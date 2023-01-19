https://ukraina.ru/20230119/1042766090.html
"Опасное высокомерие": В США раскритиковали правящий класс за провоцирование войны с РФ
"Опасное высокомерие": В США раскритиковали правящий класс за провоцирование войны с РФ - 19.01.2023 Украина.ру
"Опасное высокомерие": В США раскритиковали правящий класс за провоцирование войны с РФ
Вооружённый конфликт на Украине не несёт никакой непосредственной угрозы США, однако многие представители американского правящего класса выступают за всё большее вмешательство в него со стороны Вашингтона, что грозит опасными последствиями. Такое мнение содержится в статье, опубликованной 19 января в американском издании The American Conservative
2023-01-19T11:14
2023-01-19T11:14
2023-01-19T11:14
новости
спецоперация
сша
генерал
цру
черноморский флот
ядерная война
донбасс
крым
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Её автор Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона, ранее также занимавший должность специального помощника президента США Рональда Рейгана, критикует американский правящий класс, который, по его словам, "всё ещё верит, что Вашингтон управляет миром".Он указывает на отставного генерала армии США Дэвида Петреуса, бывшего главу Центрального командования США и экс-директора ЦРУ, как на типичного представителя критикуемого им сословия.Автор напоминает, что Петреус призвал к нанесению США ударов по российским войскам на Украине и Черноморскому флоту "если Москва применит ядерное оружие на Украине"."Это безумная идея человека с сильно раздутой репутацией, отражающая опасное высокомерие, которым переполнен Вашингтон", - считает Бэндоу. Во время Холодной войны США и Советскому Союзу удалось избежать ядерной войны, напоминает он. Петреус же своими безответственными заявлениями чуть ли не требует от России эскалации конфликта, который, в таком случае, может перерасти в полномасштабное ядерное столкновение с катастрофическими последствиями, предупреждает автор.США должны ограничить свою помощь киевскому режиму и одновременно поощрять обе стороны к поиску дипломатического урегулирования конфликта, а не поощрять амбициозные планы Киева, нацеленные на отвоевание Донбасса и Крыма, говорится в статье.
https://ukraina.ru/20221214/1041802288.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сша, генерал, цру, черноморский флот, ядерная война, донбасс, крым
Новости, Спецоперация, США, генерал, ЦРУ, Черноморский флот, ядерная война, Донбасс, Крым
"Опасное высокомерие": В США раскритиковали правящий класс за провоцирование войны с РФ
Вооружённый конфликт на Украине не несёт никакой непосредственной угрозы США, однако многие представители американского правящего класса выступают за всё большее вмешательство в него со стороны Вашингтона, что грозит опасными последствиями. Такое мнение содержится в статье, опубликованной 19 января в американском издании The American Conservative
Её автор Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона, ранее также занимавший должность специального помощника президента США Рональда Рейгана, критикует
американский правящий класс, который, по его словам, "всё ещё верит, что Вашингтон управляет миром".
Он указывает на отставного генерала армии США Дэвида Петреуса, бывшего главу Центрального командования США и экс-директора ЦРУ, как на типичного представителя критикуемого им сословия.
Характерным является пример Дэвида Петреуса, одного из десятков генералов-неудачников, служивших в Афганистане, который теперь снова на коне после того, как его осудили за разглашение государственных секретов во время постельной болтовни с любовницей (в 2015 году приговорён к двум годам условно и штрафу в сто тысяч долларов – ред.)
Даг Бэндоу
Бывший помощник Рональда Рейгана
Автор напоминает, что Петреус призвал к нанесению США ударов по российским войскам на Украине и Черноморскому флоту "если Москва применит ядерное оружие на Украине".
"Это безумная идея человека с сильно раздутой репутацией, отражающая опасное высокомерие, которым переполнен Вашингтон", - считает Бэндоу.
Во время Холодной войны США и Советскому Союзу удалось избежать ядерной войны, напоминает он. Петреус же своими безответственными заявлениями чуть ли не требует от России эскалации конфликта, который, в таком случае, может перерасти в полномасштабное ядерное столкновение с катастрофическими последствиями, предупреждает автор.
США должны ограничить свою помощь киевскому режиму и одновременно поощрять обе стороны к поиску дипломатического урегулирования конфликта, а не поощрять амбициозные планы Киева, нацеленные на отвоевание Донбасса и Крыма, говорится в статье.