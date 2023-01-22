Первосортные и второсортные украинцы. День соборности во Львове - 22.01.2023 Украина.ру
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Первосортные и второсортные украинцы. День соборности во Львове
Первосортные и второсортные украинцы. День соборности во Львове - 22.01.2023 Украина.ру
Первосортные и второсортные украинцы. День соборности во Львове
В столице Галичины сейчас вовсю ведутся подготовки к празднованию Дня соборности Украины 22 января, в годовщину краткосрочного объединения УНР и ЗУНР в 1919... Украина.ру, 22.01.2023
2023-01-22T04:48
2023-01-22T04:48
дмитрий ковалевич
эксклюзив
львов
галичина
унр
зунр
западная украина
польша
националисты
русофобия
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В столице Галичины сейчас вовсю ведутся подготовки к празднованию Дня соборности Украины 22 января, в годовщину краткосрочного объединения УНР и ЗУНР в 1919 году накануне сдачи западной Украины Польше. Правда, готовиться им приходится зачастую при свете фонариков и свечей. В области до сих пор наблюдается острый дефицит электроэнергии. По заявлению местных властей, выделяемые лимиты покрывают лишь половину потребностей Львова. В среднем в городе электричество дают лишь на 8 часов в сутки – по 4 часа днем и ночью.День соборности во Львове всегда отмечался с намного большим размахом, чем в где-нибудь в Полтаве или Харькове. Для галичан "соборность" всегда предполагала унификацию многонациональной страны под своим руководством и множество синекур в отделах культуры и образования, пусть даже экономические вопросы были бы отданы иностранным компаниям или олигархам.Замечательный львовский писатель-антифашист Ярослав Галан, убитый бандеровцами, вспоминал, как в начале Первой мировой войны Львов заполонили украинские буржуа в соломенных канотье и черных костюмах, мечтающих, как они станут министрами "всея Украины" под булавой украинского гетмана из династии Габсбургов – эрцгерцога Вильгельма, прозванного Василием Вышиванным. По сути, как подчеркивал Галан, их идея зиждилась на слегка модифицированном варианте крестового похода на восток. В то время как раз и закладывалась модель поведения для украинской части львовского среднего класса (лавочников), обещавшая им быстрый социальный лифт без образования и навыков, но при известной доле русофобии и полонофобии.Представители Сейма Польши и сейчас находятся во Львове, чтобы подбодрить военнослужащих ВСУ из этого региона и их, похоже, уже отнюдь не смущают ни портреты Степана Бандеры, ни нашивки ОУН на некоторых военнослужащих.Во Львове украинские националисты, наследники тех, кто сжигал тома Льва Толстого в нацистской Германии, сейчас хвастаются, что собрали десятки тонн литературы на русском языке для переработки на макулатуру. Складывается впечатление, что за сто с лишним лет здесь мало что изменилось в этом отношении. Тот же Ярослав Галан как-то вспоминал, что основанием для заключения его отца в концлагерь Талергоф в 1914 году послужил как раз шкаф с сочинениями Александра Пушкина и Льва Толстого, который был найден австрийскими жандармами при обыске у него дома. Львовские СМИ и сейчас убеждают жителей города, что произведения Пушкина и Толстого уводят их прочь от "европейской цивилизации". Именно финансовая помощь ЕС многочисленным НПО и чиновникам города является основой существования многих представителей львовского среднего класса.Как и многие украинские депутаты и мэры, градоначальник Львова Андрей Садовой ринулся в форум в Давосе в надежде выцыганить у западных миллиардеров больше средств. В Давосе во время выступления в "Украинском доме" он предложил идею создания "транспортного хаба" в городе Жовква Львовской области. Для этого он предлагает европейцам профинансировать строительство трех железнодорожных линий из Польши с колеей европейского образца, чтобы быстрее можно было поставлять вооружение и гуманитарную помощь Украине.Немногое из предоставляемой Западом гуманитарной помощи доходит до тех, кто реально в ней нуждается, хотя значительная её часть оседает именно во Львове. Внутренние переселенцы из восточных областей пишут, что для получения несчастной банки зеленого горошка или пачки риса нужно поунижаться и несколько раз осудить РФ.Львовская область по итогам прошлого года стала одним из лидеров по количеству переселенцев и рекордсменом Украины по темпам роста цен, в особенности на аренду жилья, которое уже дороже, чем в Киеве. Глава военной администрации области Максим Козицкий на днях заявил, что зарегистрировались в области 247 тысяч переселенцев, но реальное количество, по его оценкам, вдвое больше.Многие мужчины не регистрируются, так как вместо гуманитарки можно получить повестку. Женщинам, старикам и детям для получения помощи, предоставляемой западными организациями, необходимо не только осуждать РФ публично, но записаться на курсы украинского языка и "интеграции".Сама идея соборности Украины всегда предполагала существование кастовости – первосортных и второсортных граждан, "расово чистых" и "змоскаленных" (русифицированных) регионов. Соответственно и помощь западных партнеров должна по этой идее распределяться неравномерно, а по принципу приверженности национализму и стремлению прильнуть к Западу.
https://ukraina.ru/20230120/1042765963.html
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Дмитрий Ковалевич
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, львов, галичина, унр, зунр, западная украина, польша, националисты, русофобия
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Львов, Галичина, УНР, ЗУНР, Западная Украина, Польша, националисты, Русофобия

