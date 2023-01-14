"Весьма гнилая инициатива": Небензя назвал предлагаемый Киевом "мирный саммит" пропагандистской пустышкой

"Киев и его спонсоры до сих пор ничего не поняли": Небензя в ООН доходчиво объяснил, когда закончится СВО

Специальная военная операция (СВО) ВС РФ будет продолжаться на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, если Украина не хочет переговоров, то это будет сделано военным путем, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине