https://ukraina.ru/20230113/1042610794.html

Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток

Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток - 13.01.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток

За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения Украины. Об этом сообщили 13 января в Минобороны России

2023-01-13T14:39

2023-01-13T14:39

2023-01-13T14:47

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Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара, отмечает ведомство.Как уточняет ведомство, полное освобождение Соледара, завершившееся вечером 12 января, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.Взятие города представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате планомерной и целенаправленной работы ВС РФ, сказал в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.

https://ukraina.ru/20230113/1042606807.html

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соледар, всу, новости, военные, украина