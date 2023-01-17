https://ukraina.ru/20230117/1042692183.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 17.01.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Увеличив спрос на сжиженный природный газ, ЕС дестабилизировал рынок, спровоцировал рост цен и снизил энергетическую безопасность в глобальном масштабе, затрудняя доступ к газу для развивающихся стран.

2023-01-17T08:37

2023-01-17T08:37

2023-01-17T08:38

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Доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли выросли в 2022-м на 28%, или на 2,5 триллиона рублейНесмотря на санкционные ограничения, внешние вызовы и действия недружественных стран, по итогам 2022 года в российской электроэнергетике, нефтяной и угольной отраслях отмечен рост показателей. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак доложил 16 января на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.Говоря об электроэнергетике, вице-премьер РФ отметил, что по итогам 2022 года суммарная установленная мощность электростанций в России составила 253,5 ГВт, при этом доля низкоуглеродных источников энергии выросла до 34,2%. Было введено 1,6 тыс. МВт новых мощностей, более 1/4 из которых – возобновляемые источники энергии (ВИЭ), построенные в рамках инициативы социально-экономического развития "Чистая энергетика".Производство электроэнергии в РФ за 2022 год выросло на 0,7%, при этом производство из ВИЭ – солнца, ветра – выросло на 38%. Рост потребления электроэнергии составил 1,5%, основной прирост потребления зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности. За минувший год в стране было присоединено 423 тысячи новых потребителей, в том числе около 390 тысяч домовладений и 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а также введено 34 тысяч км линий электропередачи.Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти в России по итогам 2022 года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 млн т – или на 2% – больше, чем в 2021-м, а экспорт вырос на 7%, отметил Александр Новак.Он подчеркнул, что доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей.По производству автомобильного бензина и дизельного топлива отмечается рост производства на 4,3% и на 6% соответственно, была продолжена модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и реализация ключевых проектов в нефтегазохимии. При этом по поручению правительства РФ по контролю за ценами на нефтепродукты, в постоянном режиме проводился мониторинг рисков и принимались меры. По итогам минувшего года рост цен в рознице – значительно ниже уровня инфляции: бензин подорожало всего на 0,7%, дизельное топливо – около 10%.Делая прогноз на 2023 год, Александр Новак допустил снижение добычи нефти в России до 490-500 млн т/год нефти, отметив, что на этот прогноз влияет множество много неопределенностей, связанных с работой на внешних рынках. Ранее вице-премьер РФ в числе основных рисков для российской нефтяной отрасли назвал дисконты на российскую нефть, резко выросшие после вступления в силу эмбарго ЕС и потолка цен на поставляемую морем российскую нефть.Высокий дисконт, по мнению Александра Новака, сложился в результате резкого роста стоимости фрахта в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций. Ожидается, что эта ситуация будет носить временный характер, и дисконт должен со временем уменьшиться, как это происходило в 2022 г., когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а затем начал постепенно падать, и уменьшился в два раза по мере выстраивания логистических цепочек.В газовой отрасли России стабильно обеспечивался внутренний рынок – предприятия энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, а также граждане, на внутренний рынок было поставлено 484 миллиардов кубометров газа, отметил Александр Новак. "Важнейшей задачей" он назвал газификацию регионов России в рамках исполнения поручения президента. "Было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тысяч домовладений, что в 2,5 раза больше уровня предыдущих лет. Общий уровень газификации к концу года достиг 73%", – отчитался вице-премьер.В результате санкционных ограничений и диверсий на магистральных газопроводах системы "Северный поток" был снижен экспорт трубопроводного газа, при этом обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 8%, который достиг 46 млрд м3/год. Также были увеличены поставки газа по газопроводу "Сила Сибири – 1" в Китай, объем поставок составил рекордные 15,5 млрд м3 газа.Хотя конкретные объемы добычи газа и экспорта трубопроводного газа вице-премьер не назвал, но по ранее озвученным цифрам, в 2022 году добыча газа в России снизилась на 12%, до 671 миллиардов кубометров. При этом добыча газа "Газпрома", по собственным данным компании, сократилась более ощутимо – на 19,8%, до 412,6 миллиардов кубометров. Поставки газа в дальнее зарубежье при этом упали на 45,5%, до 100,9 млрд м3.