https://ukraina.ru/20230113/1042610328.html
Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины - 13.01.2023 Украина.ру
Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
Депутаты Верховной рады Григорий Суркис и Нестор Шуфрич исключены из состава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, сообщил в Telegram их коллега Алексей Гончаренко
2023-01-13T14:05
2023-01-13T14:05
2023-01-13T14:05
суркис
шуфрич
украина
новости
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"Суркиса и Шуфрича только что исключили из Национального олимпийского комитета Украины", - написал украинский политик.О том, что Суркис и Шуфрич выйдут из состава НОК, в комитете впервые сообщили в ноябре. Депутаты были членами ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".Ранее футболист и тренер Андрей Шевченко отказался от поста вице-президента НОК из-за несогласия с его составом. По данным украинских СМИ, Шевченко не устраивало наличием в комитете Шуфрича и Суркиса.Следует отметить, что Шевченко начинал свою карьеру футболиста в принадлежащем Суркису клубе «Динамо» (Киев) и именно там добился признания, позволившего ему перебраться в чемпионат Италии, где прошла основная часть его карьеры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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суркис, шуфрич, украина, новости
Суркис, Шуфрич, Украина, Новости
Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
Депутаты Верховной рады Григорий Суркис и Нестор Шуфрич исключены из состава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, сообщил в Telegram их коллега Алексей Гончаренко
"Суркиса и Шуфрича только что исключили из Национального олимпийского комитета Украины", - написал украинский политик.
О том, что Суркис и Шуфрич выйдут из состава НОК, в комитете впервые сообщили в ноябре. Депутаты были членами ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Ранее футболист и тренер Андрей Шевченко отказался от поста вице-президента НОК из-за несогласия с его составом. По данным украинских СМИ, Шевченко не устраивало наличием в комитете Шуфрича и Суркиса.
Следует отметить, что Шевченко начинал свою карьеру футболиста в принадлежащем Суркису клубе «Динамо» (Киев) и именно там добился признания, позволившего ему перебраться в чемпионат Италии, где прошла основная часть его карьеры.