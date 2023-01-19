https://ukraina.ru/20230119/1042772443.html
Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис
Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис - 19.01.2023 Украина.ру
Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис
Украинские политики радуются аномально теплой зиме в Европе. Причем не из-за заботы об украинских гражданах, которые едут на территорию Европейского союза, спасаясь от разрушительных последствий боевых действий
2023-01-19T14:13
2023-01-19T14:13
2023-01-19T15:14
эксклюзив
грета тунберг
украина
россия
европа
погода
энергоносители
цены
германия
средняя азия
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В Киеве считают, что теплая погода в Европе помогает Западу в новой холодной войне с Москвой. Потому что снижает сезонные расходы на отопление и способствует падению рыночных цен на газ.И действительно, в период 29 дней — с 19 декабря до 16 января — в Германии, Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Дании, Австрии, Ирландии, Польше было аномально тепло. Температура воздуха почти не опускалась ниже нуля. Как свидетельствуют синоптики, такие высокие показатели не фиксировались в этом регионе последние тридцать лет.Топить в домах нужно меньше, что оказывает непосредственное влияние на логику ценообразования, снижая стоимость природных энергоносителей. Оптовые цены на газ снизились в Европе до отметки 55 евро за мегаватт-час. Это самая низкая цена за последние 17 месяцев. Хотя еще недавно, в конца лета, один мегаватт-час продавался на европейском рынке по цене около 350 евро.Однако европейские и даже американские эксперты видят обратную сторону этой ситуации, не считая ее поводом для большой радости.Они убеждены, что снижение цен на газ не приведет к кардинальному изменению социально-экономической ситуации в странах Евросоюза. Потому что государственные расходы на отопление все равно очень велики, а коммунальные платежи населения не опускаются, несмотря на снижение рыночных газовых котировок.«Рано кричать гип-гип-ура! Все это очень дорого нам обошлось. Европейские страны потратили почти триллион евро на энергетические субсидии. Несмотря на эти усилия, оптовые и розничные цены на газ и электричество по-прежнему намного выше докризисного уровня. Из-за эффекта запаздывания цифры в счетах за электроэнергию снизятся только во второй половине года. А поскольку власти защитили семьи от скачка оптовых цен на рынке, в будущем снижение стоимости тоже будет меньше.Ничто не говорит о возврате к ценам, существовавшим до 2022 года. Например, консалтинговая фирма Cornwall Insight дает прогноз о том, что счета за газ и электроэнергию у среднестатистической британской семьи во второй половине 2023 года будут составлять примерно 2,8 тысячи фунтов за год. В течение четырех лет, до 2021 года, они платили меньше 1,5 тысячи фунтов», — пишет об этом деловая газета Bloombeg.«Хорошая новость в том, что хотя британцы мерзнут, они замерзли не насмерть», — иронизируют над этим читатели из Европы. Ведь, согласно данным социологических исследований, владельцы британских домохозяйств все равно вынуждены экономить на отоплении. А сидеть дома без отопления — некомфортно даже при нулевой температуре воздуха за бортом.Больше того, специалисты констатируют: одним из факторов снижения цен на газ стало падение высокотехнологичного производства. Индустриальные предприятия разоряются или их переносят в другие регионы планеты с более стабильными ценами на энергоносители. А это ставит под вопрос экономическое будущее континента.При этом коллапс наукоемкой промышленности Евросоюза происходит на фоне резкого увеличения потребления угля, которое напрочь перечеркнуло «зеленую повестку» Брюсселя, обнуляя лозунги в борьбе против глобального потепления.«Европа значительно снизила потребление газа в промышленности. Некоторые заводы и фабрики остановили производство, другие же перешли на дизельное топливо. Например, в Германии резко снизилось производство химикатов. Потребление угля выросло. В частности, немецкие электростанции, экономя газ, сжигают уголь, являющийся самым грязным ископаемым топливом», — рассказывает в статье для Bloombeg журналист Хавьер Блас.