https://ukraina.ru/20230118/1042698478.html

Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу

Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу - 18.01.2023 Украина.ру

Военный журналист Борзенко: в Соледаре России удалось вскрыть Донбасскую дугу

Взятие российскими войсками Соледара является ключом для выполнения одной из задач СВО – преодоления системы укреплений, которые киевский режим возводил в Донбассе начиная с 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-01-18T04:15

2023-01-18T04:15

2023-01-18T04:15

новости

спецоперация

соледар

артёмовск (бахмут)

донбасс

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042661596_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_33fdf1f863d2d0a44cf53aa396205534.jpg

Взятие Соледара позволит ускорить освобождение Артёмовска (Бахмута), являющегося очень важным узлом "дуги", поскольку через него развозились боеприпасы для ВСУ на всём её протяжении, объяснил Борзенко.МО РФ объявило об освобождении Соледара 13 января. В настоящее время российские войска продолжают наступление в северо-западном и юго-западном направлениях. 16 января был установлен контроль над находящимся к северо-западу от города посёлком Соль. К юго-западу от Соледара находятся северные окраины Артёмовска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230113/1042599210.html

соледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, соледар, артёмовск (бахмут), донбасс, всу, вс рф