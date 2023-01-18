https://ukraina.ru/20230118/1042751062.html
"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка
"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка - 18.01.2023 Украина.ру
"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка
Российская телеведущая Дана Борисова поехала в Таиланд, где решила отдохнуть с дочерью. По словам артистки, она ожидала безмятежного теплого отпуска, но Украина нашла ее и на другой половине Земли. Ее слова приводит МК
2023-01-18T15:47
2023-01-18T15:47
2023-01-18T15:47
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дана борисова
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"Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой. А Поля мне еще говорит: "Странно, она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?"" - рассказала телеведущая.Она добавила, что других возмущенных ее русским языком в Таиланде не нашлось, а вот тема санкций всплывала в беседах неоднократно. Например, в разговоре с подругой Борисовой из Британии."А еще в нашем отеле владельцами были французы, так я выходила утром, проводила политинформацию, разъясняла, как все есть на самом деле. Могу сказать, что, как только началась спецоперация, я сразу для себя заняла определенную позицию. Считаю, что российская власть все делает правильно, и я эту позицию не скрываю", - заявила ведущая.
https://ukraina.ru/20230117/1042697563.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, новости украины, дана борисова, ведущая, таиланд
"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка
Российская телеведущая Дана Борисова поехала в Таиланд, где решила отдохнуть с дочерью. По словам артистки, она ожидала безмятежного теплого отпуска, но Украина нашла ее и на другой половине Земли. Ее слова приводит МК
"Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой. А Поля мне еще говорит: "Странно, она же по-русски разговаривает, что же она такая недовольная?"" - рассказала телеведущая.
Она добавила, что других возмущенных ее русским языком в Таиланде не нашлось, а вот тема санкций всплывала в беседах неоднократно. Например, в разговоре с подругой Борисовой из Британии.
"А еще в нашем отеле владельцами были французы, так я выходила утром, проводила политинформацию, разъясняла, как все есть на самом деле. Могу сказать, что, как только началась спецоперация, я сразу для себя заняла определенную позицию. Считаю, что российская власть все делает правильно, и я эту позицию не скрываю", - заявила ведущая.