https://ukraina.ru/20230117/1042716458.html

Франц Клинцевич: Войну Зеленскому не выиграть, он станет сакральной жертвой

Франц Клинцевич: Войну Зеленскому не выиграть, он станет сакральной жертвой - 17.01.2023 Украина.ру

Франц Клинцевич: Войну Зеленскому не выиграть, он станет сакральной жертвой

Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал изданию Украина.ру, что происходит с Зеленским и какое будущее ждет Украину

2023-01-17T16:48

2023-01-17T16:48

2023-01-17T16:48

владимир зеленский

украина

киев

запад

бардаш

интервью

сво

клинцевич

россия

наркомания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103361/87/1033618787_175:144:1668:984_1920x0_80_0_0_2effd9583f063ab51b84efc9d0194cac.jpg

Накануне основатель музыкальной группы Quest Pistols Юрий Бардаш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — на грани смерти от наркотиков. Это прозвучало в опубликованном 16 января интервью с музыкантом в Youtube-канале Tatarka FM.— Франц Адамович, если анализировать фото Владимира Зеленского, особенно последние кадры, видно, что у него странная мимика. Улыбка — натянутая, эмоций практически нет, что для актёра странно. Что с ним происходит и почему его ассоциируют с наркоманом?— Здесь необходимо учитывать психологию фигуранта [Зеленского] и аналитику процессов.Во-первых, Владимир Зеленский – человек творческий, не бедный и не глупый. Что касается информации о том, что он употребляет наркотики, то для данной категории людей – это вообще норма, особенно кокаин, который формирует настроение.Об этом говорят люди, которые это видели и знают достоверно, в том числе пишут и украинские источники – не мы это выдумали.Этот момент был сформирован еще до того, как Зеленский стал президентом. Все, что связано с нынешним президентом Украины и снятием фильма о нем "Слуга народа" – это большой серьёзный проект пиарщиков.Когда был раскручен этот бренд [Зеленский], в такой юмористической форме были показаны серьезные вещи объективно. Ведь фильм, после того как Зеленский стал президентом, не показывают.Во-вторых, Владимира Зеленского готовили [видимо, речь идет о протеже из США] на президентство с учетом всех нюансов, в том числе поведенческих функций. Нужно было, чтобы у власти был абсолютно управляемый, зависимый человек, на которого можно надавить.По сути, сегодня семья Зеленского (под видом беспокойства за его судьбу) находится в заложниках за границей, охраняется натовским спецназом. Глава Украины сам находится в положении, когда не смеет сделать лишнего движения в сторону.Третий момент, который нужно учитывать: когда мы говорим про наркоманию с учётом людей с такими нагрузками. Несмотря на большую публичность, Зеленский, конечно, не ожидал, что он попадет в такой водоворот событий и будет нести серьезную ответственность перед страной. При том, что все решения принимают люди [США, Европа], которые им управляют.Давайте говорить откровенно: колоссальные озвученные и неофициальные потери Украины составляют более 400 тысяч человек. Это люди, пропавшие без вести, родители и родственники которых требуют от руководства Украины дать информацию о них.Что Зеленскому говорить, что делать? Куда идти, как реагировать?Ну и последнее. С огромными нагрузками и валом психологических моментов, сопровождающих пост президента, человеку справиться крайне сложно, особенно если он имеет опыт употребления наркотиков.Информации о наркомании Зеленского много. Много, конечно, всякой фигни говорится, но зачастую есть и объективные вещи. Например, что глава Киева употребляет кокаин для того, чтобы немножко себя поддержать. С учетом происходящих событий это естественно.Я не думаю, что хозяева Зеленского сильного поддерживают его в этом. Но мы видим президента в неадекватных состояниях, наркотическом опьянении во многих откровенных видео. Российские психологи, работающие с кокаинщиками, однозначно говорят, что он находится в под воздействием наркотиков.