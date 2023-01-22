Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС - 22.01.2023 Украина.ру
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Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС
Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС - 22.01.2023 Украина.ру
Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС
Южно-Африканская Республика ждет президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости
2023-01-22T09:12
2023-01-22T09:24
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"Все президенты будут приглашены, это стандартная практика", — сказал посол.Он напомнил, что это первый очный саммит после начала пандемии.Посол пояснил, что место проведения саммита еще не определили, но встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хочет присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина и Иран.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем его получит следующая страна.
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новости, юар, брикс, владимир путин, посол
Новости, ЮАР, БРИКС, Владимир Путин, посол

Посол ЮАР заверил, что Путина ждут на саммите БРИКС

09:12 22.01.2023 (обновлено: 09:24 22.01.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
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Южно-Африканская Республика ждет президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости
"Все президенты будут приглашены, это стандартная практика", — сказал посол.
Он напомнил, что это первый очный саммит после начала пандемии.

"Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он - ред.), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его", – добавил дипломат.

Посол пояснил, что место проведения саммита еще не определили, но встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хочет присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина и Иран.
ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем его получит следующая страна.
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