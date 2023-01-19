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Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД

Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД - 19.01.2023 Украина.ру

Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД Канады из-за трагедии, произошедшей ранее в Днепропетровске

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

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Он уточнил, что на встрече в министерстве не обсуждались высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что российского посла в ведомство вызвали из-за высказывания Лаврова, в котором он назвал целью антироссийской политики коллективного Запада "окончательное решение "русского вопроса", а также провел некую параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".Степанов также подчеркнул, что Канада пыталась возложить всю ответственность за произошедшее на Россию, однако посол все обвинения отверг, подчеркнув, что причиной трагедии стало размещение Украиной систем ПВО в жилых кварталах вопреки всем законам о ведении войны.Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). В результате происшествия погибли более 40 человек, сообщили власти города. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился по причине падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. 17 января Арестович признал ошибку и подал в отставку.После этого инцидента в Кремле напомнили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры Украины — только по военным целям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на заявления украинских властей, отметил, что трагедия стала следствием работы ПВО.

https://ukraina.ru/20230118/1042748589.html

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