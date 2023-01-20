https://ukraina.ru/20230120/1042769611.html

Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич

Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич - 20.01.2023 Украина.ру

Семья Зеленского находится в заложниках, ее охраняет спецназ НАТО - Клинцевич

Семья Владимира Зеленского находится за границей на положении "заложников" и охраняется спецназом из стран, входящих в блок НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич

2023-01-20T05:30

2023-01-20T05:30

2023-01-20T05:30

новости

владимир зеленский

елена зеленская

нато

клинцевич

запад

семья

заложники

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Об этом он заявил, рассказывая о том, что Западу был необходим "абсолютно управляемый, зависимый человек" во главе Украины.Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что родители президента Украины – Александр и Римма Зеленские – якобы находятся в Израиле, и охраняются отставными британскими спецназовцами.С другой стороны, супруга украинского лидера Елена Зеленская в интервью журналу Vogue утверждала, что её дети Александра и Кирилл находятся с ней на Украине, но что они не виделись с отцом в течение нескольких месяцев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220729/1037025236.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, елена зеленская, нато, клинцевич, запад, семья, заложники