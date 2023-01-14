https://ukraina.ru/20230114/1042625007.html

Американский военный рассказал о новых проблемах, которые ждут Киев из-за поставок вооружений США

Американский военный рассказал о новых проблемах, которые ждут Киев из-за поставок вооружений США - 14.01.2023 Украина.ру

Американский военный рассказал о новых проблемах, которые ждут Киев из-за поставок вооружений США

У украинских военных возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты (БМП) Bradley, предоставленных Вашингтоном киевскому режиму, написал в статье для издания 19FortyFive офицер армии США в отставке Джефф Джагер

2023-01-14T11:23

2023-01-14T11:23

2023-01-14T11:23

сша

украина

бмп

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По его словам, эти БМП - чрезвычайно высокотехнологичная и сложная система, требующая выссокого уровня зананий в технике и тактике."Даже если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины — новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии", — уверен он.Эксперт отметил, что ВСУ также столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования.Для решения проблем с обслуживанием машин Киеву нужно будет заключать контракты с несколькими различными подрядчиками, что делает задачу трудновыполнимой в нынешних украинских условиях, подчеркнул Джагер.Ранее сообщалось о согласовании поставок немецких БМП Marder и американских ЗРК Patriot на Украину. Также в данный момент идет обсуждение поставок киевскому режиму немецких танков Leopard.

https://ukraina.ru/20230111/1042504847.html

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сша, украина, бмп, m2 bradley, новости