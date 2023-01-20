Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич
Семья Владимира Зеленского находится за границей на положении "заложников" и охраняется спецназом из стран, входящих в блок НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич
Об этом он заявил, рассказывая о том, что Западу был необходим "абсолютно управляемый, зависимый человек" во главе Украины.
По сути, сегодня семья Зеленского (под видом беспокойства за его судьбу) находится в заложниках за границей, охраняется натовским спецназом. Глава Украины сам находится в положении, когда не смеет сделать лишнего движения в сторону
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что родители президента Украины – Александр и Римма Зеленские – якобы находятся в Израиле, и охраняются отставными британскими спецназовцами.
С другой стороны, супруга украинского лидера Елена Зеленская в интервью журналу Vogue утверждала, что её дети Александра и Кирилл находятся с ней на Украине, но что они не виделись с отцом в течение нескольких месяцев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
29 июля 2022, 16:57"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в VogueАмериканский журнал Vogue читают миллионы людей, поэтому говорить с ними была обязанностью. Такое объяснение своей фотосессии для гламурного издания дала первая леди Украины Елена Зеленская. Ее слова 29 июля приводит BBC