Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске - 14.01.2023 Украина.ру
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Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске
Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске - 14.01.2023 Украина.ру
Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске
Спецслужбы киевского режима 13 января организовали подрыв автомобиля главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, однако чиновник не пострадал, говорится в сообщении властей города в Telegram
2023-01-14T10:54
2023-01-14T10:54
бердянск
теракт
украина
сбу
новости
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"В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — сказано в публикации.Как уточняется, Кичигин не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.Сообщается, что мощность взрывного устройства составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.
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бердянск, теракт, украина, сбу, новости
Бердянск, теракт, Украина, СБУ, Новости

Украинские спецслужбы устроили теракт в Бердянске

10:54 14.01.2023
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Украина.ру / Федор Громов
Читать в
Спецслужбы киевского режима 13 января организовали подрыв автомобиля главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, однако чиновник не пострадал, говорится в сообщении властей города в Telegram
"В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — сказано в публикации.
Как уточняется, Кичигин не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебной машины.
Сообщается, что мощность взрывного устройства составила до килограмма в тротиловом эквиваленте.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 15:59
"Улики указывают на конкретных личностей": в Бердянске подорвали подстанцию и опору ЛЭПВ Бердянске Запорожской области подорваны подстанция и опора ЛЭП. На месте происшествия найдены улики, указывающие на причастность к преступлению "конкретных личностей". Такое заявление 14 декабря в Telegram-канале "Бердянск. Официально" сделал врио главы администрации города Александр Сауленко
 
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