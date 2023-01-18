Восемнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Киевской области
Полиция Киевской области сообщила, что число погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей утром 18 января в Броварах, возросло до 18 человек, двое из которых дети
Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Также глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что 9 человек из всех погибших находились внутри вертолета, и было это руководство МВД, летевшее в машине ГСЧС, в том числе глава ведомства Денис Монастырский.
Одной из версий случившегося, как пишут местные СМИ, являются погодные условия, а именно густой туман. Других подробностей пока не сообщается.
10:56Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в БроварахУтром 18 января в городе Бровары Киевской области в жилом районе упал вертолет, задев жилой дом и детский сад. По предварительным данным, опубликованным местной полицией, 5 человек пострадало. Однако до сих пор власти молчат о том, чья была машина и что она делала в городе. Свою версию изданию Украина.ру изложил журналист, политолог Василий Стоякин