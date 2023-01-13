https://ukraina.ru/20230113/1042608776.html

Соледар полностью освобожден – Минобороны России

Соледар полностью освобожден – Минобороны России - 13.01.2023 Украина.ру

Соледар полностью освобожден – Минобороны России

Полное освобождение города Соледар (ДНР) завершилось вечером 12 января, сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ

2023-01-13T13:43

2023-01-13T13:43

2023-01-13T13:45

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Освобождение города позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (Бахмуте), уточнили в военном ведомстве. Это позволит взять украинских военных, которые остаются в городе, в котел.Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавило Минобороны РФ и отметило действия подразделений ВДВ, которые совершили скрытый маневр, успешно атаковали сходу украинские позиции, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.Ранее о зачистке Соледара сообщил владелец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.Взятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.

https://ukraina.ru/20230113/1042606807.html

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