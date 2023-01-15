https://ukraina.ru/20230115/1042492411.html

"Вокруг Булгакова": Иешуа – что это за имя?

"Вокруг Булгакова": Иешуа – что это за имя? - 15.01.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Иешуа – что это за имя?

Прочтение романа "Мастер и Маргарита" современным читателем даёт эффект, который сам Булгаков вряд ли предвидел. Человек читает про суд Пилата и сталкивается с каким-то Иешуа Га-Ноцри… Кто это? Ну конечно Иисус из Назарета. Но почему писатель зашифровал его имя? Наверное, что-то хотел скрыть…

2023-01-15T08:11

2023-01-15T08:11

2023-01-15T08:11

"вокруг булгакова"

василий стоякин

эксклюзив

михаил булгаков

мастер и маргарита

иисус христос

роман

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Как нам кажется, такие мысли возникают у почти каждого читателя романа, но, что интересно, не возникают у булгаковедов (хотя далеко не все из них отождествляют Иешуа и с Иисусом). Между тем, у самого Михаила Афанасьевича никаких специальных планов мистифицировать читателя именно именем скорее всего не было. В булгаковские времена выходила и художественная (в 1922 году появилась пьеса Сергея Чевкина "Иешуа Ганоцри. Беспристрастное открытие истины") и научная (впервые изданная на русском языке ещё в 1887 году книга Фредерика Фаррара "Жизнь Иисуса Христа") литература, где Иисус назывался именно Иешуа. Если бы роман был опубликован тогда, когда написан, такого эффекта скорее всего не было бы. Массовый читатель того времени должен был бы быть морально готов к подобному словоприменению.Никакого особенного секрета в возникновении этого имени нет. Известно, что Иисус – эллинизированная форма арамейского имени Иешуа, буквально означающего "Господь – спасение". Только и всего. Авторы "Путеводителя по роману" Георгий Лесскиси Ксения Атарова напоминают, что однокурсником Булгакова на медицинском факультете был студент Иешуа Мильман.Кстати, по Лидии Яновской, правильное произношение такое – Иешу́а Га-Ноцри́. Яновская изучала этот вопрос в Израиле, опираясь на ивритоязычные источники, но иврит, всё же, не совсем арамейский, да и в Талмуде (Талмуд в библиотеке Булгакова был) это имя звучит скорее как Йешу. Поскольку арамейского оригинала мы не знаем, Иешуа – реконструкция, а не точная форма. Кто её предпринял точно неизвестно, но это было до Булгакова и даже не Булгаков первый использовал её в художественной литературе.А вот кто такой Га-Ноцри?Самая очевидная версия – "из Назарета". Оно конечно да, но нет – сам Иешуа говорит, что он из города Гамалы. Или нет…Лесскис и Атарова пишут: "Гамала (арамейск. "верблюд") – город в горной седловине в 5-6 км на восток от Тивериадского озера. Ссылку на этот город как на место рождения Иисуса Христа Булгаков мог заимствовать из книги А. Барбюса “Иисус против Христа”. Однако в другом месте (гл. 26 – Авт.) Иешуа назван “нищим из Эн-Сарида” (Эн-Сарид — арабское название Назарета). Это противоречие, отмеченное многими исследователями, осталось от ранних редакций, где на вопрос Пилата, откуда он родом, Иешуа отвечал: "- Из Эн-Сарида, – (...) головой показывая, что там где-то, за спиной у него, на севере есть Эн-Сарид".Кстати, если уж на то пошло, то фактически родился Иисус в Вифлееме, а Назарет – место где Он некоторое время жил и где впервые было отвергнуто Его учение: там Он, по Евангелию от Луки, произнёс слова "никакой пророк не принимается в своём отечестве" и "услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города" (Лк. 4:28–29).По мнению некоторых авторов (Барбюс, Анатоль Франс), Назарет во время событий Священной истории ещё не существовал (сейчас доказано – существовал), зато Гамала, не упоминаемая в Евангелиях, позже была центром антиримского восстанияИуды Галилеянина. Татьяна Поздняева полагает, что указание на Гамалу (вкупе с отцом-сирийцем) исключает статус булгаковского Иешуа как машиаха, а его взгляды считает программой Иуды.Другой вариант: от слова "нацар" (возможные варианты произношения – "нацер", "нецер"), которое означает "отрасль" или "ветвь". В устах первых христиан такое наименование могло использоваться как указание на "исполнение пророчества Исаии, возвестившего, что Мессия будет отраслью от корня Иессея, отца Давида", а для иудеев, отвергших Иисуса и не признавших в нём Мессию, оно могло иметь презрительное значение "отщепенец".Ещё один вариант – принадлежность Иешуа к числу "назореев" (в единственном числе – "назир"). Это члены еврейской общины, которые особым образом были посвящены Богу. В соответствии с Книгой Чисел (6:1-21) такие люди принимали обет (на время или навсегда) воздерживаться от употребления винограда и произведённых из него продуктов (вина, уксуса), не стричь волос и не прикасаться к умершим.Правда принадлежность Иешуа к такой общине не прослеживается ни в историческом первоисточнике (там его скорее сравнивают с назореями, чем причисляют к их числу, в отличие от Иоанна Крестителя, который действительно вёл жизнь назорея) и в булгаковском литературном вымысле (правда, о длине волос арестованного там ничего не сказано).Какой версии придерживался Булгаков? По-видимому, никакой. В подготовительных материалах к "Мастеру и Маргарите" есть цитаты из книг, в которых даются разные трактовки имени Иешуа, но, как учил Коровьев Маргариту: "никому, королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не понравится... Я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице... Нет, нет, нельзя подумать об этом!"

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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