Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу - 18.01.2023 Украина.ру
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Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу
Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу - 18.01.2023 Украина.ру
Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу
Взятие российскими войсками Соледара является ключом для выполнения одной из задач СВО – преодоления системы укреплений, которые киевский режим возводил в Донбассе начиная с 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-01-18T04:15
2023-01-18T04:15
новости
спецоперация
соледар
артёмовск (бахмут)
донбасс
всу
вс рф
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Взятие Соледара позволит ускорить освобождение Артёмовска (Бахмута), являющегося очень важным узлом "дуги", поскольку через него развозились боеприпасы для ВСУ на всём её протяжении, объяснил Борзенко.МО РФ объявило об освобождении Соледара 13 января. В настоящее время российские войска продолжают наступление в северо-западном и юго-западном направлениях. 16 января был установлен контроль над находящимся к северо-западу от города посёлком Соль. К юго-западу от Соледара находятся северные окраины Артёмовска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230113/1042599210.html
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новости, спецоперация, соледар, артёмовск (бахмут), донбасс, всу, вс рф
Новости, Спецоперация, Соледар, Артёмовск (Бахмут), Донбасс, ВСУ, ВС РФ

Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу

04:15 18.01.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденном Соледаре
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденном Соледаре - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
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Взятие российскими войсками Соледара является ключом для выполнения одной из задач СВО – преодоления системы укреплений, которые киевский режим возводил в Донбассе начиная с 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Взятие Соледара позволит ускорить освобождение Артёмовска (Бахмута), являющегося очень важным узлом "дуги", поскольку через него развозились боеприпасы для ВСУ на всём её протяжении, объяснил Борзенко.

Мы выходим на оперативный простор и, если смотреть на карту, заходим в тыл [ВСУ] с целью уничтожить Донбасскую дугу. Это то, к чему мы стремились все месяцы СВО – пытались "вскрыть" эту дугу как консервную банку. И вот сейчас нашли путь – вскрыли её с обратной стороны

Алексей Борзенко
Алексей Борзенко
Военный журналист, зам. главного редактора еженедельника "Литературная Россия"
МО РФ объявило об освобождении Соледара 13 января. В настоящее время российские войска продолжают наступление в северо-западном и юго-западном направлениях. 16 января был установлен контроль над находящимся к северо-западу от города посёлком Соль. К юго-западу от Соледара находятся северные окраины Артёмовска.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 10:10
Белый дом заявил, что взятие Россией Соледара и Артёмовска не даст стратегического преимуществаКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вечером 12 января отказался признать успехи российских сил по установлению контроля над Соледаром и наступлению на Артемовск (Бахмут)
 
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