Ведущее турецкое информационное агентство Anadolu констатирует полный крах европейской зеленой политики, напрямую увязывая это с событиями на Украине.«В качестве меры против энергетического кризиса, усугубившегося на фоне украинского военного конфликта, страны Евросоюза обратились к углю, который они много лет называли "грязным" топливом, снижая его использование.Европейские государства, много лет проводившие политику в направлении защиты окружающей среды и противодействия изменению климата, отказываясь от угля, с началом украинского военного конфликта и прекращением поставок природного газа из России по доступной цене были вынуждены изменить этот подход.Энергетический кризис, перешедший в новое измерение на фоне украинских событий, также привел к уменьшению давления защитников окружающей среды, выступавших против угля, в европейских странах», — насмешливо пишут турки.Действительно, ради борьбы с Россией на Западе мгновенно отказались от лицемерной риторики о борьбе за климатическое равновесие. А западные медиа перестали давать информационную площадку для своих вчерашних кумиров — экологических активистов.Шведка Грета Тунберг, которая еще недавно встречалась с ведущими мировыми политиками, была задержана немецкой полицией во время протестов против расширения добычи угля в земле Северный Рейн — Вестфалия.Европейские экологи устраивают демонстрации и пикеты, пытаясь остановить энергетическую компанию, сносящую под новые угольные карьеры жилые дома. Однако канцлер Олаф Шольц никак не реагирует на этот скандал, выступая с воинственными речами на экономическом форуме в Давосе, куда больше не приглашают Грету.Немецкое правительство, в которое входят Зеленые, полностью отказалось от предвыборных обещаний, сделав ставку на использование вредного для атмосферы угля. Потому что интересы американского истеблишмента оказались для них важнее интересов будущих поколений."Прежде Германия объявляла о намерении закрыть угольные электростанции в 2038 году, а в дальнейшем перенесла эту дату на 2030 год. Перенос даты прекращения использования угля был одним из ключевых предвыборных обещаний коалиционного правительства Германии в прошлом году.После того как украинский военный конфликт подстегнул энергетический кризис в Европе, Германия, лишившись доступа к природному газу из России, в процессе работы над обеспечением снабжения альтернативными источниками энергии решила вернуться к отечественной угольной промышленности.В целях уменьшения зависимости от России на фоне украинского конфликта правительство Германии приняло решение продолжить использование угольных электростанций, о закрытии которых было объявлено ранее. В этой связи были приняты меры по повторному подключению к сети некоторых угольных электростанций и продлению срока службы ряда объектов, которые планировалось закрыть", – пишет агентство Anadolu.По мнению экологов, такое развитие событий приведет к новым природным катастрофам, вроде рекордной засухи, наблюдавшейся минувшим летом в Европе. Хотя от климатических аномалий страдают не только на индустриально развитом Западе.Средняя Азия замерзает сейчас в результате рекордного похолодания – жители Узбекистана жгут во дворах костры, спасаясь от двадцатиградусного мороза, а природный газ, который поступает в эту страну из Туркмении, застыл вчера прямо в трубах.Брюссель и Вашингтон, в буквальном смысл слова, уничтожают мировой климат во имя победы над своими геополитическими противниками. А бурная радость по поводу ценовых колебаний на газовом рынке выглядит в свете этого настоящим безумием. Тем более, что погодные изменения могут в любой момент поднять цены наверх."Незащищенность европейского континента от температурных изменений становится очевидной, если оглянуться назад и вспомнить прошлое похолодание. Понадобилось всего несколько морозных и безветренных дней, чтобы цены на газ снова подскочили, а краткосрочная стоимость электричества поднялась до рекордной отметки", – напоминает об этом Bloomberg.А Грету Тунберг наверняка ожидают новые задержания. Потому что критика капитализма вместе с борьбой за окружающую среду скоро будут приравниваться к подрывной деятельности против европейской демократии.
