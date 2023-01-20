Визит директора ЦРУ, спор США и Германии, заседание Ставки. Главное на Украине на утро 20 января
09:52 20.01.2023 (обновлено: 10:43 20.01.2023)
© AP / Tom WilliamsУильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ
© AP / Tom Williams
Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, сообщили СМИ. На Германию пытаются надавить в вопросе поставок танков Украине. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего
О визите Бернса в Киев сообщило издание Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.
«Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы», — пишет издание.
По словам осведомлённых источников, Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки обсуждали вопрос, как долго Киев может рассчитывать на продолжение помощи США и других стран Запада после того, как республиканцы получили большинство в палате представителей американского конгресса.
По данным издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля или августа.
«У Зеленского и его помощников сложилось впечатление, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной и 45 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, принятых конгрессом в декабре, хватит как минимум до июля или августа», — сообщило издание.
В то же время Киев, по словам источников, не так уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Ранее Бернс посещал Киев в начале октября 2022 года, о чём сообщал телеканал CNN.
«Находясь там, он подтвердил обязательства США оказывать поддержку Украине в её борьбе... в частности путем продолжения обмена разведданными», — рассказал каналу один из источников.
Собеседники CNN отказались предоставить более подробную информацию о поездке Бернса, о которой официально не сообщалось.
При этом, как сообщал канал, поездка была вызвана опасением перехода конфликта в ядерную фазу.
Спор о танках
Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки Украине немецких танков Leopard 2 не должны быть привязаны к предоставлению танков M1 Abrams Соединёнными Штатами Америки. Об этом Писториус заявил в интервью телеканалу ARD.
«Мне ничего не известно о подобной взаимосвязи», — заявил министр обороны Германии.
Так Писториус ответил на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки Leopard только в том случае, если США поставят боевые танки Abrams.
На вопрос, будет ли Германия поставлять боевые танки без США, Писториус отметил, что это канцлер Олаф Шольц обсуждает с президентом США Джо Байденом.
«Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как оно будет выглядеть», — заявил он.
Накануне СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине — одновременную поставку танков Abrams Вооружённым силам Украины.
Однако официально Шольц подчёркивал, что решение о предоставлении танков должны приниматься только в координации с союзниками.
За такую позицию канцлера Германии раскритиковал президент Украины Зеленский.
«Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — заявил Зеленский в интервью ARD.
Он также раскритиковал заявление Шольца о том, что тот не собирается делать односторонних шагов в поставках танков, а будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и с НАТО в целом.
«Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов. Если у вас есть танки "Леопард", отдайте их нам», — добавил Зеленский.
«Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — заявил Зеленский в интервью ARD.
Он также раскритиковал заявление Шольца о том, что тот не собирается делать односторонних шагов в поставках танков, а будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и с НАТО в целом.
«Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов. Если у вас есть танки "Леопард", отдайте их нам», — добавил Зеленский.
При этом неформально на Берлин уже оказывают давление. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Polsat, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.
Моравецкий отметил, что Польша договорилась с «украинскими друзьями», а также с партнёрами из Западной Европы, что танки будут передаваться Киеву совместно.
«Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо», — заявил Моравецкий.
Новый министр обороны Германии раскритиковал это заявление.
«Я не считаю это особенно дружественным для альянса», — заявил он.
По его словам, пока запроса от Варшавы Берлину по поставкам танков Киеву не поступало.
Заседание Ставки
Вечером 19 января украинский президент Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в котором принял участие исполняющий обязанности министра внутренних дел — руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
«Несколько часов назад провел очередное заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания. В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем всё то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности. Также в заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций — они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации», — рассказал сам Зеленский.
Вчера, 10:04Ракеты для Крыма, Abrams или Leopard, убийство Киреева. Главное на Украине на утро 19 январяСША передадут Украине оружие для удара по Крыму. Американские СМИ рассказали об обстоятельствах убийства сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет привязать поставки танков Leopard 2 к поставкам американских танков Abrams
Он объяснил, почему собрал представителей этих регионов.
«Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответствующим образом налажен», — заявил Зеленский.
Он рассказал, что на заседании Ставки доклады сделали главнокомандующий ВСУ, а также командующий «наиболее горячего оперативного направления» — под кодовым названием «Хортица».
«Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс», — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил пограничников «за успехи».
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что утром 18 января Зеленский должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, но падение вертолета с руководством МВД на детский сад в Броварах заставило изменить планы.