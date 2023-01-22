https://ukraina.ru/20230122/1042843106.html

Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву

Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву - 22.01.2023 Украина.ру

Володин предупредил, к чему приведут поставки наступательного вооружения Киеву

В случае поставок странами НАТО наступательного вооружения Киеву последуют ответные меры со стороны РФ, эскалация может закончиться трагедией мирового масштаба, заявил 22 января в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин

2023-01-22T09:39

2023-01-22T09:39

2023-01-22T09:47

оружие

вячеслав володин

киев

последствия

новости

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"Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе", - написал Володин.По его словам, в случае поставок Вашингтоном и странами НАТО вооружения, "которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия".По его мнению, с учётом технологического превосходства российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, "необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны"."Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - отметил Володин.Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.Сейчас Запад обсуждает возможность поставки Украине боевых танков Leopard. По итогам консультаций глав оборонных министерств стран – членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи, однако немецкие танки Leopard 2 в него не были включены. После этого главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти ФРГ срочно передать Киеву танки. О негативных последствиях передачи Киеву тяжелых танков предупреждал также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

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оружие, вячеслав володин, киев, последствия, новости