https://ukraina.ru/20230117/1042706176.html
https://ukraina.ru/20230117/1042692183.html
https://ukraina.ru/20230102/1042352608.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, грета тунберг, украина, россия, европа, погода, энергоносители, цены, германия, средняя азия
Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис
14:13 19.01.2023 (обновлено: 15:14 19.01.2023)
Украинские политики радуются аномально теплой зиме в Европе. Причем не из-за заботы об украинских гражданах, которые едут на территорию Европейского союза, спасаясь от разрушительных последствий боевых действий
В Киеве считают, что теплая погода в Европе помогает Западу в новой холодной войне с Москвой. Потому что снижает сезонные расходы на отопление и способствует падению рыночных цен на газ.
И действительно, в период 29 дней — с 19 декабря до 16 января — в Германии, Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Дании, Австрии, Ирландии, Польше было аномально тепло. Температура воздуха почти не опускалась ниже нуля.
Как свидетельствуют синоптики, такие высокие показатели не фиксировались в этом регионе последние тридцать лет.
Топить в домах нужно меньше, что оказывает непосредственное влияние на логику ценообразования, снижая стоимость природных энергоносителей. Оптовые цены на газ снизились в Европе до отметки 55 евро за мегаватт-час. Это самая низкая цена за последние 17 месяцев.
Хотя еще недавно, в конца лета, один мегаватт-час продавался на европейском рынке по цене около 350 евро.
Однако европейские и даже американские эксперты видят обратную сторону этой ситуации, не считая ее поводом для большой радости.
Они убеждены, что снижение цен на газ не приведет к кардинальному изменению социально-экономической ситуации в странах Евросоюза. Потому что государственные расходы на отопление все равно очень велики, а коммунальные платежи населения не опускаются, несмотря на снижение рыночных газовых котировок.
«Рано кричать гип-гип-ура! Все это очень дорого нам обошлось. Европейские страны потратили почти триллион евро на энергетические субсидии. Несмотря на эти усилия, оптовые и розничные цены на газ и электричество по-прежнему намного выше докризисного уровня.
Из-за эффекта запаздывания цифры в счетах за электроэнергию снизятся только во второй половине года. А поскольку власти защитили семьи от скачка оптовых цен на рынке, в будущем снижение стоимости тоже будет меньше.
Ничто не говорит о возврате к ценам, существовавшим до 2022 года. Например, консалтинговая фирма Cornwall Insight дает прогноз о том, что счета за газ и электроэнергию у среднестатистической британской семьи во второй половине 2023 года будут составлять примерно 2,8 тысячи фунтов за год.
В течение четырех лет, до 2021 года, они платили меньше 1,5 тысячи фунтов», — пишет об этом деловая газета Bloombeg.
«Хорошая новость в том, что хотя британцы мерзнут, они замерзли не насмерть», — иронизируют над этим читатели из Европы. Ведь, согласно данным социологических исследований, владельцы британских домохозяйств все равно вынуждены экономить на отоплении.
А сидеть дома без отопления — некомфортно даже при нулевой температуре воздуха за бортом.
Больше того, специалисты констатируют: одним из факторов снижения цен на газ стало падение высокотехнологичного производства. Индустриальные предприятия разоряются или их переносят в другие регионы планеты с более стабильными ценами на энергоносители. А это ставит под вопрос экономическое будущее континента.
При этом коллапс наукоемкой промышленности Евросоюза происходит на фоне резкого увеличения потребления угля, которое напрочь перечеркнуло «зеленую повестку» Брюсселя, обнуляя лозунги в борьбе против глобального потепления.
«Европа значительно снизила потребление газа в промышленности. Некоторые заводы и фабрики остановили производство, другие же перешли на дизельное топливо.
Например, в Германии резко снизилось производство химикатов. Потребление угля выросло. В частности, немецкие электростанции, экономя газ, сжигают уголь, являющийся самым грязным ископаемым топливом», — рассказывает в статье для Bloombeg журналист Хавьер Блас.
