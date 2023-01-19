https://ukraina.ru/20230119/1042772199.html

Песков дал совет Зеленскому насчет Путина

Песков дал совет Зеленскому насчет Путина - 19.01.2023 Украина.ру

Песков дал совет Зеленскому насчет Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января в беседе с журналистами посоветовал Киеву и Владимиру Зеленскому скорее осознать, что Россия и ее лидер Владимир Путин есть и будут

2023-01-19T13:09

2023-01-19T13:09

2023-01-19T13:09

владимир путин

песков

владимир зеленский

новости

россия

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"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всех российских территорий, тем лучше для такой страны, как Украина", - сказал Песков.Он отметил, что требования России так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше они будут учтены, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению.Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что президент России жив, и заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры.Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230118/1042753204.html

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2023

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владимир путин, песков, владимир зеленский, новости, россия