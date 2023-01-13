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Актриса Яна Поплавская уезжает в Донбасс
Актриса Яна Поплавская уезжает в Донбасс - 13.01.2023 Украина.ру
Актриса Яна Поплавская уезжает в Донбасс
Актриса Яна Поплавская собрала гуманитарную помощь и в ближайшее время сама отвезет ее в Донбасс, сообщила "Комсомольская правда"
2023-01-13T12:30
2023-01-13T12:30
2023-01-13T12:30
новости
артисты
актриса
донбасс
гуманитарная помощь
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С начала спецоперации квартира актрисы превратилась в "склад с гуманитарной помощью", рассказала она журналистам.Сын актрисы, режиссер Клим Попавский ранее ушел добровольцем на фронт, сообщали СМИ. По словам Поплавской, он мало рассказывает ей, но убеждает в том, что все хорошо.Актриса резко осуждает "роскошь", которая сохраняется в мире шоу-бизнеса на фоне СВО. Сама Поплавская скромно отпраздновала свою свадьбу, состоявшуюся 1,5 месяца назад. "Нас зарегистрировали в усадьбе Васильчиковых на Никитском Бульваре. Устраивать пир во время чумы, как в шоу-бизнесе сейчас происходит, — это абсолютное безумие", — сказала она.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артисты, актриса, донбасс, гуманитарная помощь
Новости, артисты, актриса, Донбасс, гуманитарная помощь
Актриса Яна Поплавская уезжает в Донбасс
Актриса Яна Поплавская собрала гуманитарную помощь и в ближайшее время сама отвезет ее в Донбасс, сообщила "Комсомольская правда"
С начала спецоперации квартира актрисы превратилась в "склад с гуманитарной помощью", рассказала она журналистам.
Мы спим по три-четыре часа, собирая и закупая грузы, вкладываем свои деньги. Я, правда, не зарабатываю по несколько миллионов. Заработала бы — отдала бы. У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду в Донбасс.
Сын актрисы, режиссер Клим Попавский ранее ушел добровольцем на фронт, сообщали СМИ. По словам Поплавской, он мало рассказывает ей, но убеждает в том, что все хорошо.
Актриса резко осуждает "роскошь", которая сохраняется в мире шоу-бизнеса на фоне СВО. Сама Поплавская скромно отпраздновала свою свадьбу, состоявшуюся 1,5 месяца назад.
"Нас зарегистрировали в усадьбе Васильчиковых на Никитском Бульваре. Устраивать пир во время чумы, как в шоу-бизнесе сейчас происходит, — это абсолютное безумие", — сказала она.