Ведущее турецкое информационное агентство Anadolu констатирует полный крах европейской зеленой политики, напрямую увязывая это с событиями на Украине.
«В качестве меры против энергетического кризиса, усугубившегося на фоне украинского военного конфликта, страны Евросоюза обратились к углю, который они много лет называли "грязным" топливом, снижая его использование.
Европейские государства, много лет проводившие политику в направлении защиты окружающей среды и противодействия изменению климата, отказываясь от угля, с началом украинского военного конфликта и прекращением поставок природного газа из России по доступной цене были вынуждены изменить этот подход.
Энергетический кризис, перешедший в новое измерение на фоне украинских событий, также привел к уменьшению давления защитников окружающей среды, выступавших против угля, в европейских странах», — насмешливо пишут турки.
Действительно, ради борьбы с Россией на Западе мгновенно отказались от лицемерной риторики о борьбе за климатическое равновесие. А западные медиа перестали давать информационную площадку для своих вчерашних кумиров — экологических активистов.
Шведка Грета Тунберг, которая еще недавно встречалась с ведущими мировыми политиками, была задержана немецкой полицией во время протестов против расширения добычи угля в земле Северный Рейн — Вестфалия.
Европейские экологи устраивают демонстрации и пикеты, пытаясь остановить энергетическую компанию, сносящую под новые угольные карьеры жилые дома. Однако канцлер Олаф Шольц никак не реагирует на этот скандал, выступая с воинственными речами на экономическом форуме в Давосе, куда больше не приглашают Грету.
Немецкое правительство, в которое входят Зеленые, полностью отказалось от предвыборных обещаний, сделав ставку на использование вредного для атмосферы угля. Потому что интересы американского истеблишмента оказались для них важнее интересов будущих поколений.
"Прежде Германия объявляла о намерении закрыть угольные электростанции в 2038 году, а в дальнейшем перенесла эту дату на 2030 год. Перенос даты прекращения использования угля был одним из ключевых предвыборных обещаний коалиционного правительства Германии в прошлом году.
После того как украинский военный конфликт подстегнул энергетический кризис в Европе, Германия, лишившись доступа к природному газу из России, в процессе работы над обеспечением снабжения альтернативными источниками энергии решила вернуться к отечественной угольной промышленности.
В целях уменьшения зависимости от России на фоне украинского конфликта правительство Германии приняло решение продолжить использование угольных электростанций, о закрытии которых было объявлено ранее.
В этой связи были приняты меры по повторному подключению к сети некоторых угольных электростанций и продлению срока службы ряда объектов, которые планировалось закрыть", – пишет агентство Anadolu.
По мнению экологов, такое развитие событий приведет к новым природным катастрофам, вроде рекордной засухи, наблюдавшейся минувшим летом в Европе. Хотя от климатических аномалий страдают не только на индустриально развитом Западе.
Средняя Азия замерзает сейчас в результате рекордного похолодания – жители Узбекистана жгут во дворах костры, спасаясь от двадцатиградусного мороза, а природный газ, который поступает в эту страну из Туркмении, застыл вчера прямо в трубах.
Брюссель и Вашингтон, в буквальном смысл слова, уничтожают мировой климат во имя победы над своими геополитическими противниками. А бурная радость по поводу ценовых колебаний на газовом рынке выглядит в свете этого настоящим безумием. Тем более, что погодные изменения могут в любой момент поднять цены наверх.
"Незащищенность европейского континента от температурных изменений становится очевидной, если оглянуться назад и вспомнить прошлое похолодание. Понадобилось всего несколько морозных и безветренных дней, чтобы цены на газ снова подскочили, а краткосрочная стоимость электричества поднялась до рекордной отметки", – напоминает об этом Bloomberg.
А Грету Тунберг наверняка ожидают новые задержания. Потому что критика капитализма вместе с борьбой за окружающую среду скоро будут приравниваться к подрывной деятельности против европейской демократии.