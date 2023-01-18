https://ukraina.ru/20230118/1042718298.html

В Киеве ждут окружения группировки ВСУ и ищут чужих среди своих. Украинские эксперты в поисках выхода

В Киеве ждут окружения группировки ВСУ и ищут чужих среди своих. Украинские эксперты в поисках выхода - 18.01.2023 Украина.ру

В Киеве ждут окружения группировки ВСУ и ищут чужих среди своих. Украинские эксперты в поисках выхода

В украинском обществе – точнее, в той его части, которая до сих пор считает безопасным для себя высказываться публично - раздор и шатания.

2023-01-18T06:53

2023-01-18T06:53

2023-01-18T07:13

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События на линии соприкосновения и их оценка теми или иными спикерами вызывают горячие внутренние споры, доходящие до требований оргвыводов и спецпроверки тех или иных фигур.Дошло до того, что ряд депутатов Верховной Рады требуют от СБУ проверить не кого-нибудь, а сказавшего "не то" в эфире советника Офиса президента Алексея Арестовича – не шпион ли?Ищут в Киеве не только врагов, но и новых потенциальных союзников. Так, некоторые политологи видят перспективы нового политического союза в Европе - "Украина-Польша-Литва-Британия". Основания иной раз выдвигают довольно интересные. Так, в ходе дискуссии на эту тему, состоявшейся в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", политолог Константин Матвиенко отметил, что "хребтом этого союза, безусловно, должны стать Украина и Польша".Почему? Эксперт напомнил, что из-за конфликта множество граждан Украины оказались в Польше и "уже стали частью не только современной польской экономики, но и социокультурных процессов, социальных процессов – соответственно, мы с ними выглядим как в значительной мере, общий рынок, прежде всего, общий рынок труда".Отметим, что, конечно, это такой "общий рынок труда", в котором бежавшие в Польшу украинцы – а их миллионы - играют роль безропотной рабочей силы.Что касается польских "работников" на Украине, то пока приходится говорить лишь о польских военных, которые под видом "добровольцев" уже принимают участие в боевых действиях. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Владимир Ераносян. По его мнению, возможно открытое появление уже не "добровольцев", но польских войск на территории Украины, поскольку "Польша идет на то, чтобы осуществить мечту по поводу Восточных Кресов и закрепиться как доминирующая сила в Восточной Европе в противовес Германии".Ряд экспертов указывают, что ситуация для ВСУ сложная, без западной помощи они могут не удержать фронт. Соледар пал, но официальный Киев продолжает вести борьбу за город хотя бы на информационном поле. В Минобороны Украины даже пригрозили уголовным преследованиям военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара. Впрочем, попытка искать "врагов" в рядах ВСУ опасно для самой украинской верхушки, отметил в эфире канала "Мрiя" блогер и ведущий Тамир Шейх.Но это вряд ли поможет, ведь военнослужащие прекрасно знают о том, что происходит на линии соприкосновения, понимают, что за Соледаром последует Бахмут (Артемовск).Экс-замсекретаря СНБО, генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос прямо заявил, что если ВСУ потеряют Бахмут, то может быть создан плацдарм для дальнейшего развития наступления российской армии на Славянском и Запорожском направлениях, также возможен обход россиянами Харькова, и все это создаст предпосылки для окружения украинской группировки.Украинский политолог Вадим Карасев тоже призывает не исключать вероятность наступления ВС РФ сразу по многим направлениям. Он отметил в своем видеоблоге, что Украина готовится к этому, в частности, известно, что сейчас роют противотанковые рвы в Ровенской и в Волынской областях. При этом политолог констатировал, что у Украины нет собственных сил для того, чтобы воевать долго, для того, чтобы вести войну несколько лет. Потери огромны, и все "иллюзии развеиваются на поле боя", сказал Карасев. По его мнению, военное решение вопроса можно будет искать до лета, в дальнейшем - возникнет вопрос ресурсов. В общем, "затягивать войну для Украины – непозволительно".Тем временем, поиск "врагов" внутри Украины набирает обороты. Упомянутый уже советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал во вторник, 17 января, заявление об отставке, обнародовав в соцсети соответствующее фото. Признал, что будто бы совершил "принципиальную ошибку", потому и уходит. Ошибка, видимо, в том, что 14 января он рассказал, что трагедию с разрушением дома в Днепре (Днепропетровске) спровоцировала работа украинской ПВО.Это заявление Арестовича вызвало чрезвычайно нервную реакцию в среде украинских национал-радикалов. Депутаты Верховной Рады начали собирать подписи под требованием уволить советника ОП, ряд спикеров даже стали задаваться вопросом, не является ли он российским агентом. После этого Арестович извинился, сослался на переутомление, затем отозвал свои извинения, потом извинился снова.В своем видеоблоге Арестович заявил, что в этой поднявшейся волне критики сам он видит согласованную работу ботоферм украинской оппозиции (партия Порошенко) и россиян. По его мнению, ряд последовательных событий (и в этой цепи - критика в его адрес) говорит о том, что Россия готовится к нанесению удара, стараясь предварительно "расшатать общество, ударить его, используя ненависть и используя традиционную украинскую священную рану, связанную с тем, что в партизанском отряде обязательно должен быть предатель".Арестович напомнил, что депутаты от "Европейской солидарности" собирают подписи под заявлением о его увольнении и за проверку его СБУ, чтобы выяснить, не является ли он российским шпионом. Арестович это прокомментировал так: "Хочу вам заметить, что меня СБУ проверяло чаще, чем некоторые депутаты брились в своей жизни".По мнению Арестовича, волна критики в его адрес является "вольной или невольной операцией совместно с россиянами", и направлена эта операция на то, чтобы "породить ненависть, разброд в нашем обществе накануне крупной российской операции". По словам подавшего в отставку советника ОП, эта операция, это новое наступление произойдет в течение ближайших месяцев.Арестович предложил "брать на карандаш" всех политиков, кто отметился в кампании против него. Но заявил, что сам он не будет атаковать своих критиков, ибо раскол, по его словам, неизбежно приведет к поражению – "мы вместе утонем, если будем и дальше так себя вести".

https://ukraina.ru/20230113/1042610437.html

https://ukraina.ru/20230112/1042536576.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, эксперты, сбу, шпионы, украина, политика