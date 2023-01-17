https://ukraina.ru/20230117/1042698978.html

Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки

Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки - 17.01.2023 Украина.ру

Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки

Врио главы ДНР Денис Пушилин 17 января заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населенный пункт вместе с Артемовском (Бахмутом) в скором будущем перейдет под контроль РФ. Его слова прозвучали в эфире "Россия 24"

2023-01-17T10:47

2023-01-17T10:47

2023-01-17T10:48

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денис пушилин

днр

артемовск

марьинка

соледар

спецоперация

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По словам Пушилина, скоро Марьинка перейдет под контроль российской армии. "Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт", - сказал он.Освобождение Артемовска, добавил Пушилин, позволило перерезать сообщение между этим городом и контролируемом Киевом Северском, отрезав украинскую группировку от снабжения.Кроме того, врио главы ДНР сообщил о взятии железнодорожной станции "Соль" в черте Соледара, утром ранее Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные якобы удерживают этот объект и отбивают атаки противника. Еще раньше в сети появилось фото бойцов группы "Вагнера" на территории станции.ВСУ оставили Соледар, потому что у киевского режима сложилась критическая ситуация с резервами, и если фронт обрушится на одном из опасных участков, стабилизировать его будет сложно, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.

https://ukraina.ru/20230116/1042678506.html

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новости, денис пушилин, днр, артемовск, марьинка, соледар, спецоперация