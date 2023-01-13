Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток
14:39 13.01.2023 (обновлено: 14:47 13.01.2023)
За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения Украины. Об этом сообщили 13 января в Минобороны России
Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара, отмечает ведомство.
"Только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Как уточняет ведомство, полное освобождение Соледара, завершившееся вечером 12 января, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Взятие города представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате планомерной и целенаправленной работы ВС РФ, сказал в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.
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