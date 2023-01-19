Песков дал совет Зеленскому насчет Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января в беседе с журналистами посоветовал Киеву и Владимиру Зеленскому скорее осознать, что Россия и ее лидер Владимир Путин есть и будут
"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всех российских территорий, тем лучше для такой страны, как Украина", - сказал Песков.
Он отметил, что требования России так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше они будут учтены, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению.
Он отметил, что требования России так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше они будут учтены, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению.
"В любом случае чем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил", - подчеркнул Песков.
Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в том, что президент России жив, и заявил, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры.
Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.