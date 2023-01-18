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Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО
Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО
Сухопутная армия Белоруссии по штатам мирного времени составляет порядка 45 тысяч человек. Этого недостаточно, если Минску все же придется напрямую вступить в СВО вместе с Россией. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-18T16:06
2023-01-18T16:06
2023-01-18T16:06
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Президент Лукашенко говорил, что весь мобилизационный резерв Белоруссии составляет 500 тысяч человек. Понятно, что нет смысла в такой масштабной мобилизации. Но мобилизовать 50 тысяч было бы полезно. Потому что Минску нужно держать не только границу с Украиной, но и с Польшей, которая развертывает как минимум одну дополнительную дивизию на границе республикой, уточнил специалист.Не надо посылать белорусов биться с ВСУ в первых рядах. Но они могли бы облегчить нам выполнение боевых задач, как минимум обеспечив надежный тыл и коммуникации, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, сво, всу, мобилизация, польша, украина
Новости, Россия, Белоруссия, СВО, ВСУ, мобилизация, Польша, Украина
Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО
Сухопутная армия Белоруссии по штатам мирного времени составляет порядка 45 тысяч человек. Этого недостаточно, если Минску все же придется напрямую вступить в СВО вместе с Россией. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Президент Лукашенко говорил, что весь мобилизационный резерв Белоруссии составляет 500 тысяч человек. Понятно, что нет смысла в такой масштабной мобилизации. Но мобилизовать 50 тысяч было бы полезно. Потому что Минску нужно держать не только границу с Украиной, но и с Польшей, которая развертывает как минимум одну дополнительную дивизию на границе республикой, уточнил специалист.
"Таким образом, Минску нужно будет мобилизовать 100 тысяч человек, чтобы обеспечить силовое прикрытие всей белорусской границы и войти с нами в качестве второго эшелона на освобожденные нами территории", - констатировал Евсеев.
Не надо посылать белорусов биться с ВСУ в первых рядах. Но они могли бы облегчить нам выполнение боевых задач, как минимум обеспечив надежный тыл и коммуникации, заключил собеседник издания.