https://ukraina.ru/20230121/1042816304.html

Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация

Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация - 21.01.2023 Украина.ру

Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация

Спецоперация идёт "по плану, организованно, спокойно, без паники и суеты", темпы наступления российских сил в последнее время резко выросли, к апрелю этого года цели спецоперации будут достигнуты. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2023-01-21T07:30

2023-01-21T07:30

2023-01-21T07:30

новости

спецоперация

подберёзкин

танки

leopard-2 (танк)

потери всу

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По его мнению, широко обсуждаемые в настоящее время поставки ВСУ танков из западных стран не смогут привести к перелому в ходе военных действий. Даже поставка совместными усилиями ряда европейских стран около 100 танков Leopard-2 немецкого производства, которая, по словам Подберёзкина, является "мечтой" киевского режима, не оказала бы существенного влияния.15 ноября прошлого года Минобороны РФ сообщило о том, что в ходе спецоперации было уничтожено 6614 "танков и других боевых бронемашин" ВСУ.Ранее в июле командующий логистикой Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко рассказал, что ВСУ потеряли около 400 танков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230120/1042806399.html

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новости, спецоперация, подберёзкин, танки, leopard-2 (танк), потери всу