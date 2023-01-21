Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация - 21.01.2023 Украина.ру
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Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация
Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация - 21.01.2023 Украина.ру
Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация
Спецоперация идёт "по плану, организованно, спокойно, без паники и суеты", темпы наступления российских сил в последнее время резко выросли, к апрелю этого года цели спецоперации будут достигнуты. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2023-01-21T07:30
2023-01-21T07:30
новости
спецоперация
подберёзкин
танки
leopard-2 (танк)
потери всу
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По его мнению, широко обсуждаемые в настоящее время поставки ВСУ танков из западных стран не смогут привести к перелому в ходе военных действий. Даже поставка совместными усилиями ряда европейских стран около 100 танков Leopard-2 немецкого производства, которая, по словам Подберёзкина, является "мечтой" киевского режима, не оказала бы существенного влияния.15 ноября прошлого года Минобороны РФ сообщило о том, что в ходе спецоперации было уничтожено 6614 "танков и других боевых бронемашин" ВСУ.Ранее в июле командующий логистикой Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко рассказал, что ВСУ потеряли около 400 танков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, подберёзкин, танки, leopard-2 (танк), потери всу
Новости, Спецоперация, Подберёзкин, танки, Leopard-2 (танк), потери ВСУ

Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация

07:30 21.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Спецоперация идёт "по плану, организованно, спокойно, без паники и суеты", темпы наступления российских сил в последнее время резко выросли, к апрелю этого года цели спецоперации будут достигнуты. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
По его мнению, широко обсуждаемые в настоящее время поставки ВСУ танков из западных стран не смогут привести к перелому в ходе военных действий. Даже поставка совместными усилиями ряда европейских стран около 100 танков Leopard-2 немецкого производства, которая, по словам Подберёзкина, является "мечтой" киевского режима, не оказала бы существенного влияния.

Мы уже уничтожили больше 3 тыс. танков. Это не только данные Минобороны РФ. Эта цифра признана украинской стороной. Можете сравнить 100 и 3 тыс.

15 ноября прошлого года Минобороны РФ сообщило о том, что в ходе спецоперации было уничтожено 6614 "танков и других боевых бронемашин" ВСУ.
Ранее в июле командующий логистикой Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко рассказал, что ВСУ потеряли около 400 танков.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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НовостиСпецоперацияПодберёзкинтанкиLeopard-2 (танк)потери ВСУ
 
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