"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье - 19.01.2023 Украина.ру
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"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье - 19.01.2023 Украина.ру
"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО, поэтому российским войскам не нужно торопиться освобождать Запорожье, необходимо сначала расчистить Донбасс, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2023-01-19T05:30
2023-01-19T05:30
новости
вс рф
украина
россия
запорожье
юрий кнутов
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что освобождение региона может начаться уже весной, но само Запорожье быстро взять не получится.Он предположил, что сейчас Варшава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные маневры с привлечением до 200 тысяч человек, "которые могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья".Сейчас ВС РФ должны по-максимуму освободить Донбасс, занять оборону, измотать противника и подготовить резервы, только потом переходить в наступление, заключил военный эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230118/1042728241.html
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Новости
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новости, вс рф, украина, россия, запорожье, юрий кнутов
Новости, ВС РФ, Украина, Россия, Запорожье, Юрий Кнутов

"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье

05:30 19.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО, поэтому российским войскам не нужно торопиться освобождать Запорожье, необходимо сначала расчистить Донбасс, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что освобождение региона может начаться уже весной, но само Запорожье быстро взять не получится.
Я бы не стал торопиться. Дело в том, что Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО. Причем угроза этого наступления будет достаточно серьезна в случае, если Польша направит свои войска на западную Украину.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он предположил, что сейчас Варшава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные маневры с привлечением до 200 тысяч человек, "которые могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья".
Сейчас ВС РФ должны по-максимуму освободить Донбасс, занять оборону, измотать противника и подготовить резервы, только потом переходить в наступление, заключил военный эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 09:07
Подготовка к большой европейской войне. В Польше предлагают мобилизовать находящихся в Европе украинцевПольский генерал заявил, что в Европе нужно не просто создавать украинские подразделения, но и мобилизовать в них украинских беженцев. Не исключено, что речь идёт об уже принятом в Киеве и Варшаве решении
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
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