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Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис

Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис - 19.01.2023 Украина.ру

Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис

Украинские политики радуются аномально теплой зиме в Европе. Причем не из-за заботы об украинских гражданах, которые едут на территорию Европейского союза, спасаясь от разрушительных последствий боевых действий

2023-01-19T14:13

2023-01-19T14:13

2023-01-19T15:14

эксклюзив

грета тунберг

украина

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энергоносители

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германия

средняя азия

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В Киеве считают, что теплая погода в Европе помогает Западу в новой холодной войне с Москвой. Потому что снижает сезонные расходы на отопление и способствует падению рыночных цен на газ.И действительно, в период 29 дней — с 19 декабря до 16 января — в Германии, Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Дании, Австрии, Ирландии, Польше было аномально тепло. Температура воздуха почти не опускалась ниже нуля. Как свидетельствуют синоптики, такие высокие показатели не фиксировались в этом регионе последние тридцать лет.Топить в домах нужно меньше, что оказывает непосредственное влияние на логику ценообразования, снижая стоимость природных энергоносителей. Оптовые цены на газ снизились в Европе до отметки 55 евро за мегаватт-час. Это самая низкая цена за последние 17 месяцев. Хотя еще недавно, в конца лета, один мегаватт-час продавался на европейском рынке по цене около 350 евро.Однако европейские и даже американские эксперты видят обратную сторону этой ситуации, не считая ее поводом для большой радости.Они убеждены, что снижение цен на газ не приведет к кардинальному изменению социально-экономической ситуации в странах Евросоюза. Потому что государственные расходы на отопление все равно очень велики, а коммунальные платежи населения не опускаются, несмотря на снижение рыночных газовых котировок.«Рано кричать гип-гип-ура! Все это очень дорого нам обошлось. Европейские страны потратили почти триллион евро на энергетические субсидии. Несмотря на эти усилия, оптовые и розничные цены на газ и электричество по-прежнему намного выше докризисного уровня. Из-за эффекта запаздывания цифры в счетах за электроэнергию снизятся только во второй половине года. А поскольку власти защитили семьи от скачка оптовых цен на рынке, в будущем снижение стоимости тоже будет меньше.Ничто не говорит о возврате к ценам, существовавшим до 2022 года. Например, консалтинговая фирма Cornwall Insight дает прогноз о том, что счета за газ и электроэнергию у среднестатистической британской семьи во второй половине 2023 года будут составлять примерно 2,8 тысячи фунтов за год. В течение четырех лет, до 2021 года, они платили меньше 1,5 тысячи фунтов», — пишет об этом деловая газета Bloombeg.«Хорошая новость в том, что хотя британцы мерзнут, они замерзли не насмерть», — иронизируют над этим читатели из Европы. Ведь, согласно данным социологических исследований, владельцы британских домохозяйств все равно вынуждены экономить на отоплении. А сидеть дома без отопления — некомфортно даже при нулевой температуре воздуха за бортом.Больше того, специалисты констатируют: одним из факторов снижения цен на газ стало падение высокотехнологичного производства. Индустриальные предприятия разоряются или их переносят в другие регионы планеты с более стабильными ценами на энергоносители. А это ставит под вопрос экономическое будущее континента.При этом коллапс наукоемкой промышленности Евросоюза происходит на фоне резкого увеличения потребления угля, которое напрочь перечеркнуло «зеленую повестку» Брюсселя, обнуляя лозунги в борьбе против глобального потепления.«Европа значительно снизила потребление газа в промышленности. Некоторые заводы и фабрики остановили производство, другие же перешли на дизельное топливо. Например, в Германии резко снизилось производство химикатов. Потребление угля выросло. В частности, немецкие электростанции, экономя газ, сжигают уголь, являющийся самым грязным ископаемым топливом», — рассказывает в статье для Bloombeg журналист Хавьер Блас.Ведущее турецкое информационное агентство Anadolu констатирует полный крах европейской зеленой политики, напрямую увязывая это с событиями на Украине.