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Никаких переговоров: Лавров назвал "мирный план" Зеленского несуразным
Никаких переговоров: Лавров назвал "мирный план" Зеленского несуразным - 18.01.2023 Украина.ру
Никаких переговоров: Лавров назвал "мирный план" Зеленского несуразным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам 2022 года рассказал о том, готова ли Россия к переговорам с Украиной и об Украине
2023-01-18T11:56
2023-01-18T11:56
2023-01-18T11:56
новости
сергей лавров
украина
владимир зеленский
переговоры
мир
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Речи о переговорах с Владимиром Зеленским по его так называемым мирным инициативам быть не может, сказал Лавров."Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно - продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение", - напомнил министр.При этом, отметил глава российского внешнеполитического ведомства, серьезных предложений по переговорам по украинскому вопросу со стороны Запада, нет."Вся эта болтовня западная, что они-то готовы [к переговорам], а вот мы [не готовы] – все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу – мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться", - заявил Лавров.Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221216/1041876063.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, украина, владимир зеленский, переговоры, мир
Никаких переговоров: Лавров назвал "мирный план" Зеленского несуразным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам 2022 года рассказал о том, готова ли Россия к переговорам с Украиной и об Украине
Речи о переговорах с Владимиром Зеленским по его так называемым мирным инициативам быть не может, сказал Лавров.
"Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно - продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение", - напомнил министр.
При этом, отметил глава российского внешнеполитического ведомства, серьезных предложений по переговорам по украинскому вопросу со стороны Запада, нет.
"Вся эта болтовня западная, что они-то готовы [к переговорам], а вот мы [не готовы] – все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу – мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться", - заявил Лавров.
Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.