, новости
оружие, Вячеслав Володин, Киев, последствия, Новости

Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву

09:39 22.01.2023 (обновлено: 09:47 22.01.2023)
 
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В случае поставок странами НАТО наступательного вооружения Киеву последуют ответные меры со стороны РФ, эскалация может закончиться трагедией мирового масштаба, заявил 22 января в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин
"Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе", - написал Володин.

По его словам, в случае поставок Вашингтоном и странами НАТО вооружения, "которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия".

"Члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством. <...>Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня", - отметил спикер Госдумы.

По его мнению, с учётом технологического превосходства российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, "необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны".

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - отметил Володин.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Сейчас Запад обсуждает возможность поставки Украине боевых танков Leopard. По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако немецкие танки Leopard 2 в него не были включены. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки.
О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждал также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 10:05
Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.
 
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