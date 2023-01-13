Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042610794.html
Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток
Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток - 13.01.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток
За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения Украины. Об этом сообщили 13 января в Минобороны России
2023-01-13T14:39
2023-01-13T14:47
соледар
всу
новости
военные
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg
Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара, отмечает ведомство.Как уточняет ведомство, полное освобождение Соледара, завершившееся вечером 12 января, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.Взятие города представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате планомерной и целенаправленной работы ВС РФ, сказал в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.
https://ukraina.ru/20230113/1042606807.html
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e2a0c6087b7e87c54000b8d5fb8e0b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
соледар, всу, новости, военные, украина
Соледар, ВСУ, Новости, военные, Украина

Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток

14:39 13.01.2023 (обновлено: 14:47 13.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения Украины. Об этом сообщили 13 января в Минобороны России
Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара, отмечает ведомство.

"Только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Как уточняет ведомство, полное освобождение Соледара, завершившееся вечером 12 января, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Взятие города представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате планомерной и целенаправленной работы ВС РФ, сказал в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.
Иван Скориков интервью
13:33
Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении ДонбассаЕсли после Соледара падет Бахмут, это очень ударит по морально-психологическому состоянию ВСУ, ударит по имиджу Зеленского, поумерит его аппетиты. И отрезвит помогающих ему западных партнеров Украины, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
СоледарВСУНовостивоенныеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
15:54Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
15:54Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
15:48Игорь Шатров о трибунале против России: Москва закончит СВО, а потом разберется с ООН
15:46В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
15:42Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар
15:08Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
15:03Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
15:00"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны
14:50Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами
14:39Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток
14:25В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
14:05Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
13:59Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
13:55Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии
13:51Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
Лента новостейМолния