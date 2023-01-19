https://ukraina.ru/20230119/1042750763.html
"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье - 19.01.2023 Украина.ру
"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО, поэтому российским войскам не нужно торопиться освобождать Запорожье, необходимо сначала расчистить Донбасс, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2023-01-19T05:30
2023-01-19T05:30
2023-01-19T05:30
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что освобождение региона может начаться уже весной, но само Запорожье быстро взять не получится.Он предположил, что сейчас Варшава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные маневры с привлечением до 200 тысяч человек, "которые могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья".Сейчас ВС РФ должны по-максимуму освободить Донбасс, занять оборону, измотать противника и подготовить резервы, только потом переходить в наступление, заключил военный эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230118/1042728241.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, украина, россия, запорожье, юрий кнутов
Новости, ВС РФ, Украина, Россия, Запорожье, Юрий Кнутов
"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО, поэтому российским войскам не нужно торопиться освобождать Запорожье, необходимо сначала расчистить Донбасс, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что освобождение региона может начаться уже весной, но само Запорожье быстро взять не получится.
Я бы не стал торопиться. Дело в том, что Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО. Причем угроза этого наступления будет достаточно серьезна в случае, если Польша направит свои войска на западную Украину.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он предположил, что сейчас Варшава создает пехотную дивизию и в марте планирует крупные маневры с привлечением до 200 тысяч человек, "которые могут зайти на западную Украину и заменить регулярные части ВСУ в качестве дополнительных сил, чтобы те выдвинулись в сторону Донбасса и Запорожья".
Сейчас ВС РФ должны по-максимуму освободить Донбасс, занять оборону, измотать противника и подготовить резервы, только потом переходить в наступление, заключил военный эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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