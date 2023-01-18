Намёк Польше и Литве: Ищенко прокомментировал назначение Герасимова командующим СВО
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
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Назначение начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск на Украине сигнализирует о решительных намерениях России в случае блокады Калининградской области со стороны Польши и Литвы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
11 января 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим Объединённой группировкой войск. Прежний командующий, Сергей Суровикин, находившийся на этой должности с 8 октября 2022 года, стал одним из заместителей Герасимова. Двумя другими заместителями стали генерал армии Олег Салюков и генерал-полковник Алексей Ким.
По мнению Ищенко, назначение Герасимова призвано показать решительный настрой РФ.
Как сейчас намекнуть полякам и литовцам, что если что – будем воевать? Вот пожалуйста, берем Герасимова, … назначаем руководителем СВО. Сразу же заместителем к нему, помимо Суровикина, назначаем заместителя начальника Генштаба и главкома сухопутных войск - и говорим, все это происходит потому, что сфера СВО может быть резко расширена. А куда может быть резко расширена? Точно не до Камчатки и не на Кавказ
Политолог утверждает, что под возможным "расширением СВО" имеется в виду западное направление – Польша и Прибалтика.
Калининградская область не имеет границ с другими субъектами Российской Федерации, и граничит с Польшей и Литвой. От территории Белоруссии её отделяют примерно сто километров так называемого "сувалкского коридора", расположенного в районе польско-литовской границы.
После начала военной спецоперации РФ на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций ЕС губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял о её готовности к любым сценариям, в том числе к существованию в режиме "энергетического острова". Позже, в августе прошлого года, он же заявил, что правительство региона обсуждает с Минтрансом РФ различные варианты на случай полной остановки литовского транзита, в том числе полное переключение снабжения области по морю.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
13 июля 2022, 21:00Своеобразно. Суздальцев о том, почему РФ не может наказать Литву за блокаду КалининградаГубернатор Калининградской области в ответ на блокаду Литвы предлагал полностью закрыть транзит любых товаров в Россию из стран Прибалтики. Но это своеобразно, потому что Латвия и Эстония российскому транзиту никак не вредили. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру