Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске
Спецслужбы киевского режима 13 января организовали подрыв автомобиля главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, однако чиновник не пострадал, говорится в сообщении властей города в Telegram
"В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — сказано в публикации.
Как уточняется, Кичигин не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.
Сообщается, что мощность взрывного устройства составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.
14 декабря 2022, 15:59"Улики указывают на конкретных личностей": в Бердянске подорвали подстанцию и опору ЛЭПВ Бердянске Запорожской области подорваны подстанция и опора ЛЭП. На месте происшествия найдены улики, указывающие на причастность к преступлению "конкретных личностей". Такое заявление 14 декабря в Telegram-канале "Бердянск. Официально" сделал врио главы администрации города Александр Сауленко