Соледар полностью освобожден – Минобороны России - 13.01.2023 Украина.ру
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Соледар полностью освобожден – Минобороны России
Соледар полностью освобожден – Минобороны России - 13.01.2023 Украина.ру
Соледар полностью освобожден – Минобороны России
Полное освобождение города Соледар (ДНР) завершилось вечером 12 января, сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ
2023-01-13T13:43
2023-01-13T13:45
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Освобождение города позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (Бахмуте), уточнили в военном ведомстве. Это позволит взять украинских военных, которые остаются в городе, в котел.Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавило Минобороны РФ и отметило действия подразделений ВДВ, которые совершили скрытый маневр, успешно атаковали сходу украинские позиции, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.Ранее о зачистке Соледара сообщил владелец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.Взятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.
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новости, соледар, днр, минобороны, минобороны рф
Новости, Соледар, ДНР, Минобороны, Минобороны РФ

Соледар полностью освобожден – Минобороны России

13:43 13.01.2023 (обновлено: 13:45 13.01.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАвиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Полное освобождение города Соледар (ДНР) завершилось вечером 12 января, сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ
Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.
Освобождение города позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (Бахмуте), уточнили в военном ведомстве. Это позволит взять украинских военных, которые остаются в городе, в котел.
Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией, добавило Минобороны РФ и отметило действия подразделений ВДВ, которые совершили скрытый маневр, успешно атаковали сходу украинские позиции, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Ранее о зачистке Соледара сообщил владелец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.
Взятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.
Иван Скориков интервью
13:33
Иван Скориков о важности освобождения Соледара и роли ЧВК "Вагнер" в освобождении ДонбассаЕсли после Соледара падет Бахмут, это очень ударит по морально-психологическому состоянию ВСУ, ударит по имиджу Зеленского, поумерит его аппетиты. И отрезвит помогающих ему западных партнеров Украины, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
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