Песков дал совет Зеленскому насчет Путина - 19.01.2023 Украина.ру
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Песков дал совет Зеленскому насчет Путина
Песков дал совет Зеленскому насчет Путина - 19.01.2023 Украина.ру
Песков дал совет Зеленскому насчет Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января в беседе с журналистами посоветовал Киеву и Владимиру Зеленскому скорее осознать, что Россия и ее лидер Владимир Путин есть и будут
2023-01-19T13:09
2023-01-19T13:09
владимир путин
песков
владимир зеленский
новости
россия
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"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всех российских территорий, тем лучше для такой страны, как Украина", - сказал Песков.Он отметил, что требования России так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше они будут учтены, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению.Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что президент России жив, и заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры.Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.
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владимир путин, песков, владимир зеленский, новости, россия
Владимир Путин, Песков, Владимир Зеленский, Новости, Россия

Песков дал совет Зеленскому насчет Путина

13:09 19.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января в беседе с журналистами посоветовал Киеву и Владимиру Зеленскому скорее осознать, что Россия и ее лидер Владимир Путин есть и будут
"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всех российских территорий, тем лучше для такой страны, как Украина", - сказал Песков.

Он отметил, что требования России так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше они будут учтены, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению.

"В любом случае чем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил", - подчеркнул Песков.

Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что президент России жив, и заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры.
Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.
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