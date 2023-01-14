https://ukraina.ru/20230114/1042624261.html
"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой
"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой - 14.01.2023 Украина.ру
"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН раскритиковал продвигаемую киевским режимом инициативу "мирного саммита"
2023-01-14T10:08
2023-01-14T10:08
2023-01-14T10:08
небензя
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Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявля, что так называемый саммит мира планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке."Саммит мира" – что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински – это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", - подчеркнул Небензя.Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается", и это однозначно дает понять, что никакого мирного урегулирования конфликта Киев не ищет.Ранее представители киевского режима заявляли о скором наступлении на Москву, теперь же «рядятся в тогу сторонников мира», констатировал Небензя.Ранее российские войска разгромили противника в Соледаре и взяли Артемовск в оперативное окружение, что создает предпосылки для дальнейшего наступления ВС РФ в Донбассе.
https://ukraina.ru/20230114/1042623647.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
небензя, оон, совбез оон, совет безопасности оон, украина, россия, новости
Небензя, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Украина, Россия, Новости
"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН раскритиковал продвигаемую киевским режимом инициативу "мирного саммита"
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявля, что так называемый саммит мира планируется провести 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Саммит мира" – что может быть благороднее и важнее! Однако даже при самом беглом рассмотрении становится очевидным, что за этой красивой оберткой скрывается весьма гнилая инициатива и даже двойное дно. В Киеве не скрывают, что мир по-украински – это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", - подчеркнул Небензя.
Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, "выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участие России в так называемом саммите не предусматривается", и это однозначно дает понять, что никакого мирного урегулирования конфликта Киев не ищет.
Ранее представители киевского режима заявляли о скором наступлении на Москву, теперь же «рядятся в тогу сторонников мира», констатировал Небензя.
Ранее российские войска разгромили противника в Соледаре и взяли Артемовск в оперативное окружение, что создает предпосылки для дальнейшего наступления ВС РФ в Донбассе.