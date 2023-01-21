Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация
Спецоперация идёт "по плану, организованно, спокойно, без паники и суеты", темпы наступления российских сил в последнее время резко выросли, к апрелю этого года цели спецоперации будут достигнуты. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
По его мнению, широко обсуждаемые в настоящее время поставки ВСУ танков из западных стран не смогут привести к перелому в ходе военных действий. Даже поставка совместными усилиями ряда европейских стран около 100 танков Leopard-2 немецкого производства, которая, по словам Подберёзкина, является "мечтой" киевского режима, не оказала бы существенного влияния.
Мы уже уничтожили больше 3 тыс. танков. Это не только данные Минобороны РФ. Эта цифра признана украинской стороной. Можете сравнить 100 и 3 тыс.
15 ноября прошлого года Минобороны РФ сообщило о том, что в ходе спецоперации было уничтожено 6614 "танков и других боевых бронемашин" ВСУ.
Ранее в июле командующий логистикой Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко рассказал, что ВСУ потеряли около 400 танков.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Вчера, 11:26В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради ГерманииСША следует отправить на Украину несколько танков M1 Abrams, чтобы мотивировать Германию на поставки киевскому режиму своих танков Leopard-2. Об этом в комментарии для американского телеканала CNN заявил 19 января член палаты представителей от Демократической партии Сет Моултон