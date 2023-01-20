https://ukraina.ru/20230120/1042798994.html

Визит директора ЦРУ, спор США и Германии, заседание Ставки. Главное на Украине на утро 20 января

Визит директора ЦРУ, спор США и Германии, заседание Ставки. Главное на Украине на утро 20 января - 20.01.2023 Украина.ру

Визит директора ЦРУ, спор США и Германии, заседание Ставки. Главное на Украине на утро 20 января

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, сообщили СМИ. На Германию пытаются надавить в вопросе поставок танков Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего

2023-01-20T09:52

2023-01-20T09:52

2023-01-20T10:43

хроники

эксклюзив

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О визите Бернса в Киев сообщило издание Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.«Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы», — пишет издание.По словам осведомлённых источников, Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки обсуждали вопрос, как долго Киев может рассчитывать на продолжение помощи США и других стран Запада после того, как республиканцы получили большинство в палате представителей американского конгресса.По данным издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля или августа.«У Зеленского и его помощников сложилось впечатление, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной и 45 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, принятых конгрессом в декабре, хватит как минимум до июля или августа», — сообщило издание.В то же время Киев, по словам источников, не так уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.Ранее Бернс посещал Киев в начале октября 2022 года, о чём сообщал телеканал CNN.«Находясь там, он подтвердил обязательства США оказывать поддержку Украине в её борьбе... в частности путем продолжения обмена разведданными», — рассказал каналу один из источников.Собеседники CNN отказались предоставить более подробную информацию о поездке Бернса, о которой официально не сообщалось.При этом, как сообщал канал, поездка была вызвана опасением перехода конфликта в ядерную фазу.Спор о танкахНовоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки Украине немецких танков Leopard 2 не должны быть привязаны к предоставлению танков M1 Abrams Соединёнными Штатами Америки. Об этом Писториус заявил в интервью телеканалу ARD.«Мне ничего не известно о подобной взаимосвязи», — заявил министр обороны Германии.Так Писториус ответил на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки Leopard только в том случае, если США поставят боевые танки Abrams.На вопрос, будет ли Германия поставлять боевые танки без США, Писториус отметил, что это канцлер Олаф Шольц обсуждает с президентом США Джо Байденом.«Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как оно будет выглядеть», — заявил он.Накануне СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине — одновременную поставку танков Abrams Вооружённым силам Украины.Однако официально Шольц подчёркивал, что решение о предоставлении танков должны приниматься только в координации с союзниками.За такую позицию канцлера Германии раскритиковал президент Украины Зеленский.«Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — заявил Зеленский в интервью ARD.Он также раскритиковал заявление Шольца о том, что тот не собирается делать односторонних шагов в поставках танков, а будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и с НАТО в целом.«Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов. Если у вас есть танки "Леопард", отдайте их нам», — добавил Зеленский.При этом неформально на Берлин уже оказывают давление. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Polsat, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.Моравецкий отметил, что Польша договорилась с «украинскими друзьями», а также с партнёрами из Западной Европы, что танки будут передаваться Киеву совместно.«Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо», — заявил Моравецкий.Новый министр обороны Германии раскритиковал это заявление.«Я не считаю это особенно дружественным для альянса», — заявил он.По его словам, пока запроса от Варшавы Берлину по поставкам танков Киеву не поступало.Заседание СтавкиВечером 19 января украинский президент Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в котором принял участие исполняющий обязанности министра внутренних дел — руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.«Несколько часов назад провел очередное заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания. В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем всё то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности. Также в заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций — они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации», — рассказал сам Зеленский.Он объяснил, почему собрал представителей этих регионов.«Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответствующим образом налажен», — заявил Зеленский.Он рассказал, что на заседании Ставки доклады сделали главнокомандующий ВСУ, а также командующий «наиболее горячего оперативного направления» — под кодовым названием «Хортица».«Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс», — заявил Зеленский.Он также поблагодарил пограничников «за успехи».Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что утром 18 января Зеленский должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, но падение вертолета с руководством МВД на детский сад в Броварах заставило изменить планы.

https://ukraina.ru/20230119/1042790004.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив