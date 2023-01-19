https://ukraina.ru/20230119/1042778019.html

Алексей Подберёзкин: Россия сожжет танковую бригаду "Леопардов" и к апрелю покончит с ВСУ

Алексей Подберёзкин: Россия сожжет танковую бригаду "Леопардов" и к апрелю покончит с ВСУ - 19.01.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Россия сожжет танковую бригаду "Леопардов" и к апрелю покончит с ВСУ

Сейчас доля натовского оружия у украинских войск составляет примерно 25%, её хотят увеличить. Но даже если они ее увеличат до 40%, это будет так же быстро... Украина.ру, 19.01.2023

2023-01-19T15:02

2023-01-19T15:02

2023-01-19T15:02

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танки

россия

артиллерия

снаряды

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Сейчас доля натовского оружия у украинских войск составляет примерно 25%, её хотят увеличить. Но даже если они ее увеличат до 40%, это будет так же быстро исчезать, как и все остальное. Те же самые 155-мм снаряды, которые сейчас поставляются из Болгарии и Израиля, расходуются за неделю. А других у них нет, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей ПодберёзкинОб этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.Ранее заместитель главы Пентагона накануне встречи в так называемом формате "Рамштайн" заявил, что США "хотят добиться перелома в военной кампании", а для этого необходимы поставки вооружений, которых на данных момент у ВСУ либо нет, либо их недостаточно.Комментарий Алексея Подберёзкина:- ВСУ всего не хватает. Советские запасы они почти все истратили, потому что интенсивно их расходовали. Им было поставлено то, что хранилось на складах Европы. Но это тоже либо они сами расстреляли, либо было уничтожено нашими западными силами. Поэтому сейчас доля западных вооружений у них быстро нарастает.Сейчас она составляет примерно 25% и они хотят ее увеличить. Но даже если они ее увеличат до 40%, это будет так же быстро исчезать, как и все остальное. Те же самые 155-мм снаряды, которые сейчас поставляются из Болгарии и Израиля, расходуются за неделю. А других у них нет.А если доля западных поставок будет еще больше, ни к какому перелому в кампании это не приведет. У них есть мечта, чтобы все европейские страны скинулись и поставили на Украину около 100 "Леопардов", дабы создать из них танковую бригаду. Но это тоже ни о чем. Мы уже уничтожили больше 3000 тысяч танков. Это не только данные Минобороны РФ. Эта цифра признана украинской стороной. Можете сравнить 100 и 3000.У нас все идет по плану. Организованно, спокойно, без паники и суеты. Темпы наступления резко выросли. Мы не психопаты и ничего просто так не делаем. По моим оценкам, до апреля все будет решено.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, оружие, танки, россия, артиллерия, снаряды