В угольной отрасли, несмотря на эмбарго ЕС, которое вступило в силу в августе 2022 года, отечественные угольные компании обеспечили прирост добычи к уровню 2021 г. на 0,3%. Объем добычи составил 442 миллиона тонн, это фактически рекордный уровень, равный показателю 2020 года. При этом Александр Новак отметил, что поставки на экспорт незначительно снизились (на 7,6%), а поставки на внутренний рынок выросли на 6,8%. С учетом новых корректировок, объем экспорта угля в 2022 году можно оценить 198,1 млн т."Подводя итог, хотел бы еще раз отметить, что топливно-энергетический комплекс в прошедшем году, несмотря на все трудности, продемонстрировал стабильную работу, устойчивость к внешним вызовам, способность обеспечить энергобезопасность нашей страны и реализацию экспортного потенциала, в том числе для формирования значительной части бюджета РФ", – резюмировал Александр Новак.Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газаПо итогам 2022 года Европейский Союз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Китай, Японию и Южную Корею. Это следует из обнародованных данных агентства Refinitiv, сообщила на минувшей неделе британская газета The Financial Times.ЕС в 2022 году увеличил закупки СПГ на 58% по сравнению с 2021-м, до 101 миллиона тонн – что эквивалентно 137 миллиардов кубометров газа в обычном состоянии. На втором месте по закупкам СПГ в 2022 году оказалась Япония (73 млн т), Китай опустился на третье место (64,5 млн т), а четвёртой стала Южная Корея (47 млн т). В итоге в мировом импорте СПГ ЕС занял долю 24%, Япония – 17%, Китай – 15%, Южная Корея – 11%.Страны Европы в 2022 году резко увеличили импорт СПГ, замещая выпадающие объемы поставок российского трубопроводного газа после остановки и последующего повреждения магистрального газопровода "Северный поток – 1", а также ограничений на поставки по газопроводу "Ямал – Европа" и газотранспортной системе Украины. В целом импорт СПГ в Европу в минувшем году был близок к объемам поставок газа из России в 2021-м (около 140 млрд кубометров).При этом в 2022 году российские поставки трубопроводного газа в ЕС сократились более чем в два раза, до 60 млрд кубометров, при том, что в первом полугодии "Северный поток – 1" большую часть времени работал в нормальном режиме. По данным европейского центра Bruegel, доля СПГ в потреблении Европы выросла в 1,75 раза – с 20% до 35%, а доля российского газа, наоборот, уменьшилась почти в 3 раза – с 40 до 15%.Возможности для замещения российского трубопроводного газа поставками СПГ для ЕС расширило снижение спроса в Китае из-за коронавирусных ограничений. Ведь до 2022 года Китай последовательно увеличивал закупки СПГ, и в 2021-м стал его крупнейшим покупателем в мире, опередив Японию.Но в минувшем году Китай сократил импорт СПГ на 22,5% и, более того, начал реэкспортировать часть объемов СПГ в ЕС, который стал премиальным рынком.По информации местных СМИ, в первом полугодии 2022-го компания Sinopec продала 45 партий СПГ, или около 3,15 млн т, а, по данным издания Nikkei Asia, за этот период китайские компании направили в ЕС более 4 млн т СПГ.Также европейские покупатели перехватывали все доступные объемы СПГ, затрудняя тем самым доступ к нему для развивающихся стран, как Пакистан, Бангладеш и Таиланд, которые были вынуждены конкурировать за поставки с Германией и другими европейскими странами, чьи экономики в несколько раз больше. "Газпром" ранее упрекал ЕС в том, что, увеличив спрос на СПГ, он дестабилизировал рынок, спровоцировал рост цен и снизил энергетическую безопасность в глобальном масштабе.Относительно мягкая зима, продолжающиеся поставки СПГ, высокий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и стабильная работа ветряных электростанций обеспечивают для ЕС возможность безболезненного прохождения отопительного сезона 2022/2023 годов в случае отсутствия погодных аномалий. Однако период заполнения ПХГ к отопительному сезону 2023/2024 будет сложным, о чем уже предупреждало Международное энергетическое агентство (МЭА).Поставки российского трубопроводного газа в 2023 -м будут ниже показателей 2022 года, а новые объемы СПГ на рынке ожидаются не раньше 2026-го. При этом ещё в середине октября минувшего года, по сообщению Bloomberg, Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила импортерам газа прекратить экспорт в Европу и другие страны, для того чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке в предстоящий отопительный сезон. А сейчас Китай выходит из коронавирусных ограничений, что может способствовать восстановлению спроса на СПГ с его стороны до уровня 2021 гожа (79 млн т, или 107 млрд кубометров).В декабре 2022 года МЭА предупредило, что если поставки российского трубопроводного газа упадут до ноля, а импорт СПГ Китаем восстановится, то в 2023 гожу ЕС может столкнуться с дефицитом в 27 млрд кубометров газа, с учетом эффекта от уже принятых Брюсселем мер. А если эти меры не сработают, то разрыв между спросом и предложением может составить 57 миллиардов кубометров.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, россия, ес, украина, энергетика