«В качестве меры против энергетического кризиса, усугубившегося на фоне украинского военного конфликта, страны Евросоюза обратились к углю, который они много лет называли "грязным" топливом, снижая его использование.Европейские государства, много лет проводившие политику в направлении защиты окружающей среды и противодействия изменению климата, отказываясь от угля, с началом украинского военного конфликта и прекращением поставок природного газа из России по доступной цене были вынуждены изменить этот подход.Энергетический кризис, перешедший в новое измерение на фоне украинских событий, также привел к уменьшению давления защитников окружающей среды, выступавших против угля, в европейских странах», — насмешливо пишут турки.Действительно, ради борьбы с Россией на Западе мгновенно отказались от лицемерной риторики о борьбе за климатическое равновесие. А западные медиа перестали давать информационную площадку для своих вчерашних кумиров — экологических активистов.Шведка Грета Тунберг, которая еще недавно встречалась с ведущими мировыми политиками, была задержана немецкой полицией во время протестов против расширения добычи угля в земле Северный Рейн — Вестфалия.Европейские экологи устраивают демонстрации и пикеты, пытаясь остановить энергетическую компанию, сносящую под новые угольные карьеры жилые дома. Однако канцлер Олаф Шольц никак не реагирует на этот скандал, выступая с воинственными речами на экономическом форуме в Давосе, куда больше не приглашают Грету.Немецкое правительство, в которое входят Зеленые, полностью отказалось от предвыборных обещаний, сделав ставку на использование вредного для атмосферы угля. Потому что интересы американского истеблишмента оказались для них важнее интересов будущих поколений."Прежде Германия объявляла о намерении закрыть угольные электростанции в 2038 году, а в дальнейшем перенесла эту дату на 2030 год. Перенос даты прекращения использования угля был одним из ключевых предвыборных обещаний коалиционного правительства Германии в прошлом году.После того как украинский военный конфликт подстегнул энергетический кризис в Европе, Германия, лишившись доступа к природному газу из России, в процессе работы над обеспечением снабжения альтернативными источниками энергии решила вернуться к отечественной угольной промышленности.В целях уменьшения зависимости от России на фоне украинского конфликта правительство Германии приняло решение продолжить использование угольных электростанций, о закрытии которых было объявлено ранее. В этой связи были приняты меры по повторному подключению к сети некоторых угольных электростанций и продлению срока службы ряда объектов, которые планировалось закрыть", – пишет агентство Anadolu.По мнению экологов, такое развитие событий приведет к новым природным катастрофам, вроде рекордной засухи, наблюдавшейся минувшим летом в Европе. Хотя от климатических аномалий страдают не только на индустриально развитом Западе.Средняя Азия замерзает сейчас в результате рекордного похолодания – жители Узбекистана жгут во дворах костры, спасаясь от двадцатиградусного мороза, а природный газ, который поступает в эту страну из Туркмении, застыл вчера прямо в трубах.Брюссель и Вашингтон, в буквальном смысл слова, уничтожают мировой климат во имя победы над своими геополитическими противниками. А бурная радость по поводу ценовых колебаний на газовом рынке выглядит в свете этого настоящим безумием. Тем более, что погодные изменения могут в любой момент поднять цены наверх."Незащищенность европейского континента от температурных изменений становится очевидной, если оглянуться назад и вспомнить прошлое похолодание. Понадобилось всего несколько морозных и безветренных дней, чтобы цены на газ снова подскочили, а краткосрочная стоимость электричества поднялась до рекордной отметки", – напоминает об этом Bloomberg.А Грету Тунберг наверняка ожидают новые задержания. Потому что критика капитализма вместе с борьбой за окружающую среду скоро будут приравниваться к подрывной деятельности против европейской демократии.

https://ukraina.ru/20230117/1042706176.html

https://ukraina.ru/20230117/1042692183.html

https://ukraina.ru/20230102/1042352608.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, грета тунберг, украина, россия, европа, погода, энергоносители, цены, германия, средняя азия