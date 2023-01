https://ukraina.ru/20230119/1042764844.html

Ракеты для Крыма, Abrams или Leopard, убийство Киреева. Главное на Украине на утро 19 января

Ракеты для Крыма, Abrams или Leopard, убийство Киреева. Главное на Украине на утро 19 января - 19.01.2023 Украина.ру

Ракеты для Крыма, Abrams или Leopard, убийство Киреева. Главное на Украине на утро 19 января

США передадут Украине оружие для удара по Крыму. Американские СМИ рассказали об обстоятельствах убийства сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет привязать поставки танков Leopard 2 к поставкам американских танков Abrams

О том, что США изменили позицию по поводу ударов Украины по Крыму сообщило несколько американских изданий. Так, по информации The New York Times, в Вашингтоне начали прислушиваться к словам Киева о необходимости удара по полуострову."После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по российскому убежищу (Крыму — Ред.), даже если такой шаг увеличит риск эскалации, по словам нескольких официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности, рассказывая о щекотливой дискуссии", - сообщило издание.При этом официально США признают Крым украинской территорией."На протяжении всей войны мы говорили, что Крым — это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон.В частном порядке военные и административные чиновники ставили под сомнение целесообразность проведения Украиной атак на Крым, утверждая, что у украинских военных есть лучшие цели в других местах на поле боя, сообщило издание."Но администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск остается", - указывалось в публикации The New York Times.Газета указала на изменение позиции администрации Байдена, которая изначально не хотела признавать, что США поставляет Украине ПЗРК Stinger, а сегодня открыто говорит о передаче Киеву систем Patriot и западных танков."Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров, который президент Владимир Путин рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую славу России. Американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами возможность использования поставляемого американцами оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы, возможно, нанести удар по <...> контролю над cухопутным коридором", - указывалось в публикации The New York Times.Другое американское издание – Politico – сообщило, что в конце этой недели США объявят о новом пакете вооружений для Украины. Туда будут входить и артиллерийские системы GLSDB, сообщило изданиеPolitico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.Разработанные совместно шведским Saab и американским Boeing, эти системы имеют дальность около 160 км, и по GPS позволят украинской армии поражать цели на севере и в центре Крыма с линии фронта на берегах Днепра. Так, от Херсона до Евпатории расстояние составляет 170 км, а от Новой Каховки до Джанкоя — важного железнодорожного узла — 150 км.Еще более дальнобойные ракеты ATACM с радиусом поражения до 300 км Украинапока не получит, сообщилиисточники Politico. Однако позиция США может измениться, заявил американский замминистра обороны Колин Кал в ходе визита в Киев на прошлой неделе.Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, РФ не оставит без ответа удары по своей территории, в том числе и по Крыму."Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", - заявил он.По его словам, накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения, отметил дипломат, призвав прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией."Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится всё более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", — отметил посол России.Риски эскалации конфликта в таком случае станут еще выше, предупредил дипломат."Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", — подытожил Антонов.Таким образом, поставка США новых вооружений Украине лишь ожесточит конфликт.Leopard и AbramsКанцлер Германии Олаф Шольц поставил поставку танков Leopard 2 и Leopard в зависимость от поставок танковAbrams. Об этом сообщили немецкие и американские издания. Как сообщило издание The Wall Street Journal, Шольц потребовал одновременную поставку танков."Уступая Вашингтону, господин Шольцтеперь усиливает давление на президента Байдена, чтобы тот разрешил экспорт в Киев танков Abrams, которые являются ближайшим аналогом Leopard в США", – сообщило издание.При этом WSJ сообщило, что условие Шольца касается поставок не только Leopard из Германии, но и разрешения на поставки этих танков Украине из других стран."Нельзя провести различие между прямым экспортом (танков немецкого производства) и экспортом третьими странами", — заявил неназванный высокопоставленный немецкий чиновник.По информации издания, дипломаты нескольких стран-членов НАТО сообщили, что вопрос о поставке Украине немецких танков, в том числе и об одобрении Германией экспорта из третьих стран в Украину, станет одной из ключевых тем на встрече в Рамштайне, которая пройдёт в пятницу, 20 января.О том, что Шольц поставил вопрос поставки немецких танков в зависимость от поставок танков американских, сообщило и немецкое издание Bild. По его информации, после разговора с Байденом Шольц провёл заседание правительства, где проинформировал министров о телефонном звонке.Канцлер на этом заседании заявил то же самое: что Германия готова отправить боевые танки в Украину и позволить европейским союзникам сделать то же самое - но если США также отправит Киеву танки Abrams. При этом США не торопятся поставлять Украине танки.Однако позже Bild опубликовало другую статью, в которой говорилось, что согласие Германии на поставку танков Украине становится всё более вероятным. По информации издания, на Германию усилилось давление со стороны США, и канцелярия Шольца работает "в очень узком кругу и в условиях строжайшей секретности" над разработкой плана поставок.Обсуждаются различные варианты: общее согласие на передачу танков Украине; согласие на поставку Leopard 2 из Польши и других стран ЕС; лицензия на экспорт до 100 старых немецких танков Leopard 1 со складов.Как сообщил Bild один из депутатов Бундестага, возможна и комбинация вариантов.Убийство КирееваИздание The Wall Street Journal рассказало об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией банкира Дениса Киреева.Как сообщило издание, Киреев был убит эсбэушниками как "агент Москвы", однако позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что информация от Киреева помогла ВСУ отстоять Киев, а президент Украины посмертно наградил Киреева.По информации WSJ Киреев сотрудничал с "регионалами" Андреем и Сергеем Клюевыми, а также "имел большие связи в России", но при этом помогал ВСУ. Весной 2021 года к Кирееву обратился Буданов и предложил банкиру работать на украинскую разведку."Генерал Буданов обратился к патриотизму господинаКиреева и попросил его использовать свои финансовые связи и контакты в российских органах безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку", – сообщило издание.Оно также процитировало самого Буданова."Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны", – рассказал глава украинской разведки.Как сообщило издание The Wall Street Journal, вовторой половине дня 23 февраля, Киреев передал Буданову свежие разведданные о начале спецоперации 24 февраля.По словам Буданова, Киреев также указал основную точку атаки – аэродром в Гостомеле."Подсказка господинаКиреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После боя с русскими аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения", – заявилБуданов.То же до гибели Киреева, то сообщается, что его вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада."Группа выехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева увезли на микроавтобусе. Примерно через 90 минут к месту обнаружения тела господинаКиреева были вызваны сотрудники военной разведки", – сообщило издание.На публикацию обратил внимание украинский медиаэксперт Анатолий Шарий."Моя история, рассказанная вам, подтвердилась спустя месяцы. Они убили тогда двух людей, просто казнили. Ни за что, просто так. Показалось им что-то. Тогда же был убит, тупо забит беларус, задержанный на улице, судьба еще нескольких людей неизвестна. ГУР знает, что СБУ убили их сотрудников. Придет время — спросит…", - заявил Шарий.Примечательно, что ещё около года назад ряд СМИ сообщал, что начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад имеет кличку "Душитель" и известен приверженностью к пыткам.

