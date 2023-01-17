Арестович показал заявление об отставке - 17.01.2023 Украина.ру
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Арестович показал заявление об отставке
Арестович показал заявление об отставке - 17.01.2023 Украина.ру
Арестович показал заявление об отставке
Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович 17 января в своих соцсетях разместил фотографию заявления об отставке
2023-01-17T12:08
2023-01-17T12:09
новости
алексей арестович
отставка
офис президента
украина
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"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - прокомментировал фото Арестович на русском языке. Заявление датировано 17 января и адресовано главе Офиса президента Андрею Ермаку. В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО. Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение. Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, алексей арестович, отставка, офис президента, украина
Новости, Алексей Арестович, отставка, Офис президента, Украина

Арестович показал заявление об отставке

12:08 17.01.2023 (обновлено: 12:09 17.01.2023)
 
© скриншот видео " Громадсько-політична газета "Життя і слово""Алексей Арестович
Алексей Арестович
© скриншот видео " Громадсько-політична газета "Життя і слово""
Читать в
Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович 17 января в своих соцсетях разместил фотографию заявления об отставке
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - прокомментировал фото Арестович на русском языке.
Заявление датировано 17 января и адресовано главе Офиса президента Андрею Ермаку.
В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО.
Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.
Армен Гаспарян интервью
15 января, 19:32
Армен Гаспарян о Геббельсе, Арестовиче и об итогах неделиЕсли человек получает информацию только из медиасферы, то после этого надо самому идти и сдаваться психиатру — от того, что творится в медиа, считает писатель, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.
 
НовостиАлексей АрестовичотставкаОфис президентаУкраина
 
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