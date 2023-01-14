"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой - 14.01.2023 Украина.ру
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"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой
"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой - 14.01.2023 Украина.ру
"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН раскритиковал продвигаемую киевским режимом инициативу "мирного саммита"
2023-01-14T10:08
2023-01-14T10:08
небензя
оон
совбез оон
совет безопасности оон
украина
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новости
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Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявля, что так называемый саммит мира планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке."Саммит мира" – что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински – это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", - подчеркнул Небензя.Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается", и это однозначно дает понять, что никакого мирного урегулирования конфликта Киев не ищет.Ранее представители киевского режима заявляли о скором наступлении на Москву, теперь же «рядятся в тогу сторонников мира», констатировал Небензя.Ранее российские войска разгромили противника в Соледаре и взяли Артемовск в оперативное окружение, что создает предпосылки для дальнейшего наступления ВС РФ в Донбассе.
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небензя, оон, совбез оон, совет безопасности оон, украина, россия, новости
Небензя, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Украина, Россия, Новости

"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой

10:08 14.01.2023
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН раскритиковал продвигаемую киевским режимом инициативу "мирного саммита"
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявля, что так называемый саммит мира планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Саммит мира" – что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински – это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", - подчеркнул Небензя.
Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается", и это однозначно дает понять, что никакого мирного урегулирования конфликта Киев не ищет.
Ранее представители киевского режима заявляли о скором наступлении на Москву, теперь же «рядятся в тогу сторонников мира», констатировал Небензя.
Ранее российские войска разгромили противника в Соледаре и взяли Артемовск в оперативное окружение, что создает предпосылки для дальнейшего наступления ВС РФ в Донбассе.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2023
09:41
"Киев и его спонсоры до сих пор ничего не поняли": Небензя в ООН доходчиво объяснил, когда закончится СВОСпециальная военная операция (СВО) ВС РФ будет продолжаться на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, если Украина не хочет переговоров, то это будет сделано военным путем, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине
 
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