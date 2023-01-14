Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске

"Улики указывают на конкретных личностей": в Бердянске подорвали подстанцию и опору ЛЭП В Бердянске Запорожской области подорваны подстанция и опора ЛЭП. На месте происшествия найдены улики, указывающие на причастность к преступлению "конкретных личностей". Такое заявление 14 декабря в Telegram-канале "Бердянск. Официально" сделал врио главы администрации города Александр Сауленко