Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС
09:12 22.01.2023 (обновлено: 09:24 22.01.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
Южно-Африканская Республика ждет президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости
"Все президенты будут приглашены, это стандартная практика", — сказал посол.
Он напомнил, что это первый очный саммит после начала пандемии.
"Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он - ред.), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его", – добавил дипломат.
Посол пояснил, что место проведения саммита еще не определили, но встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хочет присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина и Иран.
ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем его получит следующая страна.
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