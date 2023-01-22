https://ukraina.ru/20230122/1042840421.html

Сценарии будущего. Прежней Украины не будет, считают украинские эксперты

Сценарии будущего. Прежней Украины не будет, считают украинские эксперты - 22.01.2023 Украина.ру

Сценарии будущего. Прежней Украины не будет, считают украинские эксперты

Спецоперация РФ на Украине продолжается, продолжаются бои. Политики и эксперты гадают, когда и чем это все закончится.

2023-01-22T04:42

2023-01-22T04:42

2023-01-22T04:42

эксклюзив

эксперт

украина

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Киевский режим говорит о цели выйти к границам 1991 года, но многие сомневаются в том, что Украина сможет сохраниться хотя бы в нынешних границах.Украинский политолог Вадим Карасев, рассматривая возможные сценарии завершения конфликта, отметил и такой: никто не капитулирует, РФ уходит с занятых территорий, кроме Крыма – "Крым будет тяжело освободить"."Запад будет помогать столько, сколько нужно, чтобы не дать победить России, не дать проиграть Украине", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka. Он продолжил: война ведется на территории Украины, но это война Запада и России. Сценарий полного уничтожения России не выглядит реалистичным. В том случае, если военные действия РФ будут удачны, Запад может запросить переговоры о послевоенной судьбе Украины. Но - переговоры кого с кем?Политолог напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего о невозможности переговоров с Владимиром Зеленским, о том, что Владимир Путин определил киевский режим как неонацистский."А кто будет Украину представлять тогда? Как кто – Медведчук. Вот он – лидер партии мира. Который написал статью, который пожурил Запад за то, что они не видят истоки конфликта в Украине", - предположил политолог. Он напомнил, что Медведчук уже принимал участие в переговорах, когда были Минск-1, Минск-2.Эксперт предположил, что в игру могут ввести и Виктора Януковича, почему нет – "он же легитимный президент", потерявший власть в результате антиконституционного госпереворота в 2014 году. Могут ввести в игру и экс-премьера Николая Азарова. Словом, из Москвы привезут правительство национального единства. Но при этом не вернут юго-восточные области, которые уже закреплены в Конституции РФ как российские территории."Значит, получается такая ситуация, что они видят Украину такой – балканизированной, раздробленной на несколько Украин", - сделал вывод Карасев. Он пояснил: часть территории отойдет к России, часть останется под руководством украинской "партии мира", от Галичины откажутся совсем. Киев вообще может стать вольным городом. Такой сценарий может быть реализован при неблагоприятном для киевского режима развитии событий, считает эксперт.Карасев отметил, что для Украины важны гарантии безопасности. Последствия отсутствия таких гарантий можно видеть на примере некоторых стран Ближнего Востока. Войну можно закончить, но наступит ли мир с точки зрения безопасности? Если нет, то Украина превратится в подобие таких стран.И тогда - "жизни не будет, ни экономической, ни… все будут валить, уезжать куда-то, то, что называется опустынивание или опустошение, можно так сказать" - описал Карасев еще один вариант будущего."И есть третий вариант – договариваться с Россией", - сказал он, добавив, что полного уничтожения России ожидать пока не приходится, как не приходится ожидать и вступления Украины в НАТО – в этом случае ведь Западу придется воевать против России, но тогда Россия получает основание для применения ядерного оружия, и Китай тогда не будет отговаривать Москву.По его мнению, Запад не заинтересован в затягивании конфликта и в том, чтобы принимать в нем участие напрямую – зачем, если он может воевать руками Украины? В случае неудач ВСУ - можно будет выйти из войны, по отношению к Киеву у них нет жестких обязательств. Речь вообще не о Киеве, цель Запада – сдерживание России. "Их задача не столько чтобы Украина победила, сколько – чтобы Россия не победила", - констатировал политолог.Такая позиция западных стран дорого обходится Украине. Бессмысленная бойня продолжается. Большие потери ВСУ в живой силе в боях под Бахмутом (Артемовском — Ред.) отметила немецкая разведка БНД. Как пишет Spiegel со ссылкой на свои источники, служба внешней разведки на секретном совещании проинформировала политиков о том, что ВСУ ежедневно теряют в боях трехзначное число солдат.Украинский политолог Михаил Чаплыга в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста в связи с этим задал вопрос: что важнее, квадратные километры - или армия, которая может защитить государство? Он напомнил, что для того, чтобы когда-то появились подписи под Минскими соглашениями, потребовался Иловайск.Журналист спросил, не намекает ли эксперт на нынешнюю ситуацию под Бахмутом. На что последовал ответ - "я ни на что не намекаю и тебе не советую"."Потому, что наши жизни… Понимаешь, когда-то мы боролись за республику, где каждый может иметь свое мнение, и оно уважаемо. Но, к сожалению, мы пришли к Северной Корее. Поэтому я ни на что не намекаю", - сказал Чаплыга. Это к вопросу о том, за какие ценности сражаются и гибнут украинские военные…И еще одна новость из Германии. Как заявил РИА Новости экс-депутат бундестага, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт, Киев потерял возможность сохранить территориальную целостность страны. По его мнению, судьба Украины предрешена - "восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, будут всем мировым сообществом".То есть, тот же сценарий, при котором будет "несколько Украин", но Украины в прежнем виде — не будет.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, эксперт, украина