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Восемнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Киевской области

Восемнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Киевской области - 18.01.2023 Украина.ру

Восемнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Киевской области

Полиция Киевской области сообщила, что число погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей утром 18 января в Броварах, возросло до 18 человек, двое из которых дети

2023-01-18T11:37

2023-01-18T11:37

2023-01-18T11:37

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Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.Также глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что 9 человек из всех погибших находились внутри вертолета, и было это руководство МВД, летевшее в машине ГСЧС, в том числе глава ведомства Денис Монастырский.Одной из версий случившегося, как пишут местные СМИ, являются погодные условия, а именно густой туман. Других подробностей пока не сообщается.

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новости украины, новости, киевская область, бровары, вертолеты, крушение, погибшие, мвд