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Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО

Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО - 18.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО

Сухопутная армия Белоруссии по штатам мирного времени составляет порядка 45 тысяч человек. Этого недостаточно, если Минску все же придется напрямую вступить в СВО вместе с Россией. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-18T16:06

2023-01-18T16:06

2023-01-18T16:06

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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Президент Лукашенко говорил, что весь мобилизационный резерв Белоруссии составляет 500 тысяч человек. Понятно, что нет смысла в такой масштабной мобилизации. Но мобилизовать 50 тысяч было бы полезно. Потому что Минску нужно держать не только границу с Украиной, но и с Польшей, которая развертывает как минимум одну дополнительную дивизию на границе республикой, уточнил специалист.Не надо посылать белорусов биться с ВСУ в первых рядах. Но они могли бы облегчить нам выполнение боевых задач, как минимум обеспечив надежный тыл и коммуникации, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия, сво, всу, мобилизация, польша, украина