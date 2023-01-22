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Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС

Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС - 22.01.2023 Украина.ру

Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС

Южно-Африканская Республика ждет президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости

2023-01-22T09:12

2023-01-22T09:12

2023-01-22T09:24

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"Все президенты будут приглашены, это стандартная практика", — сказал посол.Он напомнил, что это первый очный саммит после начала пандемии.Посол пояснил, что место проведения саммита еще не определили, но встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хочет присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина и Иран.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем его получит следующая страна.

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новости, юар, брикс, владимир путин, посол