https://ukraina.ru/20230113/1042610328.html

Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины

Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины - 13.01.2023 Украина.ру

Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины

Депутаты Верховной рады Григорий Суркис и Нестор Шуфрич исключены из состава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, сообщил в Telegram их коллега Алексей Гончаренко

2023-01-13T14:05

2023-01-13T14:05

2023-01-13T14:05

суркис

шуфрич

украина

новости

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"Суркиса и Шуфрича только что исключили из Национального олимпийского комитета Украины", - написал украинский политик.О том, что Суркис и Шуфрич выйдут из состава НОК, в комитете впервые сообщили в ноябре. Депутаты были членами ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".Ранее футболист и тренер Андрей Шевченко отказался от поста вице-президента НОК из-за несогласия с его составом. По данным украинских СМИ, Шевченко не устраивало наличием в комитете Шуфрича и Суркиса.Следует отметить, что Шевченко начинал свою карьеру футболиста в принадлежащем Суркису клубе «Динамо» (Киев) и именно там добился признания, позволившего ему перебраться в чемпионат Италии, где прошла основная часть его карьеры.

https://ukraina.ru/20220424/1033843398.html

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суркис, шуфрич, украина, новости