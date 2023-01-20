https://ukraina.ru/20230120/1042807458.html

Оружие из Финляндии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 20 января

Оружие из Финляндии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 20 января - 20.01.2023 Украина.ру

Оружие из Финляндии, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 20 января

Финляндия анонсировала самый масштабный пакет военной помощи Украине. Украинские военные продолжили обстрелы регионов России

2023-01-20T12:02

2023-01-20T12:02

2023-01-20T12:46

эксклюзив

хроники

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Как сообщило официальное представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 35 ударов по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на Волновахском — 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпустив 219 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Волноваха.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в ранее освобождённой Волновахе», — сообщило представительство.За прошедшие сутки поступили сведения о повреждении 10 домостроений в Кировском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Волновахе, а также одного объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрелы продолжились.«Кировский и Куйбышевский районы снова оказались под обстрелами украинских фашистов. В 10:38 из Карловки по мирным жителям было выпущено 3 снаряда образца стран НАТО калибром 155 мм», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Ред.) по направлению: 07:50 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район), выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — заявило представительство ДНР в СЦКК.Как сообщило официальное представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ нанесли удар по Беловодовскому району с применением 7 БПЛА.«В результате удара повреждено помещение механического цеха и 2 трактора государственного Деркульского конного завода №63 в с. Новодеркул Беловодского района», — сообщило представительство.Усилили ВСУ обстрелы и Херсонской области. Как сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона, украинские войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в трёх городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра.«Вчера днём ВСУ выпустили по городу Казачьи Лагеря 17 снарядов из ствольной артиллерии... По городу Каховке — пять снарядов... в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. Ночью, в 23:45, ВСУ обстреляли... город Голая Пристань, выпустив десять снарядов», — рассказал он.Данные о пострадавших и разрушении объектов уточняются.Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что вокруг Запорожской атомной электростанции крайне необходимо создать зону безопасности.«Ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта... (ситуация) на восточном фронте накаляется. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта», — заявил глава МАГАТЭ.Гросси продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.Ранее Украина не раз наносила удар и по территории станции, и по территории вокруг неё. Запад осуждал удары, но не Украину.Оружие из ФинляндииФинляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих, сообщило Минобороны Финляндии.Как отмечается, решение было принято президентом страны Саули Ниинистё 19 января на основе предложения правительства, которое возглавляет премьер-министр Санна Марин.Замена того, что Финляндия передает Украине, будет стоить более 400 миллионов евро. Ориентировочная стоимость всей помощи, предоставленной Финляндией Украине с началом полномасштабной войны, вместе с этим пакетом составляет 590 миллионов евро.«Пакет вооружения, который мы отправляем сейчас, — самый большой из всех, которые уже были. Финляндия предоставляет тяжёлое вооружение и боеприпасы», — отметил министр обороны Микко Савола.Из соображений безопасности более детальное содержание пакета и ориентировочное время прибытия этого оружия на Украину не раскрывают.Министр отметил, что его формировали с учетом запросов Украины и того, что могла предоставить Финляндия из своих имеющихся запасов. Предоставление части этого вооружения стало возможным благодаря двустороннему сотрудничеству Финляндии и Швеции: 20 января страны подпишут двустороннюю декларацию, предусматривающую, что Швеция при необходимости поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине. Министерства обороны продумали, что и в каких объёмах могут отдать Украине, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.Ранее финские политики выступили за предоставление Украине танков Leopard 2, которые находятся в том числе и на вооружении Финляндии.При этом премьер-министр страны Марин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что одним оружием ограничиваться не стоит.«Я убеждена, что повлиять на ход войны в Украине могут замороженные средства, которых много: российского центробанка, олигархов. Я понимаю, что с юридической точки зрения это очень сложно, но нам необходимо найти способ использовать эти средства для поддержки Украины и её восстановления. Это может повлиять на ход войны больше, чем считается, поскольку за этими деньгами стоит много интересов. Конечно, все этим решить не удастся, но такой подход мы еще не попробовали. Необходимо найти юридические механизмы использования этих средств для поддержки Украины», — подчеркнула премьер-министр Финляндии.При этом некоторые усматривают во внимании Марин к внешней политике не только желание скрыть промахи во внутренней политике, но и пригасить скандал с возможным употреблением ею наркотиков. Летом 2022 года финские СМИ распространили распространили видео из социальных сетей, на которых вместе с премьер-министром Финляндии веселятся близкие ей финские знаменитости. По информации СМИ, на записи слышно, как кто-то из гостей произносит слово "мука", в чём многие усмотрели намёк на кокаин. Белый порошок предположительно также виден на одном из роликов.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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