https://ukraina.ru/20230117/1042703689.html

Арестович показал заявление об отставке

Арестович показал заявление об отставке - 17.01.2023 Украина.ру

Арестович показал заявление об отставке

Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович 17 января в своих соцсетях разместил фотографию заявления об отставке

2023-01-17T12:08

2023-01-17T12:08

2023-01-17T12:09

новости

алексей арестович

отставка

офис президента

украина

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"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - прокомментировал фото Арестович на русском языке. Заявление датировано 17 января и адресовано главе Офиса президента Андрею Ермаку. В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО. Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение. Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.

https://ukraina.ru/20230115/1042645280.html

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новости, алексей арестович, отставка, офис президента, украина