https://ukraina.ru/20230116/1042663897.html
"За императрицу ответите": Вассерман о судьбе тех, кто не чтит историю. Видео
"За императрицу ответите": Вассерман о судьбе тех, кто не чтит историю. Видео - 16.01.2023 Украина.ру
"За императрицу ответите": Вассерман о судьбе тех, кто не чтит историю. Видео
Публицист, Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман рассказал об истории "Люблинского треугольника", позиции в отношении памятника Екатерине Великой в... Украина.ру, 16.01.2023
2023-01-16T12:01
2023-01-16T12:01
2023-01-16T12:01
видео
анатолий вассерман
россия
украина
сво
польша
белоруссия
киев
одесса
екатерина ii
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Публицист, Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман рассказал об истории "Люблинского треугольника", позиции в отношении памятника Екатерине Великой в Одессе и возможном ответе Украины за Соледар, а также прокомментировал увеличение призывного возраста в России: 00:40 - Встреча "Люблинского треугольника", пример Белоруссии; 6:19 – Памятник Екатерине II в Одессе и его судьба; 9:19 – Медийный эффект от потери Соледара; 11:57 – Увеличение призывного возраста в России; 16:02 – Информирование СВО; Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, анатолий вассерман, россия, украина, сво, польша, белоруссия, киев, одесса, екатерина ii, памятник, литва, видео
Видео, Анатолий Вассерман, Россия, Украина, СВО, Польша, Белоруссия, Киев, Одесса, Екатерина II, памятник, Литва
Публицист, Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман рассказал об истории "Люблинского треугольника", позиции в отношении памятника Екатерине Великой в Одессе и возможном ответе Украины за Соледар, а также прокомментировал увеличение призывного возраста в России:
00:40 - Встреча "Люблинского треугольника", пример Белоруссии;
6:19 – Памятник Екатерине II в Одессе и его судьба;
9:19 – Медийный эффект от потери Соледара;
11:57 – Увеличение призывного возраста в России;
16:02 – Информирование СВО;
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.