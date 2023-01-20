Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич - 20.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230120/1042769611.html
Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич
Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич - 20.01.2023 Украина.ру
Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич
Семья Владимира Зеленского находится за границей на положении "заложников" и охраняется спецназом из стран, входящих в блок НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич
2023-01-20T05:30
2023-01-20T05:30
новости
владимир зеленский
елена зеленская
нато
клинцевич
запад
семья
заложники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102865/94/1028659413_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_4bd5a57ddf9de2b98091763d59be22fc.jpg
Об этом он заявил, рассказывая о том, что Западу был необходим "абсолютно управляемый, зависимый человек" во главе Украины.Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что родители президента Украины – Александр и Римма Зеленские – якобы находятся в Израиле, и охраняются отставными британскими спецназовцами.С другой стороны, супруга украинского лидера Елена Зеленская в интервью журналу Vogue утверждала, что её дети Александра и Кирилл находятся с ней на Украине, но что они не виделись с отцом в течение нескольких месяцев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220729/1037025236.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102865/94/1028659413_148:0:1075:695_1920x0_80_0_0_514a06d6e82abe47db29e8dcf582a925.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, елена зеленская, нато, клинцевич, запад, семья, заложники
Новости, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, НАТО, Клинцевич, Запад, Семья, заложники

Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич

05:30 20.01.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский жена
Зеленский жена
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Семья Владимира Зеленского находится за границей на положении "заложников" и охраняется спецназом из стран, входящих в блок НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич
Об этом он заявил, рассказывая о том, что Западу был необходим "абсолютно управляемый, зависимый человек" во главе Украины.

По сути, сегодня семья Зеленского (под видом беспокойства за его судьбу) находится в заложниках за границей, охраняется натовским спецназом. Глава Украины сам находится в положении, когда не смеет сделать лишнего движения в сторону

Франц Клинцевич
Франц Клинцевич
Глава "Российского Союза ветеранов Афганистана"
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что родители президента Украины – Александр и Римма Зеленские – якобы находятся в Израиле, и охраняются отставными британскими спецназовцами.
С другой стороны, супруга украинского лидера Елена Зеленская в интервью журналу Vogue утверждала, что её дети Александра и Кирилл находятся с ней на Украине, но что они не виделись с отцом в течение нескольких месяцев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Зеленская Vogue
29 июля 2022, 16:57
"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в VogueАмериканский журнал Vogue читают миллионы людей, поэтому говорить с ними была обязанностью. Такое объяснение своей фотосессии для гламурного издания дала первая леди Украины Елена Зеленская. Ее слова 29 июля приводит BBC
 
НовостиВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяНАТОКлинцевичЗападСемьязаложники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30"Страна-зомби: эксперт назвал "два протокола лечения" киевского режима
06:20Рыба вместо чугуна. Смерть "Азовстали" поможет возрождению осётра в Азовском море
06:05Крым в опасности. Почему США хотят дать Украине оружие, позволяющее наносить удары по Керченскому мосту
06:00Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки
05:57Украина — дар и проклятие Джо Байдена
05:49"Рамштайн 8", или Танцы с "Леопардами"
05:30Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич
05:29Сергей Веселовский: кто он
05:00"Это не фейк": Клинцевич рассказал о тяжелой наркомании Зеленского
04:30Пинчук рассказал про хитрый замысел Украины на запорожском направлении
04:00"Гребет миллиарды": эксперт раскрыл, как Зеленский платит откаты Демпартии США
20:59Захарова назвала боевиков ИГИЛ* детьми по сравнению с киевским режимом
20:45Будапешт призвал власти Закарпатья прекратить зверства в отношении венгров
20:24Российские военные освободили четыре населенных пункта в Запорожской области
20:05Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за Украины
19:37Федерация волейбола Украины потребовала от турецкого клуба уволить россиянина и нанять украинского игрока
19:00Угроза Крыму, Почаевская лавра. Итоги 19 января на Украине
18:48В НАТО поддержали отправку танков Украине
18:22Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса Киреева
18:18В Киеве дворников заставили вручать жильцам повестки из военкомата
Лента новостейМолния