За президентом Украины, конечно, смотрят, пытаются как-то контролировать, но то, что сегодня такая составляющая у Зеленского есть и что над ним нависла огромная, серьёзная угроза, он понимает.— О каких угрозах Вы говорите?— Войну Зеленскому не выиграть. Он понимает, что его ждет печальный конец, несмотря на то, что ему дали возможность хорошо заработать. Ведь может наступить момент, когда Зеленский станет сакральной жертвой, а обвинят в этом Россию. Это обычная методика НАТО.Поэтому, резюмируя сказанное, я считаю, Зеленский регулярно принимает сильнодействующие наркотические средства, чтобы удержать себя и свою психику в адекватном состоянии. Он абсолютно неадекватный и деградировавший человек. Это не фейк.— Зеленский ранее заявлял, что на колени встанет перед любым, кто за мир. А сейчас выступает за продолжение войны. Эти изменения во взглядах тоже связаны с употреблением наркотиков?— Нет. Это выполнение распоряжения, которое дают американцы этому абсолютно несамостоятельному и деградирующему человеку. Все в Киеве держится на иностранном бюджете, на иностранной помощи.У Зеленского просто нет другого выхода. Ему говорят, делай это – он делает. И сильно надеется, что рано или поздно сможет воспользоваться деньгами, которые своровал. Он же ещё наивный молодой человек.В лице Зеленского наглядно виден Яценюк – мальчишка, который пришел во власть в стоптанных ботинках, а ушёл из неё миллиардером. Сейчас он спокойно живёт за границей и никуда не лезет. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Но Зеленского будут судить, и судить будет его сам украинский народ. Я в этом ни грамма не сомневаюсь. Никто ему не простит, что по углам ринга не с боксёрскими перчатками, а с ножами развели двух родных русских братьев и заставили биться друг с другом.Зеленский не понимает, что он в этой разводке – главный, обвинят во всем его. Так устроен наш менталитет: мы ориентируемся на власть, какая бы она ни была.— Может ли наркоман стоять у руля страны?— Страна, которой управляет наркоман, это большая серьёзная проблема.Я не знаю, как Зеленскому удаётся после таких наркотических атак быть более-менее вменяемым, ездить на встречи. Наверное, работают сильные специалисты.Что касается проекта, который провели англосаксы – наняли своей властью президента и ополчили целую страну для ведения войны с Россией – это очень выгодно и удобно. Когда потребность в Зеленском перестанет быть актуальной и его время закончится, его, как я уже сказал, просто уберут.Поэтому Зеленского можно только пожалеть, и всё.— Главная цель Запада – руками Украины уничтожить Россию. Получается у них это, как вы считаете?— С Россией они точно промахнулись – недооценили, недоработали, переоценили свои силы. У Запада — большие проблемы, время работает на Россию.Ни санкции, ни попытки финансовой дестабилизации, ни старания по деградации нашей экономики и социальной сферы – ничего у них не получилось.Народ российский сплотился. Президент вменяемый сегодня в России. Вокруг него – правительство, социальные группы, гражданское общество, военные. В ближайшее время мы увидим, что Россия оказалась права, а все коварные планы Запада так или иначе выйдут на свет.Первое, о чём будут говорить [на Украине], безусловно, вы правы – о том, что нами управлял наркоман. Это всплывет сразу с учётом предыдущих заявлений, фотографии и видео этого мальчишки-наркомана Зеленского.Бедная наша страна, окраина Российской империи, скажут украинцы – придётся всё восстанавливать нам и русскому солдату. Но мы справимся.Успехов вам, друзья мои, украинцы. Думайте сегодня, как вас всех разводят. Великая мечта "Украина – це Европа" была морковкой, подвешенной перед вами и никогда ни при каких обстоятельствах не будет исполнена. Для англосаксов вы точно такие же русские люди, как и мы.

https://ukraina.ru/20230117/1042719523.html

https://ukraina.ru/20230117/1042712479.html

https://ukraina.ru/20230117/1042708365.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

владимир зеленский, украина, киев, запад, бардаш, интервью, сво, клинцевич, россия, наркомания