https://ukraina.ru/20230116/1042663897.html

"За императрицу ответите": Вассерман о судьбе тех, кто не чтит историю. Видео

"За императрицу ответите": Вассерман о судьбе тех, кто не чтит историю. Видео - 16.01.2023 Украина.ру

"За императрицу ответите": Вассерман о судьбе тех, кто не чтит историю. Видео

Публицист, Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман рассказал об истории "Люблинского треугольника", позиции в отношении памятника Екатерине Великой в... Украина.ру, 16.01.2023

2023-01-16T12:01

2023-01-16T12:01

2023-01-16T12:01

видео

анатолий вассерман

россия

украина

сво

польша

белоруссия

киев

одесса

екатерина ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042663470_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c717a2290e866c158e73981ecca0917.jpg.webp

Публицист, Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман рассказал об истории "Люблинского треугольника", позиции в отношении памятника Екатерине Великой в Одессе и возможном ответе Украины за Соледар, а также прокомментировал увеличение призывного возраста в России: 00:40 - Встреча "Люблинского треугольника", пример Белоруссии; 6:19 – Памятник Екатерине II в Одессе и его судьба; 9:19 – Медийный эффект от потери Соледара; 11:57 – Увеличение призывного возраста в России; 16:02 – Информирование СВО; Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, анатолий вассерман, россия, украина, сво, польша, белоруссия, киев, одесса, екатерина ii, памятник, литва, видео