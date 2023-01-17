https://ukraina.ru/20230117/1042704902.html
Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки
Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки - 17.01.2023 Украина.ру
Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки
Изменить ситуацию вокруг Украины мешает не киевский режим, а его кукловод. Такое заявление 17 января сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его цитирует "RT на русском"
2023-01-17T12:27
2023-01-17T12:27
2023-01-17T12:27
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новости украины
нарышкин
киевский режим
разведка
цру
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"Поможем", "Мы ее можем сдвинуть ракетами", "Поэтому России надо самой сдвигать ситуацию с мертвой точки военными успехами, победами на бывшей Украине", "А мы зачем-то этого ждем от них, очевидно же, что выход из этой ситуации только один, один единственный", "А нам нужно их позволение?", - отреагировали на известие пользователи.Кроме того, глава СВР подтвердил, что в телефонных переговорах с главами европейских спецслужб обсуждается украинская тематика, а также допустил, что возможна его новая с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.России ни в коем случае не следует идти на невыгодные договорённости по поводу специальной операции на Украине, на которые надеется Вашингтон, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Россия должна продолжать оказывать давление на киевские власти, заявил он. Экономику нужно перевести на военные рельсы, подключить общество к "идеологической, духовной, экономической мобилизации", а также объявить "абсолютно чётко, недвусмысленно" конечную цель военных действий.
https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, нарышкин, киевский режим, разведка, цру
Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки
Изменить ситуацию вокруг Украины мешает не киевский режим, а его кукловод. Такое заявление 17 января сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его цитирует "RT на русском"
"Заокеанские хозяева киевского режима не позволяют сдвинуть ситуацию вокруг Украины с мертвой точки", - сказал Нарышкин.
"Поможем", "Мы ее можем сдвинуть ракетами", "Поэтому России надо самой сдвигать ситуацию с мертвой точки военными успехами, победами на бывшей Украине", "А мы зачем-то этого ждем от них, очевидно же, что выход из этой ситуации только один, один единственный", "А нам нужно их позволение?", - отреагировали на известие пользователи.
Кроме того, глава СВР подтвердил, что в телефонных переговорах с главами европейских спецслужб обсуждается украинская тематика, а также допустил, что возможна его новая с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.
России ни в коем случае не следует идти на невыгодные договорённости по поводу специальной операции на Украине, на которые надеется Вашингтон, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков.
Россия должна продолжать оказывать давление на киевские власти, заявил он. Экономику нужно перевести на военные рельсы, подключить общество к "идеологической, духовной, экономической мобилизации", а также объявить "абсолютно чётко, недвусмысленно" конечную цель военных действий.