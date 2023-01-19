Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042760948.html
Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД
Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД - 19.01.2023 Украина.ру
Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД
Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД Канады из-за трагедии, произошедшей ранее в Днепропетровске
2023-01-19T08:00
2023-01-19T08:00
новости
канада
россия
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/31/1022003146_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1e11e4d6bece48177e5e50a6718609af.jpg
Он уточнил, что на встрече в министерстве не обсуждались высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что российского посла в ведомство вызвали из-за высказывания Лаврова, в котором он назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса", а также провел некую параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".Степанов также подчеркнул, что Канада пыталась возложить всю ответственность за произошедшее на Россию, однако посол все обвинения отверг, подчеркнув, что причиной трагедии стало размещение Украиной систем ПВО в жилых кварталах вопреки всем законам о ведении войны.Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате происшествия погибли более 40 человек, сообщили власти города. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. 17 января Арестович признал ошибку и подал в отставку.После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины — только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на заявления украинских властей, отметил, что трагедия стала следствием работы ПВО.
https://ukraina.ru/20230118/1042748589.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/31/1022003146_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4b169e7a85f5fac4dc1023c1f2e6da21.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, канада, россия, посол
Новости, Канада, Россия, посол

Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД

08:00 19.01.2023
 
© CC0, PixabayКанада флаг
Канада флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД Канады из-за трагедии, произошедшей ранее в Днепропетровске
Он уточнил, что на встрече в министерстве не обсуждались высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что российского посла в ведомство вызвали из-за высказывания Лаврова, в котором он назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса", а также провел некую параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".
"Я тоже увидел это заявление Жоли, по сути, постфактум — после встречи. Немножко удивился, потому что это приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом", - сказал посол российским журналистам.
Степанов также подчеркнул, что Канада пыталась возложить всю ответственность за произошедшее на Россию, однако посол все обвинения отверг, подчеркнув, что причиной трагедии стало размещение Украиной систем ПВО в жилых кварталах вопреки всем законам о ведении войны.
Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате происшествия погибли более 40 человек, сообщили власти города. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. 17 января Арестович признал ошибку и подал в отставку.
После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины — только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на заявления украинских властей, отметил, что трагедия стала следствием работы ПВО.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 16:13
Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии
 
НовостиКанадаРоссияпосол
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:32"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу
08:29Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в Николаеве
08:19Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
08:17Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск
08:16ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо
08:10СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине
08:06Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
08:00Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД
07:51Сотрудник СБУ признал убийство украинского переговорщика Киреева - WSJ
07:40Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"
07:40"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме
07:28Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц
07:21Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании
07:10США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT
07:07Как самая бедная страна ЕС стала главным поставщиком оружия и ГСМ Украине
07:00Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
05:30"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
05:00Степанцов: России нужны комиссары от культуры
04:30Военный эксперт рассказал про привлекательность наступления на Украину с территории Белоруссии
04:00"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского
Лента новостейМолния