https://ukraina.ru/20230117/1042703689.html
Арестович показал заявление об отставке
Арестович показал заявление об отставке - 17.01.2023 Украина.ру
Арестович показал заявление об отставке
Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович 17 января в своих соцсетях разместил фотографию заявления об отставке
2023-01-17T12:08
2023-01-17T12:08
2023-01-17T12:09
новости
алексей арестович
отставка
офис президента
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/68/1033686822_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_ad7de0eae49905ad1cd0ac407163697d.jpg.webp
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - прокомментировал фото Арестович на русском языке. Заявление датировано 17 января и адресовано главе Офиса президента Андрею Ермаку. В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО. Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение. Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.
https://ukraina.ru/20230115/1042645280.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/68/1033686822_317:0:1705:1041_1920x0_80_0_0_a80a4a98f20af27e0435d1719df08a54.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей арестович, отставка, офис президента, украина
Новости, Алексей Арестович, отставка, Офис президента, Украина
Арестович показал заявление об отставке
12:08 17.01.2023 (обновлено: 12:09 17.01.2023)
Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович 17 января в своих соцсетях разместил фотографию заявления об отставке
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - прокомментировал фото Арестович на русском языке.
Заявление датировано 17 января и адресовано главе Офиса президента Андрею Ермаку.
В минувшую субботу, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровск) в тот же день стало следствием попадания в здание украинской ракеты ПВО.
Эти слова советника ОП вызвали скандал, в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Алексей Арестович - на редкость откровенный преступник, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил надежду, что на будущем судебном процессе Арестович расскажет много интересного.