https://ukraina.ru/20230117/1042704902.html

Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки

Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки - 17.01.2023 Украина.ру

Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки

Изменить ситуацию вокруг Украины мешает не киевский режим, а его кукловод. Такое заявление 17 января сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его цитирует "RT на русском"

2023-01-17T12:27

2023-01-17T12:27

2023-01-17T12:27

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"Поможем", "Мы ее можем сдвинуть ракетами", "Поэтому России надо самой сдвигать ситуацию с мертвой точки военными успехами, победами на бывшей Украине", "А мы зачем-то этого ждем от них, очевидно же, что выход из этой ситуации только один, один единственный", "А нам нужно их позволение?", - отреагировали на известие пользователи.Кроме того, глава СВР подтвердил, что в телефонных переговорах с главами европейских спецслужб обсуждается украинская тематика, а также допустил, что возможна его новая с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.России ни в коем случае не следует идти на невыгодные договорённости по поводу специальной операции на Украине, на которые надеется Вашингтон, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Россия должна продолжать оказывать давление на киевские власти, заявил он. Экономику нужно перевести на военные рельсы, подключить общество к "идеологической, духовной, экономической мобилизации", а также объявить "абсолютно чётко, недвусмысленно" конечную цель военных действий.

https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html

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новости, новости украины, нарышкин, киевский режим, разведка, цру