https://ukraina.ru/20230121/1042810316.html

"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела Украины

"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела Украины - 21.01.2023 Украина.ру

"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела Украины

На Украине политики и политологи продолжают обсуждать угрозу обострения на театре боевых действий, наступления на Киев, вероятность прямого вмешательства в конфликт НАТО, поставки вооружений, возможность удара из Белоруссии и даже вероятность ядерного удара.

2023-01-21T10:25

2023-01-21T10:25

2023-01-21T10:30

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Что касается возможного наступления из Белоруссии, то, по оценкам украинских военных, вероятность его достаточно велика, а целью такого удара может быть не занятие каких-то больших территорий, но сковывание резервов ВСУ. Об этом сказал политолог Руслан Бортник в эфире интернет-канала "Да это так".При этом он отметил, что руководство Белоруссии понимает, что вся территория страны в таком случае "превратится в боевую зону — она простреливается насквозь"."Поэтому ситуация остается хрупкой, и в любой момент она может поменяться", - сказал эксперт. Он добавил, что пока нет значительных резервов для нового наступления на Киев, но возможно локальное вторжение. По мнению Бортника, Россия будто бы не против раздела Украины "по старой советско-польской границе", когда западная часть страны достанется Польше — "а России отходит все остальное". И РФ "фактически в открытую" предлагает это Польше.Поэтому возможно вторжение по линии этой старой границы, и тогда "поляки вынуждены что-то делать", считает Бортник. Он также назвал достаточно высокой вероятность нового широкомасштабного наступления ВС РФ, в том числе наступления на Киев, намекнув, что речь может идти о части города – "столица у нас расположена на двух берегах Днепра – и все это столица, это надо понимать".Эксперт отметил, что часть западных союзников Киева считает, что Россию можно победить, вторая группа стран, опираясь на оценку российских ресурсов, полагает, что в длинную Россию победить невозможно, Россию можно только сдержать. В эту группу стран, по словам Бортника, входит и США. Они считают, что Киеву "надо помогать, но помогать ровно настолько, чтобы Россия не побеждала, при этом не побеждать Россию".Отвечая на вопрос, возможен ли сценарий прямого втягивания НАТО в конфликт, Бортник сказал, что это может произойти в том случае, если возникнет "прямая и очевидная угроза падения, разрушения украинской государственности – то ли в силу падения столицы, то ли в силу гибели руководства", или же в том случае, если ВС РФ займут большую часть территории. Пока Украина сохраняет свою функцию щита для Запада, прямого вмешательства не будет, считает эксперт. При этом он отметил, что на стороне Киева и сейчас "воюют десятки тысяч" разного рода западных "волонтеров", помощь идет."Западные партнеры уже помогают нам воевать, но воевать рядом с нами они не готовы", - констатировал Бортник. Он добавил, "только прямая, очевидная, стопроцентная война России и НАТО легитимизирует нанесение ядерных ударов…". По мнению политолога, имеющийся уровень участия Запада не выглядит достаточным для ядерной эскалации.По словам политолога, Киев уже исчерпал советские запасы вооружений, теряет способность обороняться, поэтому нужны поставки оружия. Но могут быть разные сценарии. Говоря о вероятности перерастания конфликта в ядерную фазу, Бортник подчеркнул: "если по нам нанесут ядерный удар, не факт, что нас будут защищать".Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их "пустопорожними и безответственными", передает РИА Новости. По словам дипломата, "никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом".В настоящее время бои продолжаются в Донбассе, и бои эти - кровопролитны. По мнению украинского политолога Вадима Карасева, в настоящее время обе стороны готовятся к наступлению, уже после этого обострения будут переговоры, участники которых будут исходить из результатов боевых действий, из сложившегося соотношения сил. Выступая на ютуб-канале Politeka, эксперт предположил, что вероятен такой вариант завершения конфликта, когда "капитуляции ни у кого не будет". Тогда возможно локальное перемирие между Украиной и Россией, между Россией и Западом, считает Карасев. Экспертам в Киеве в чем-то оппонирует, а в чем-то с ними соглашается бывший глава правительства Украины Николай Азаров, находящийся в Москве. Он считает, что перспективы мирных договоренностей пока не видно. Американцам и британцам нужно, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше. Именно для того, чтобы развязать этот конфликт, они и организовали госпереворот на Украине в 2014 году, отметил Азаров в эфире канала "Царьград". По его словам, США и ЕС пойдут на переговоры только тогда: когда замаячит реальная угроза падения киевского режима."Я не думаю, что кто-то там всерьез полагает, что киевский режим может одержать в этой войне победу. Но думаю, что они считают, что им удастся затянуть ее на годы", - сказал политик. Он напомнил, что США за годы после Майдана совершили на Украине следующие действия: "это полное уничтожение оппозиции, создание псевдо-оппозиции, полная зачистка информационного пространства, полностью, абсолютно карательный тоталитарный режим...". То есть, полностью подготовили все к затяжному конфликту с Россией. Так что для США заканчивать этот конфликт — нелогично.Что до Украины, то она уже потеряла половину промышленности, пройдет еще год — страна останется полностью без энергетики, и тогда потеряет уже всю промышленность, обрисовал перспективы Азаров. Он добавил, что американцы это прекрасно понимают, но интересы Украины их не занимают. Иначе они выделяли бы средства на восстановление страны, а не на войну.Страна тем временем тает. Если в 2013 году в стране жили порядка 43 миллионов человек, то сейчас - "в лучшем случае около 20 миллионов", сказал политик. По его мнению, платежеспособность этого населения практически равна нулю, внутреннего рынка нет. Никто такую страну в ЕС не возьмет, считает Азаров.Он продолжил: еще возглавляя правительство, он понял, что ни Европе, ни США развитая конкурентоспособная Украина не нужна. Но почему? По мнению Азарова, ответ прост: на Западе считают, что в будущем Украина все равно вернется в орбиту влияния России - "поэтому, зачем же им вкладывать деньги в то, что когда-то станет их соперником".Азаров также отметил, что ключевая задача — устранение киевского режима, а это может быть достигнуто и в результате мирных переговоров. "И такие примеры в истории бывали, когда ставилось условие заключения, предположим, перемирия или мира путем формирования абсолютно другого правительства, которое реально представляло бы интересы народа Украины", - сказал политик, подчеркнув, что "для этого должна сложиться критическая для режима и критическая для западных хозяев этого режима ситуация".Какая ситуация сейчас? Ущерб стране нанесен огромный, даже катастрофический, считает украинский экономист и политолог Олег Соскин. В эфире интернет-канала UkrLife он напомнил, что Украина за год потеряла 18% территории - "а был только Крым", утеряна самая большая в Европе Запорожская АЭС, русские "пробили сухопутный коридор в Крым и взяли под контроль Крымский канал".По словам эксперта, за это время девять миллионов человек покинули Украину, столько же стали внутренними беженцами, десятки тысяч убитых, а экономические потери - "на уровне более одного триллиона долларов для страны, ВВП упал на 50%, девальвация национальной валюты — 40%". Экономист констатировал: "в принципе, это называется катастрофа".Но это, отметим, катастрофа для страны и для простых граждан. Насколько это критично для правящей клики — покажет время.

https://ukraina.ru/20230118/1042718298.html

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https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, рф, запад, эксперты, политика, экономика