https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html
Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки
Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки - 17.01.2023 Украина.ру
Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки
Врио главы ДНР Денис Пушилин 17 января заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населенный пункт вместе с Артемовском (Бахмутом) в скором будущем перейдет под контроль РФ. Его слова прозвучали в эфире "Россия 24"
2023-01-17T10:47
2023-01-17T10:47
2023-01-17T10:48
новости
денис пушилин
днр
артемовск
марьинка
соледар
спецоперация
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По словам Пушилина, скоро Марьинка перейдет под контроль российской армии. "Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт", - сказал он.Освобождение Артемовска, добавил Пушилин, позволило перерезать сообщение между этим городом и контролируемом Киевом Северском, отрезав украинскую группировку от снабжения.Кроме того, врио главы ДНР сообщил о взятии железнодорожной станции "Соль" в черте Соледара, утром ранее Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные якобы удерживают этот объект и отбивают атаки противника. Еще раньше в сети появилось фото бойцов группы "Вагнера" на территории станции.ВСУ оставили Соледар, потому что у киевского режима сложилась критическая ситуация с резервами, и если фронт обрушится на одном из опасных участков, стабилизировать его будет сложно, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
https://ukraina.ru/20230116/1042678506.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, днр, артемовск, марьинка, соледар, спецоперация
Новости, Денис Пушилин, ДНР, Артемовск, Марьинка, Соледар, Спецоперация
Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки
10:47 17.01.2023 (обновлено: 10:48 17.01.2023)
Врио главы ДНР Денис Пушилин 17 января заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населенный пункт вместе с Артемовском (Бахмутом) в скором будущем перейдет под контроль РФ. Его слова прозвучали в эфире "Россия 24"
По словам Пушилина, скоро Марьинка перейдет под контроль российской армии.
"Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт", - сказал он.
Освобождение Артемовска, добавил Пушилин, позволило перерезать сообщение между этим городом и контролируемом Киевом Северском, отрезав украинскую группировку от снабжения.
Кроме того, врио главы ДНР сообщил о взятии железнодорожной станции "Соль" в черте Соледара, утром ранее Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные якобы удерживают этот объект и отбивают атаки противника. Еще раньше в сети появилось фото бойцов группы "Вагнера" на территории станции.
ВСУ оставили Соледар, потому что у киевского режима сложилась критическая ситуация с резервами, и если фронт обрушится на одном из опасных участков, стабилизировать его будет сложно, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.