Первосортные и второсортные украинцы. День соборности во Львове

04:48 22.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень Соборности на Украине
День Соборности на Украине - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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В столице Галичины сейчас вовсю ведутся подготовки к празднованию Дня соборности Украины 22 января, в годовщину краткосрочного объединения УНР и ЗУНР в 1919 году накануне сдачи западной Украины Польше. Правда, готовиться им приходится зачастую при свете фонариков и свечей. В области до сих пор наблюдается острый дефицит электроэнергии. По заявлению местных властей, выделяемые лимиты покрывают лишь половину потребностей Львова. В среднем в городе электричество дают лишь на 8 часов в сутки – по 4 часа днем и ночью.
День соборности во Львове всегда отмечался с намного большим размахом, чем в где-нибудь в Полтаве или Харькове. Для галичан "соборность" всегда предполагала унификацию многонациональной страны под своим руководством и множество синекур в отделах культуры и образования, пусть даже экономические вопросы были бы отданы иностранным компаниям или олигархам.
Замечательный львовский писатель-антифашист Ярослав Галан, убитый бандеровцами, вспоминал, как в начале Первой мировой войны Львов заполонили украинские буржуа в соломенных канотье и черных костюмах, мечтающих, как они станут министрами "всея Украины" под булавой украинского гетмана из династии Габсбургов – эрцгерцога Вильгельма, прозванного Василием Вышиванным. По сути, как подчеркивал Галан, их идея зиждилась на слегка модифицированном варианте крестового похода на восток. В то время как раз и закладывалась модель поведения для украинской части львовского среднего класса (лавочников), обещавшая им быстрый социальный лифт без образования и навыков, но при известной доле русофобии и полонофобии.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 07:09
Мор днепровской рыбы и таиландские вояжи коррупционеров. Что происходит в ЗапорожьеВ прифронтовом городе Запорожье, который пока подконтролен Киеву, после новогодних праздников продолжился отлов мужчин для восполнения потерь ВСУ, а в пределах черты города отмечается крупная экологическая катастрофа, связанная с резким сбросом воды в Днепре.
Представители Сейма Польши и сейчас находятся во Львове, чтобы подбодрить военнослужащих ВСУ из этого региона и их, похоже, уже отнюдь не смущают ни портреты Степана Бандеры, ни нашивки ОУН на некоторых военнослужащих.
Во Львове украинские националисты, наследники тех, кто сжигал тома Льва Толстого в нацистской Германии, сейчас хвастаются, что собрали десятки тонн литературы на русском языке для переработки на макулатуру. Складывается впечатление, что за сто с лишним лет здесь мало что изменилось в этом отношении. Тот же Ярослав Галан как-то вспоминал, что основанием для заключения его отца в концлагерь Талергоф в 1914 году послужил как раз шкаф с сочинениями Александра Пушкина и Льва Толстого, который был найден австрийскими жандармами при обыске у него дома. Львовские СМИ и сейчас убеждают жителей города, что произведения Пушкина и Толстого уводят их прочь от "европейской цивилизации". Именно финансовая помощь ЕС многочисленным НПО и чиновникам города является основой существования многих представителей львовского среднего класса.
Как и многие украинские депутаты и мэры, градоначальник Львова Андрей Садовой ринулся в форум в Давосе в надежде выцыганить у западных миллиардеров больше средств. В Давосе во время выступления в "Украинском доме" он предложил идею создания "транспортного хаба" в городе Жовква Львовской области. Для этого он предлагает европейцам профинансировать строительство трех железнодорожных линий из Польши с колеей европейского образца, чтобы быстрее можно было поставлять вооружение и гуманитарную помощь Украине.
Немногое из предоставляемой Западом гуманитарной помощи доходит до тех, кто реально в ней нуждается, хотя значительная её часть оседает именно во Львове. Внутренние переселенцы из восточных областей пишут, что для получения несчастной банки зеленого горошка или пачки риса нужно поунижаться и несколько раз осудить РФ.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 08:29
Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в НиколаевеВ Николаеве, на юге Украины, после Нового года продолжились облавы и задержания жителей, заподозренных в симпатиях к РФ. Почти ежедневно местная полиция и СБУ заявляют о новых подозреваемых в информировании российской стороны о военных объектах или в наведении на цель ракет.
Львовская область по итогам прошлого года стала одним из лидеров по количеству переселенцев и рекордсменом Украины по темпам роста цен, в особенности на аренду жилья, которое уже дороже, чем в Киеве. Глава военной администрации области Максим Козицкий на днях заявил, что зарегистрировались в области 247 тысяч переселенцев, но реальное количество, по его оценкам, вдвое больше.
Многие мужчины не регистрируются, так как вместо гуманитарки можно получить повестку. Женщинам, старикам и детям для получения помощи, предоставляемой западными организациями, необходимо не только осуждать РФ публично, но записаться на курсы украинского языка и "интеграции".
Сама идея соборности Украины всегда предполагала существование кастовости – первосортных и второсортных граждан, "расово чистых" и "змоскаленных" (русифицированных) регионов. Соответственно и помощь западных партнеров должна по этой идее распределяться неравномерно, а по принципу приверженности национализму и стремлению прильнуть к Западу.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивЛьвовГаличинаУНРЗУНРЗападная УкраинаПольшанационалистыРусофобия
 
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