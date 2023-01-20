Крым в опасности. Почему США хотят дать Украине оружие, позволяющее наносить удары по Керченскому мосту - 20.01.2023 Украина.ру
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Крым в опасности. Почему США хотят дать Украине оружие, позволяющее наносить удары по Керченскому мосту
Крым в опасности. Почему США хотят дать Украине оружие, позволяющее наносить удары по Керченскому мосту - 20.01.2023 Украина.ру
Крым в опасности. Почему США хотят дать Украине оружие, позволяющее наносить удары по Керченскому мосту
В ходе выступления на "украинском завтраке" в Давосе 19 января Владимир Зеленский в очередной раз пообещал "деоккупировать Крым", не делая исключения ни для моря, ни для гор, и поэтому ему нужно ещё больше оружия.
2023-01-20T06:05
2023-01-20T06:21
эксклюзив
украина
россия
спецоперация
сша
new york times
вооружение
m2 bradley
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Днём ранее The New York Times опубликовал статью "США готовы помочь Украине нацелиться на Крым".В статье констатируется, что "на протяжении всей войны мы говорили, что Крым — это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах" (пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон). Но администрация Байдена, опасаясь эскалации со стороны России, ограничивала военную помощь Украине, которая могла бы повлиять на положение Крыма.Однако теперь, по словам старшего исследователя RAND Corporation Дары Массикот, "появилось больше ясности в отношении их терпимости к ущербу и атакам. Крым уже подвергался ударам много раз без массированной эскалации со стороны Кремля". Кроме того, "опасения, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в ответ, померкли".К тому же, администрация находилась под давлением ястребов, вроде бывшего главкома войск США в Европе Филипа Бридлава, которые полагает, что "дать России убежище, из которого можно воевать, не опасаясь ответа, абсолютно абсурдно. В этом нет военного смысла".Тем не менее, США пока не готовы предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые потребуются Киеву для ударов по российским объектам на полуострове. В первую очередь это касается Крымского моста, который формально находится за пределами дальности имеющихся у Украины вооружений.Сейчас США намерены поставить Украине РСЗО HIMARS и БМП Bradley, чтобы нанести удар по "наземному мосту, который служит важным маршрутом снабжения, соединяющим Крым с Россией", через Мелитополь и Мариуполь. У нас создалось впечатление, что авторы статьи видят в Bradley некое wunderwaffe, которое сокрушит российскую оборону. Они то ли некомпетентны, то ли знают больше, чем пишут. Впрочем, если вспомнить начало применения HIMARS, то можно сделать вывод – применение новых типов вооружений со стороны Украины требует некоторого времени для адаптации и поиска оптимальной тактики противодействия."На этой неделе высшие американские и украинские командиры проведут в Германии совещание по планированию на высоком уровне, чтобы отработать наступательные планы. (…) Учения (…) призваны согласовать боевые планы Украины с теми видами оружия и поставок, которые предоставляют союзники по НАТО".В то же время, "администрация Байдена не думает, что Украина может захватить Крым военным путем. (…) Но, по словам официальных лиц, их оценка сейчас такова, что России необходимо поверить в то, что Крым находится в опасности, отчасти для того, чтобы укрепить позицию Украины на любых будущих переговорах".В общем, планы Украины и США понятны – предпринять наступление в направлении Мелитополя с целью перехвата сухопутного коридора в Крым и создания плацдарма для имеющихся ракетных систем с целью обстрела Крыма. При этом и США, и Зеленский рассчитывают, что российское руководство, поняв, что удержать Крым невозможно, оставит его без боя (ранее Зеленский высказывал опасения, что попытка занятия Крыма военным путём обернётся для ВСУ большими потерями).
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, сша, new york times, вооружение, m2 bradley
Эксклюзив, Украина, Россия, Спецоперация, США, New York Times, вооружение, M2 Bradley

Крым в опасности. Почему США хотят дать Украине оружие, позволяющее наносить удары по Керченскому мосту

06:05 20.01.2023 (обновлено: 06:21 20.01.2023)
 
© AFP2023 / REMKO DE WAAL
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AFP2023 / REMKO DE WAAL
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
Все материалы
В ходе выступления на "украинском завтраке" в Давосе 19 января Владимир Зеленский в очередной раз пообещал "деоккупировать Крым", не делая исключения ни для моря, ни для гор, и поэтому ему нужно ещё больше оружия.
Днём ранее The New York Times опубликовал статью "США готовы помочь Украине нацелиться на Крым".
В статье констатируется, что "на протяжении всей войны мы говорили, что Крым — это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах" (пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон). Но администрация Байдена, опасаясь эскалации со стороны России, ограничивала военную помощь Украине, которая могла бы повлиять на положение Крыма.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Однако теперь, по словам старшего исследователя RAND Corporation Дары Массикот, "появилось больше ясности в отношении их терпимости к ущербу и атакам. Крым уже подвергался ударам много раз без массированной эскалации со стороны Кремля". Кроме того, "опасения, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в ответ, померкли".
К тому же, администрация находилась под давлением ястребов, вроде бывшего главкома войск США в Европе Филипа Бридлава, которые полагает, что "дать России убежище, из которого можно воевать, не опасаясь ответа, абсолютно абсурдно. В этом нет военного смысла".
Тем не менее, США пока не готовы предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые потребуются Киеву для ударов по российским объектам на полуострове. В первую очередь это касается Крымского моста, который формально находится за пределами дальности имеющихся у Украины вооружений.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
Вчера, 10:04
Ракеты для Крыма, Abrams или Leopard, убийство Киреева. Главное на Украине на утро 19 январяСША передадут Украине оружие для удара по Крыму. Американские СМИ рассказали об обстоятельствах убийства сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет привязать поставки танков Leopard 2 к поставкам американских танков Abrams
Сейчас США намерены поставить Украине РСЗО HIMARS и БМП Bradley, чтобы нанести удар по "наземному мосту, который служит важным маршрутом снабжения, соединяющим Крым с Россией", через Мелитополь и Мариуполь. У нас создалось впечатление, что авторы статьи видят в Bradley некое wunderwaffe, которое сокрушит российскую оборону. Они то ли некомпетентны, то ли знают больше, чем пишут. Впрочем, если вспомнить начало применения HIMARS, то можно сделать вывод – применение новых типов вооружений со стороны Украины требует некоторого времени для адаптации и поиска оптимальной тактики противодействия.
"На этой неделе высшие американские и украинские командиры проведут в Германии совещание по планированию на высоком уровне, чтобы отработать наступательные планы. (…) Учения (…) призваны согласовать боевые планы Украины с теми видами оружия и поставок, которые предоставляют союзники по НАТО".
В то же время, "администрация Байдена не думает, что Украина может захватить Крым военным путем. (…) Но, по словам официальных лиц, их оценка сейчас такова, что России необходимо поверить в то, что Крым находится в опасности, отчасти для того, чтобы укрепить позицию Украины на любых будущих переговорах".
В общем, планы Украины и США понятны – предпринять наступление в направлении Мелитополя с целью перехвата сухопутного коридора в Крым и создания плацдарма для имеющихся ракетных систем с целью обстрела Крыма. При этом и США, и Зеленский рассчитывают, что российское руководство, поняв, что удержать Крым невозможно, оставит его без боя (ранее Зеленский высказывал опасения, что попытка занятия Крыма военным путём обернётся для ВСУ большими потерями).
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСпецоперацияСШАNew York TimesвооружениеM2 Bradley
 
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